طريقة عمل سلطة طماطم بسهولة في البيت أحلى من أكبر المطاعم

طريقة عمل سلطة طماطم ، الطماطم أحد الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من المعادن والأحماض، والمواد المضادة للأكسدة، التي تحارب السرطان، والأمراض المزمنة، كما أنها أيضًا من المكونات الرئيسية التي تستخدم في تحضير جميع الأكلات سواء أكانت الأساسية أو المقبلات أو السلطات.

طريقة عمل سلطة طماطم

يمكن تحضير سلطة الطماطم والتي تعتبر من أشهى السلطات التي تقدم في أرقى المطاعم، وفي خلال السطور القليلة القادمة سنقدم لكم كيفية عمل سلطة الطماطم بسهولة في البيت أقوى من التي تقدم في كبار المطاعم و بطعم شهي ولذيذ.

المكونات

أربعة ثمرات كبيرة من الطماطم.

ثمرة كبيرة الحجم من البصل المفروم.

فصين من الثوم المهروس ناعم.

ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قطعي الطماطم إلى أنصاف وضعيها في طبق التقديم.

في وعاء آخر ضعي كلًا من البصل المفروم + الثوم + الريحان + الكزبرة + الكمون الناعم و امزجي جميع المكونات معًا جيدًا.

ثم اسكبي الخليط الثاني على الطماطم ثم اتركي الطبق لمدة 15 دقيقة ثم قدميها.

الوصفة الاولى: طريقة عمل سلطة الطماطم بالأعشاب

المكونات

ثلاثة ثمرات من الطماطم مقطع أنصاف.

ربع كوب من الزيتون مقطع شرائح.

نصف كوب من الجرجير المقطع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

مقدار ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من خل البلسمك.

ملح.

ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

طريقة التحضير

ضعي الطماطم + الزيتون + الجرجير في وعاء عميق ثم امزجي كل المكونات جيدًا.

ثم اخلطي زيت الزيتون + عصير الليمون + الخل + الملح في وعاء عميق ثم اسكبيه على الطماطم مع الخلط باستمرار حتى تتجانس.

قبل التقديم رشي بذور الكتان فوق السلطة ثم قدميها على الفور.

الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة الطماطم والزيتون والجرجير

المكونات

أربعة ثمرات من الطماطم المقطعة.

ربع كوب من الجوز.

مقدار ربع كوب من النعناع الأخضر.

ربع كوب من البصل الأخضر.

معيار ربع كوب من البقدونس.

ثمرتين من الخيار مقطع مكعبات.

ثمرة من الفلفل الحار.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة التحضير

حمصي الجوز واتركيه جانبًا.

اخلطي دبس الرمان + الملح + زيت الزيتون في وعاء واتركيه هو الآخر جانبًا.

ومن ثم اخلطي الطماطم + النعناع + البصل الأخضر + البقدونس + الخيار + الفلفل الحار في وعاء عميق.

ثم أضيفي عليه خليط دبس الرمان.

وبعد ذلك أضيفي الجوز على الوجه ثم قدميه على الفور.

الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة الطماطم التركية بالأعشاب