10 تسريحات شعر سهلة تعمليهم لو مستعجلة

سواء كنتي متأخرة عن الشغل او مشوار او عايزة تعملي تسريحة سهلة وسريعة اي وقت ، هنشارك معاكم النهاردة 10 تسريحات شعر سهلة وسريعة تعمليهم في اقل من 10 دقايق ، تعالوا نشوف التسريحات مع بعض بالصور والفيديو.

تسريحات شعر سهلة:

1- تسريحة Crossover Ponytail:

التسريحة دي من التسريحات السهلة جدا اللي تقدري تعمليها الصبح ، والتسريحة دي المفروض تكون فوضوية فمدوريش على الكمال او انها تبقى مظبوطة اوي ، كل اللي هتعمليه طلعي خصلتين من الشعر من الجنبين ، واسحبي باقي الشعر اللي ورا ولميه ديل حصان ، بعدها خدي خصلة الشعر من جنب وخليها عكس الخصلة اللي في الجنب التاني بحيث يكون الخصلتين واخدين شكل كروس فوق ديل الحصان ، اربطيهم من تحت مع بعض او ثبتيهم بالبنس ، وكده تبقي خلصتي التسريحة في اقل من 10 دقايق ، وممكن تسحبي خصل شعر رفيعة حوالين الوش ، وتحاولي تنفشي ديل الحصان شوية بايدك عشان تديه شكل فوضوي.

التسريحة بالفيديو:

2- تسريحة Pull Through Braid:

التسريحة دي يمكن اول مرة تحسي انها صعبة شوية بالنسبة لك ، ولكن مجرد ما تعمليها اول مرة هتعمليها بعد كده بسهولة ، والتسريحة مناسبة لاي وقت ولخروجات بالليل.

التسريحة بالفيديو:

3- تسريحة Twisted Buns:

تسريحة من اسهل ما يمكن ومش هتاخد من دقيقتين ، وهي بكل بساطة هتقسمي الشعر وتعمليه كحكتين ، وتقدري تعمليهم تحت قريب من الرقبة او فوق.

التسريحة بالفيديو:

4- تسريحة Half-up, Half-down Pull-out:

كمان من التسريحات السهلة جدا اللي مش بتحتاج مجهود ، اقسمي شعرك نصين وخلي النص اللي فوق اقل من اللي تحت ، لمي النص اللي فوق ديل حصان وتقدري تعمليه كمان كحكة او ضفيرة حسب اللي تفضليه اكتر ، وسيبي باقي الشعر سايب.

التسريحة بالفيديو:

5- الضفاير الهولندية Dutch Braids:

الضفيرة الهولندية بتدي شكل مختلف للضفيرة ، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة.

التسريحة بالفيديو:

6- تسريحة التاج المضفر Braided Crown:

تسريحة سهلة مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق لتنفيذها.

التسريحة بالفيديو:

7- تسريحة نصف كحكة Half-up Bun:

دي تعتبر اسهل تسريحة شعر ممكن تعمليها ، قسمي شعرك نصين ، واعملي النص اللي فوق كحكة فوضوية وثبتيها بالبنس وممكن تلفي حواليها سكارف صغير ، وسيبي باقي الشعر سايب.

التسريحة بالفيديو:

8- تسريحة نصف ضفيرة Half-up Braid:

قسمي شعرك نصين ، اعملي الجزء اللي فوق ضفيرة هولندية او فرنسية ، لكن بدل ما تكمليها للاخر هتقفي لحد رقبتك بس وثبتيها ، وسيبي باقي الشعر ممكن تعمليه كيرلي او تسيبيه بطبيعته زي ما هو.

التسريحة بالفيديو:

9- تسريحة Teased Fuller Ponytail:

التسريحة دي مناسبة جدا للبنات اللي شعرهم خفيف ، اعتمدي عليها عشان تديه حجم اكبر ، قسمي الشعر نصين ، لمي النص اللي فوق ديل حصان ، والنص التاني لمية ديل حصان تاني اقرب ما يكون للجزء اللي فوق.

التسريحة بالفيديو:

10- تسريحة الضفاير البوهو Boho Braids:

دي تسريحة سهلة جدا تعمليها لما تحسي انك عايزة تسيبي شعرك على طبيعتة ، سيبي شعرك سايب وممكن تعمليه ويفي او كيرلي ، واربطي سكارف حوالين راسك ، واربطيه من ورا ، وضيفي بعض الضفاير لشعرك لاضافة لمسة هيبي للتسريحة.

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