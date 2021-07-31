طريقة عمل كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر من المناطق الحساسة نهائياً

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كريم مزيل الشعر ، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحل مشكلة الشعر الزائد التي تسبب لهم الأحراج والإزعاج، وهو من الكريمات الطبيعية التي لا تتطلب منا وقت ولا مجهود عند عملها في المنزل بكل سهولة، وهو كريم رائع يعمل على ازالة الشعر من الجذور وبدون ألم، وهو يحقق نتائج ممتازة عند إزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تعمل على تهيج الجلد والاحمرار ، ويساعد أيضا على ترطيب الجلد ومنحه النعومة الكاملة مثل بشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر نهائياً من جميع أنحاء الجسم بخطوات بسيطة بالمنزل وبدون تكلفة.
مكونات كريم مزيل الشعر السحري
يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من مبشور الطماطم.
- ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لتحضير كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر من المناطق الحساسة نهائياً بدون ألم وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع جميع المكونات ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم.
- ثم نترك الكريم لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتعطينها نتائج أفضل.
- ندهن الكريم على المناطق المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة نصف ساعة حتى نزبل الشعر من الجذور.
- ثم نحضر وعاء وضع به القليل من الماء، ونغمس قطعة من الإسفنج في الماء ونعصرها جيداً.
- نقوم بمسح الكريم في عكس نمو الشعر حتى نزيل الشعر بمنتهى السهولة.
- سوف تلاحظي الفرق من أول استعمال، كرري وضع الكريم مرة في الشهر حتى تتخلصي من الشعر كله.
نصائح يجب إتباعها قبل إزالة الشعر من الجسم
توجد بعض النصائح البسيطة قبل وضع الكريم على الجسم وهى كما يلي:-
- يجب تناول حبة من الأسبرين قبل إزالة الشعر حتى لا نشعر بألم.
- يفضل إزالة الشعر بعد الدورة الشهرية مباشرة حتى يسهل نزعه.
- تنشيف المناطق الحساسة جيداً من العرق والماء حتى نحصل على أفضل النتائج.
- يفضل على حمام من الماء الفاتر بعد إزالة الشعر مباشرة حتى لا يتحسس الجلد.
الوسوم
كريم مزيل الشعر ، من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحل مشكلة الشعر الزائد التي تسبب لهم الأحراج والإزعاج، وهو من الكريمات الطبيعية التي لا تتطلب منا وقت ولا مجهود عند عملها في المنزل بكل سهولة، وهو كريم رائع يعمل على ازالة الشعر من الجذور وبدون ألم، وهو يحقق نتائج ممتازة عند إزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تعمل على تهيج الجلد والاحمرار ، ويساعد أيضا على ترطيب الجلد ومنحه النعومة الكاملة مثل بشرة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر نهائياً من جميع أنحاء الجسم بخطوات بسيطة بالمنزل وبدون تكلفة.
مكونات كريم مزيل الشعر السحري
يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.
- 2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من مبشور الطماطم.
- ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لتحضير كريم مزيل الشعر السحري لإزالة الشعر من المناطق الحساسة نهائياً بدون ألم وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع جميع المكونات ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم.
- ثم نترك الكريم لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل المكونات مع بعضها وتعطينها نتائج أفضل.
- ندهن الكريم على المناطق المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة نصف ساعة حتى نزبل الشعر من الجذور.
- ثم نحضر وعاء وضع به القليل من الماء، ونغمس قطعة من الإسفنج في الماء ونعصرها جيداً.
- نقوم بمسح الكريم في عكس نمو الشعر حتى نزيل الشعر بمنتهى السهولة.
- سوف تلاحظي الفرق من أول استعمال، كرري وضع الكريم مرة في الشهر حتى تتخلصي من الشعر كله.
نصائح يجب إتباعها قبل إزالة الشعر من الجسم
توجد بعض النصائح البسيطة قبل وضع الكريم على الجسم وهى كما يلي:-
- يجب تناول حبة من الأسبرين قبل إزالة الشعر حتى لا نشعر بألم.
- يفضل إزالة الشعر بعد الدورة الشهرية مباشرة حتى يسهل نزعه.
- تنشيف المناطق الحساسة جيداً من العرق والماء حتى نحصل على أفضل النتائج.
- يفضل على حمام من الماء الفاتر بعد إزالة الشعر مباشرة حتى لا يتحسس الجلد.
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