أقوي خلطة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف الخشن من أول مرة أسرع من الكيراتين، الشعر الناعم هو ما تبحث عنه كل النساء وهذا لأنه عنوان الجمال خاصةً وأنه يبرز ملامح الوجه ويمنحك عمر أصغر.

ولكن يتعرض الشعر للتلف والتقصف من خلال استخدام أدوات تجفيف وتمليس الشعر مثل المكواة أو الاستشوار مما يجعله باهتاً.

كما أنها تجعل الشعر يفقد النعومة والترطيب التي تحافظ علي مظهره ولهذا تلجأ إلي منتجات الشعر واستخدامها بطريقة غير صحيحة.

مما تتسبب في جفاف وخشونة الشعر وهذا لغناها بالمواد الكيميائية الضارة والتي تعمل علي ضعف الشعر وتجعله أكثر عرضة للتلف.

خلطة جبارة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن بمكونات بديلة للكيراتين

تنعيم وترطيب الشعر هو ما تحتاج إليه الفتيات والسيدات وهذا للحفاظ علي طبيعية الشعر ولكن تقوم باستخدام الطرق الكيميائية.

مثل الكيراتين أو البروتين ولكن هذه المواد تكون خطيرة علي الشعر وفروة الرأس وبالرغم من ذلك إلا أن أغلب النساء تلجأ إليها.

ولكن يمكنك استبدالها بمكونات من الطبيعية وليس لها أي أثار جانبية علي الشعر وتمنحك نعومة وترطيب للشعر بنتيجة سريعة.

ولهذا سوف أقدم لكي خلطة جبارة لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن بدون كيراتين.

خلطة المايونيز والسمسم لتنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن

المايونيز مكون طبيعي وبلسم فعال للشعر حيث يساعد علي تنعيم الشعر وترطيبه من العمق لاحتوائه علي مضادات أكسدة وعناصر مغذية.

كما أنه يحتوي علي زيوت طبيعية وأحماض دهنية تسهل من تمشيط الشعر وتعيد إليه الحيوية واللمعان.

السمسم يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات اللازمة لفرد وتنعيم الشعر، كما تعمل علي توفير الترطيب اللازم لبصيلات الشعر من الجذور.

ويساعد السمسم علي تنعيم الشعر وعلاج الخلايا التالفه ومنح الشعر البريق واللمعان.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

كوب صغير من السمسم المطحون.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي.

في وعاء عميق قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصلي علي قوام متجانس وكريمي.

يمشط الشعر ثم يقسم لعدة أجزاء وتوزع الخلطة علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب وتكرر مرتين أسبوعياً لشعر ناعم كالحرير.

مكونات خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن من أول مرةطريقة تحضير خلطة تنعيم وترطيب الشعر الجاف والخشن وكيفية الاستخدام