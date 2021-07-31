سر طريقة عمل الحواوشي زي المحلات والتتبيلة المميزة

طريقة عمل الحواوشي من أكثر الأكلات المطلوبة والتي يوجد عليها بحث من العديد من ستات البيوت وهو له فوائد كثيرة وهي من أشهر الوجبات في المناسبات وهي تحتوي علي لحمه مفرومه وبهارت ويحبها الكثير من أفراد الأسرة الكبار والصغار وتقدم مع الخضراوات طازجة والحواوشي من الأكلات المصرية وهي طريقه سهله وبسيطه ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهوله وبساطه ويمكن تحضيرها الآن. المقادير نصف كليو لحمه مفرومة

نصف كيلو بصل

ملح

فلفل اخضر

فلفل اسود

بهارات

لية دهن خروف

عيش بلدي طريقة عمل الحواوشي المصري طريقة عمل الحواوشي المصري أولا نحضر الكبة ونضع نصف كيلو من البصل وفلفل اخضر ولية دهن الخروف ونضربهم في الكبة ونضع الخليط السابق علي اللحمة المفرومة ونضربهم بمعلقه ونحضر العيش البلدي ونفتح جزء من العيش ونحشي به اللحمة المفرومة ونحشه جيدا ونبطط علي الرغيف ونقوم بدهن الرغيف الحواوشي بالزيت أو بالزيت علي السمنة من ناحيتين تحت وفوق ونكمل بقيت الحواوشي مثل الأول ثم بعد ذلك نحضر صنية ونرص فيها الحواوشي ويمكن وضعه داخل الثلاجة ليله كامله حتي يشرب من الزيت وبعد ما عدا عليه ليله كامله في الثلاجة نخرجه ونرصه في الصنية ويمكن دخله في الفرن طريقة عمل الخبز البلدي بدون الفرن المقادير المقادير 3 كوب من الدقيق او كيلو ونصف دقيق

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

كوب لبن او حليب

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

4 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة سميد بسبوسة طريقة عمل الخبز البلدي طريقة عمل الخبز البلدي أولا نحضر اناء ونضع الدقيق والملح ونضربهم بايدك جيدا وبعد ذلك نضع السكر والخميرة والزيت ونضربهم ونضع كوب لبن و نعجنهم جيدا ونبدأ نزود ماء ونكمل عجين وبعد العجن نضيف السميد و نعجنها مره اخري لمدة خمس دقائق وبعد ذلك علي طرابيزة نقوم برش دقيق عليها ونفرد العجين ونحضر صنيه ونضع فيها قماشه ونبدء برص العجن قطع صغيره ثم نغطيها بالقماش ونتركها تخمر لمدة 20 ل30 دقيقة ثم نحضر طاسه ونضعها علي النار ونبدأ بوضع رغيف وحده بوحده وتكون النار متوسطه حتي يستوي الرغيف علي النار جيداً وبعدها نخرجه ويمكن عمل حواشى به. الوسوم

طريقة عمل الحواوشي من أكثر الأكلات المطلوبة والتي يوجد عليها بحث من العديد من ستات البيوت وهو له فوائد كثيرة وهي من أشهر الوجبات في المناسبات وهي تحتوي علي لحمه مفرومه وبهارت ويحبها الكثير من أفراد الأسرة الكبار والصغار وتقدم مع الخضراوات طازجة والحواوشي من الأكلات المصرية وهي طريقه سهله وبسيطه ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهوله وبساطه ويمكن تحضيرها الآن. المقادير نصف كليو لحمه مفرومة

نصف كيلو بصل

ملح

فلفل اخضر

فلفل اسود

بهارات

لية دهن خروف

عيش بلدي طريقة عمل الحواوشي المصري طريقة عمل الحواوشي المصري أولا نحضر الكبة ونضع نصف كيلو من البصل وفلفل اخضر ولية دهن الخروف ونضربهم في الكبة ونضع الخليط السابق علي اللحمة المفرومة ونضربهم بمعلقه ونحضر العيش البلدي ونفتح جزء من العيش ونحشي به اللحمة المفرومة ونحشه جيدا ونبطط علي الرغيف ونقوم بدهن الرغيف الحواوشي بالزيت أو بالزيت علي السمنة من ناحيتين تحت وفوق ونكمل بقيت الحواوشي مثل الأول ثم بعد ذلك نحضر صنية ونرص فيها الحواوشي ويمكن وضعه داخل الثلاجة ليله كامله حتي يشرب من الزيت وبعد ما عدا عليه ليله كامله في الثلاجة نخرجه ونرصه في الصنية ويمكن دخله في الفرن طريقة عمل الخبز البلدي بدون الفرن المقادير المقادير 3 كوب من الدقيق او كيلو ونصف دقيق

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

كوب لبن او حليب

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية

4 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة سميد بسبوسة طريقة عمل الخبز البلدي طريقة عمل الخبز البلدي أولا نحضر اناء ونضع الدقيق والملح ونضربهم بايدك جيدا وبعد ذلك نضع السكر والخميرة والزيت ونضربهم ونضع كوب لبن و نعجنهم جيدا ونبدأ نزود ماء ونكمل عجين وبعد العجن نضيف السميد و نعجنها مره اخري لمدة خمس دقائق وبعد ذلك علي طرابيزة نقوم برش دقيق عليها ونفرد العجين ونحضر صنيه ونضع فيها قماشه ونبدء برص العجن قطع صغيره ثم نغطيها بالقماش ونتركها تخمر لمدة 20 ل30 دقيقة ثم نحضر طاسه ونضعها علي النار ونبدأ بوضع رغيف وحده بوحده وتكون النار متوسطه حتي يستوي الرغيف علي النار جيداً وبعدها نخرجه ويمكن عمل حواشى به.

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