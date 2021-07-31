طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل في البيت بالمقادير المضبوطة

طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل بمنتهى البساطة وبنتيجة ناجحة جدًا في البيت، فلا شك أن أنواع المخلل المختلفة من فواتح الشهية المتواجدة دائمًا على المائدة العربية وخاصةً مع وصفات مثل الكبدة الإسكندراني والزيتون الأخضر أكثر أنواع المخللات شهرة، لذلك سأقدم طريقته لكم وستجدونها سهلة. مقادير مخلل الزيتون الأخضر نصف كيلو من الزيتون الأخضر.

150 جرام ملح أي ما يعادل 3/4 كوب.

نصف كيلو من الليمون الأخضر المقطع شرائح.

حوالي 400 مل من عصير الليمون أي ما يعادل 2 كوب من العصير.

5 أكواب كبيرة ماء.

فلفل أخضر حار وفلفل أحمر حار.

6 فصوص ثوم. طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل نحضر الزيتون الأخضر ونغسله جيدًا، ثم يتم عمل ثلاث فتحات في كل حبة زيتون باستخدام السكين في ثلاثة اتجاهات مختلفة.

بعد ذلك يوضع الزيتون الأخضر في إناء ويتم تغطيته بالماء.

ويترك الزيتون الأخضر منقوع في هذا الماء لمدة أربعة أيام، مع مراعاة التخلص من المياه وتجديدها بمياه أخرى نظيفة ثلاثة مرات كل يوم.

بعد مرور الأربعة أيام يكون الزيتون تخلص تمامًا من مرارته.

نحضر إناء عميق ويتم وضع مقدار الملح والماء وعصير الليمون، ونقلب جيدًا ويفضل استخدام المضرب اليدوي في هذه الخطوة حتى يذوب الملح تمامًا.

بعد ذلك يتم إحضار البرطمان الذي سيتم فيه تخليل الزيتون الأخضر.

وداخل البرطمان يتم وضع طبقة من الزيتون حوالي نصف الكمية، ثم طبقة من شرائح الليمون والفلفل الحار ومعهم فصوص الثوم.

وأخيرًا يتم وضع باقي كمية الزيتون ونضغط عليها بأيدينا حتى نتخلص من الهواء بداخل البرطمان.

وهنا تأتي خطوة إضافة المحلول الملحي الذي سبق تحضيره، وبعدها نضغط على الزيتون داخل البرطمان لضمان خروج الهواء منه.

يغلق البرطمان فورًا بشكل جيد ويترك في مكان نظيف لمدة 15 يوم لا يتم فتحه خلال هذه المدة مطلقًا.

بعد مرور الأسبوعين سيكون الزيتون جاهز للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: يجب عدم إغفال خطوة نقع الزيتون في الماء لمدة 4 أيام مع تجديد الماء لأنها خطوة ضرورية للتخلص من المرارة الموجودة في الزيتون.

يجب عدم إغفال خطوة نقع الزيتون في الماء لمدة 4 أيام مع تجديد الماء لأنها خطوة ضرورية للتخلص من المرارة الموجودة في الزيتون. قدمنا لكم طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل في المنزل بكل تفاصيلها وانتظروا منا المزيد من الوصفات. الوسوم

طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل بمنتهى البساطة وبنتيجة ناجحة جدًا في البيت، فلا شك أن أنواع المخلل المختلفة من فواتح الشهية المتواجدة دائمًا على المائدة العربية وخاصةً مع وصفات مثل الكبدة الإسكندراني والزيتون الأخضر أكثر أنواع المخللات شهرة، لذلك سأقدم طريقته لكم وستجدونها سهلة. مقادير مخلل الزيتون الأخضر نصف كيلو من الزيتون الأخضر.

150 جرام ملح أي ما يعادل 3/4 كوب.

نصف كيلو من الليمون الأخضر المقطع شرائح.

حوالي 400 مل من عصير الليمون أي ما يعادل 2 كوب من العصير.

5 أكواب كبيرة ماء.

فلفل أخضر حار وفلفل أحمر حار.

6 فصوص ثوم. طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل نحضر الزيتون الأخضر ونغسله جيدًا، ثم يتم عمل ثلاث فتحات في كل حبة زيتون باستخدام السكين في ثلاثة اتجاهات مختلفة.

بعد ذلك يوضع الزيتون الأخضر في إناء ويتم تغطيته بالماء.

ويترك الزيتون الأخضر منقوع في هذا الماء لمدة أربعة أيام، مع مراعاة التخلص من المياه وتجديدها بمياه أخرى نظيفة ثلاثة مرات كل يوم.

بعد مرور الأربعة أيام يكون الزيتون تخلص تمامًا من مرارته.

نحضر إناء عميق ويتم وضع مقدار الملح والماء وعصير الليمون، ونقلب جيدًا ويفضل استخدام المضرب اليدوي في هذه الخطوة حتى يذوب الملح تمامًا.

بعد ذلك يتم إحضار البرطمان الذي سيتم فيه تخليل الزيتون الأخضر.

وداخل البرطمان يتم وضع طبقة من الزيتون حوالي نصف الكمية، ثم طبقة من شرائح الليمون والفلفل الحار ومعهم فصوص الثوم.

وأخيرًا يتم وضع باقي كمية الزيتون ونضغط عليها بأيدينا حتى نتخلص من الهواء بداخل البرطمان.

وهنا تأتي خطوة إضافة المحلول الملحي الذي سبق تحضيره، وبعدها نضغط على الزيتون داخل البرطمان لضمان خروج الهواء منه.

يغلق البرطمان فورًا بشكل جيد ويترك في مكان نظيف لمدة 15 يوم لا يتم فتحه خلال هذه المدة مطلقًا.

بعد مرور الأسبوعين سيكون الزيتون جاهز للتقديم والأكل وبالهناء والشفاء.

ملحوظة: يجب عدم إغفال خطوة نقع الزيتون في الماء لمدة 4 أيام مع تجديد الماء لأنها خطوة ضرورية للتخلص من المرارة الموجودة في الزيتون.

يجب عدم إغفال خطوة نقع الزيتون في الماء لمدة 4 أيام مع تجديد الماء لأنها خطوة ضرورية للتخلص من المرارة الموجودة في الزيتون. قدمنا لكم طريقة تجهيز الزيتون الأخضر المخلل في المنزل بكل تفاصيلها وانتظروا منا المزيد من الوصفات.

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