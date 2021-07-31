كريم النشا والليمون لتفتيح وتبييض الوجه من أول استخدام بكل سهولة

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كريم النشا والليمون، كريم طبيعي جداً يتم إعداده وتحضيره في المنزل بواسطة مكونات طبيعية وبسيطة ومفيدة للبشرة، يتمتع الكريم بخصائص تمنح البشرة بياض ونضارة وصفاء من أول استخدام، يتم استخدامه بدلاً من الكريمات الجاهزة التي تحتوي علي المواد الكيميائية التي تعمل علي تفتيح البشرة ولكن تسبب بعض الضرر للبشرة، لكن هذا الكريم آمن جداً للبشرة، وهناك عدة كريمات طبيعية يتم استخدامها للبشرة وتعطي نتيجة فعالة ومبهرة في تفتيح البشرة منها كريم البقدونس وماء الورد، ويعد استخدام هذه الكريمات آمن جداً علي البشرة والجلد، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المكونات الطبيعية مثل الليمون والعسل، لذلك يفضل عمل اختبار الحساسية قبل استخدام الكريمات وذلك بوضع الكريم علي جزء من اليد، فإذا تسبب في احمرار أو تهيج يفضل عدم استخدامه، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا والليمون بخطوات سهلة ونتيجة مبهرة.مكونات عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة بشكل سريع
من مميزات هذا الكريم أنه طبيعي جداً ومكوناته بسيطة هي كما يلي:-
- 2 حبة من الليمون الطازج.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب من الماء.
من أبسط الخطوات هي خطوات تحضير كريم النشا والليمون وهي كما يلي:-
- نبدأ بغسل حبات الليمون ثم تقطيع كل حبة إلي أربع أجزاء.
- نضع حبات الليمون في إناء ثم نضيف إليها الماء ويوضع الإناء علي نار، يترك علي نار هادئة حتي يغلي.
- يضاف النشا إليه مع التقليب المستمر، وعندما يبدأ الخليط يصبح قوامه ثقيلاً نطفئ النار.
- يرفع من علي النار ويتم خلطه بالخلاط الكهربائي وهو ساخن، ثم يتم تصفيته مباشرة باستخدام مصفي.
- يتم حفظه في علبة فارغة ونظيفة وعقمة ويتم حفظه داخل الثلاجة.
طريقة استخدام الكريم
يتم استخدام الكريم باتباع الخطوات الأتية:-
- تنظف البشرة جيد ويفضل غسلها بالماء الفاتر.
- توضع طبقة من الكريم علي الوجه والرقبة، ويتم توزيعها بشكل جيد.
- تترك علي الوجه ويترك لمدة ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء العادي، ثم بعدها يتم ترطيب الوجه بكريم مرطب.
- يكرر استخدامه ثلاث مرات أسبوعياً.
الوسوم
كريم النشا والليمون، كريم طبيعي جداً يتم إعداده وتحضيره في المنزل بواسطة مكونات طبيعية وبسيطة ومفيدة للبشرة، يتمتع الكريم بخصائص تمنح البشرة بياض ونضارة وصفاء من أول استخدام، يتم استخدامه بدلاً من الكريمات الجاهزة التي تحتوي علي المواد الكيميائية التي تعمل علي تفتيح البشرة ولكن تسبب بعض الضرر للبشرة، لكن هذا الكريم آمن جداً للبشرة، وهناك عدة كريمات طبيعية يتم استخدامها للبشرة وتعطي نتيجة فعالة ومبهرة في تفتيح البشرة منها كريم البقدونس وماء الورد، ويعد استخدام هذه الكريمات آمن جداً علي البشرة والجلد، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من بعض المكونات الطبيعية مثل الليمون والعسل، لذلك يفضل عمل اختبار الحساسية قبل استخدام الكريمات وذلك بوضع الكريم علي جزء من اليد، فإذا تسبب في احمرار أو تهيج يفضل عدم استخدامه، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم النشا والليمون بخطوات سهلة ونتيجة مبهرة.مكونات عمل كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة بشكل سريع
من مميزات هذا الكريم أنه طبيعي جداً ومكوناته بسيطة هي كما يلي:-
- 2 حبة من الليمون الطازج.
- ٣ ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب من الماء.
من أبسط الخطوات هي خطوات تحضير كريم النشا والليمون وهي كما يلي:-
- نبدأ بغسل حبات الليمون ثم تقطيع كل حبة إلي أربع أجزاء.
- نضع حبات الليمون في إناء ثم نضيف إليها الماء ويوضع الإناء علي نار، يترك علي نار هادئة حتي يغلي.
- يضاف النشا إليه مع التقليب المستمر، وعندما يبدأ الخليط يصبح قوامه ثقيلاً نطفئ النار.
- يرفع من علي النار ويتم خلطه بالخلاط الكهربائي وهو ساخن، ثم يتم تصفيته مباشرة باستخدام مصفي.
- يتم حفظه في علبة فارغة ونظيفة وعقمة ويتم حفظه داخل الثلاجة.
طريقة استخدام الكريم
يتم استخدام الكريم باتباع الخطوات الأتية:-
- تنظف البشرة جيد ويفضل غسلها بالماء الفاتر.
- توضع طبقة من الكريم علي الوجه والرقبة، ويتم توزيعها بشكل جيد.
- تترك علي الوجه ويترك لمدة ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء العادي، ثم بعدها يتم ترطيب الوجه بكريم مرطب.
- يكرر استخدامه ثلاث مرات أسبوعياً.
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