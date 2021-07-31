وصفات جديدة لعمل تتبيلة دجاج للشوي في الفرن وعلي الفحم في 5 دقائق فقط

أسهل وأجدد وصفات تتبيلة دجاج للشوي وفي الفرن بطرق حديثة ولذيذة، هناك الكثير والمئات من الوصفات المختلفة الخاصة بتتبيلات الدجاج المختلفة، فالدجاج يعد من أكثر الأكلات طلبا لدي الناس فهي يدخل في العديد من الأصناف، كما أن لكل تتبيلة من تتبيلات الدجاج لها مذاق مختلف عن الاخري فلكل منها طعم مميز خاص بها، لذلك سوف نتعرف علي بعض تلك التتبيلات وطريقة عملها وطريقة طهيها أيضا بالخطوات.

تتبيلة دجاج للشوي

كما ذكرنا فأن هناك العديد من الوصفات الخاصة بالتتبيل، لذلك سوف نتعرف الآن علي طريقة عمل تتبيلة الزعتر المميزة لتتبيل وطهي الدجاج المشوي، كل ما عليكي هو أحضار المكونات الأتية وأتباع الطريقة.

تتبيلة الدجاج بالزعتر

أربعه قطع من صدر الدجاج المخلية

نصف كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من السماق

نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون

ربع ملعقة صغيرة من البابریکا

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

بصلة واحدة مفرومة

طريقة تحضير وطهي الدجاج

نقوم الآن بمعرفة الطريقة التي نقوم بها بتحضير تتبيلة الدجاج وأيضا كيفية طهيها خطوة بخطوة.

نحضر أولا وعاء يكون متوسط الحجم ونضع فيه زيت الزيتون وعصير الليمون والبصل المفروم، ونقوم بخلطهم معا جيدا.

نضيف بعد ذلك الي الخليط السابق الزنجبيل والزعتر والبابريكا وأيضا السماق، ثم نقوم بتقليب تلك المكونات معا حتي يتجانسون.

نحضر الدجاج ونقوم بغسلها وتنظفيها جيدا ثم نصنع بها ثقوب متوسطة الحجم وذلك عن طريق أستخدام الشوكة.

قومي بوضع الدجاجة في وعاء التتبيلة وقلبيهم جيدا مع بعضهم بحيث تصبح الدجاج مغطاه بالتتبيلة بالكامل.

نقوم بعد ذلك بوضع وعاء التتبيلة بالدجاج في الثلاجة ونقوم بتركها لمدة ساعة او أكثر من ذلك.

قومي بالخطوة التالية وهي دهن الدجاج بالزيت وأيضا الملح والفلفل الأسود والزعتر، ثم قومي بوضعها في الفرن حتي تنضج.

أثنين كيلو من أجنحة الدجاج

نصف كوب من الترياكي صوص

كوب من السكر البني

ملعقة صغيرة من المسطردة

كوب من صوص الصويا

نصف كوب من الزبدة

معلقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السبع بهارات

تتبيلة أجنحة الدجاج

طريقة الإعداد