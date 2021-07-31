صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل في المنزل بطريقه سهله وسريعه

صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل في المنزل بطريقه سهله وبسيطه حيث تعد من اشهي والذ الأكلات التي تقدم كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات وتتميز بسهوله وسرعه التحضير كما تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوي عليها من مكونات كما يمكن استخدام أنواع مختلفه من اللحوم والجبن في الحشو. المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل بطاطس مقطعة.

بصل مفروم.

فلفل أحمر واصفر مقطع.

فلفل أخضر مقطعة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشه من الملح.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

300 غرام من جبن الموزاريلا مبشور. مقادير عمل صلصة البشاميل كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

2 كوب كبير ماء.

نصف كوب زيت.

جوزة الطيب.

مكعب مرقة دجاج.

ملح حسب الرغبة

2 ملعقه كبيره من الزبدة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقة تحضير صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل نبدأ بوضع قطع البطاطس في صنية الفرن ثم نضيف كل من الملح والزعتر والفلفل الأسود مع زيت الزيتون على وجه البطاطس ثم نضع صنية البطاطس في الفرن على درجه حرارة 160 درجة مئوية لمده 20 دقيقة تقريبا حتى تصبح بالون الذهبي.

نقوم بتحضير الفراخ ونضع الزيت في مقلاة على النار ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتي يتحول للون الذهبي ثم نضع الثوم والدجاج مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه ونضيف عليها قطع الفلفل الأخضر وصلصة الطماطم ثم نضيف رشه من الفلفل الأسود والملح ثم نقلب المكونات على النار حتى تنضج.

نحضر مكونات البشاميل ونبدأ بالتحضير من خلال تذويب الزبدة في إناء على النار ثم نضيف الدقيق مع الحليب والزيت ونقلب ثم نضيف الماء بالتدريج ثم نضيف رشه من الملح والفلفل حتى تحصلي علي قوم البشاميل.

نقوم بوضع نصف كمية البطاطس في الصنية ثم نضع خليط الدجاج على الوجه ثم ضعي ما تبقى من البطاطس على الوجه ونضيف صلصة البشاميل على الوجه ثم نضيف الجبن عل الوجه وادخلي الصنية في الفرن المحمى مسبقاً على درجه حرارة 160 درجة مئوية واتركي الصنية في الفرن لمده 25 دقيقة حتى تنضج ويحمر الوجه. المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بالفراخ والبشاميلمقادير عمل صلصة البشاميلطريقة تحضير صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل الوسوم

صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل في المنزل بطريقه سهله وبسيطه حيث تعد من اشهي والذ الأكلات التي تقدم كوجبه رئيسيه بجانب العديد من المقبلات وتتميز بسهوله وسرعه التحضير كما تتميز بالقيمة الغذائية العالية لما تحتوي عليها من مكونات كما يمكن استخدام أنواع مختلفه من اللحوم والجبن في الحشو. المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل بطاطس مقطعة.

بصل مفروم.

فلفل أحمر واصفر مقطع.

فلفل أخضر مقطعة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة معجون طماطم

رشه من الملح.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

300 غرام من جبن الموزاريلا مبشور. مقادير عمل صلصة البشاميل كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

2 كوب كبير ماء.

نصف كوب زيت.

جوزة الطيب.

مكعب مرقة دجاج.

ملح حسب الرغبة

2 ملعقه كبيره من الزبدة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقة تحضير صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل نبدأ بوضع قطع البطاطس في صنية الفرن ثم نضيف كل من الملح والزعتر والفلفل الأسود مع زيت الزيتون على وجه البطاطس ثم نضع صنية البطاطس في الفرن على درجه حرارة 160 درجة مئوية لمده 20 دقيقة تقريبا حتى تصبح بالون الذهبي.

نقوم بتحضير الفراخ ونضع الزيت في مقلاة على النار ثم نضيف البصل ونقلب جيدا حتي يتحول للون الذهبي ثم نضع الثوم والدجاج مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه ونضيف عليها قطع الفلفل الأخضر وصلصة الطماطم ثم نضيف رشه من الفلفل الأسود والملح ثم نقلب المكونات على النار حتى تنضج.

نحضر مكونات البشاميل ونبدأ بالتحضير من خلال تذويب الزبدة في إناء على النار ثم نضيف الدقيق مع الحليب والزيت ونقلب ثم نضيف الماء بالتدريج ثم نضيف رشه من الملح والفلفل حتى تحصلي علي قوم البشاميل.

نقوم بوضع نصف كمية البطاطس في الصنية ثم نضع خليط الدجاج على الوجه ثم ضعي ما تبقى من البطاطس على الوجه ونضيف صلصة البشاميل على الوجه ثم نضيف الجبن عل الوجه وادخلي الصنية في الفرن المحمى مسبقاً على درجه حرارة 160 درجة مئوية واتركي الصنية في الفرن لمده 25 دقيقة حتى تنضج ويحمر الوجه. المقادير المطلوبة لعمل صنية البطاطس بالفراخ والبشاميلمقادير عمل صلصة البشاميلطريقة تحضير صنية البطاطس بالفراخ والبشاميل

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