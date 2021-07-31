10 تسريحات شعر سهلة تعمليهم لو مستعجلة

سواء كنتي متأخرة عن الشغل او مشوار او عايزة تعملي تسريحة سهلة وسريعة اي وقت ، هنشارك معاكم النهاردة 10 تسريحات شعر سهلة وسريعة تعمليهم في اقل من 10 دقايق ، تعالوا نشوف التسريحات مع بعض بالصور والفيديو.
تسريحات شعر سهلة:
1- تسريحة Crossover Ponytail:
التسريحة دي من التسريحات السهلة جدا اللي تقدري تعمليها الصبح ، والتسريحة دي المفروض تكون فوضوية فمدوريش على الكمال او انها تبقى مظبوطة اوي ، كل اللي هتعمليه طلعي خصلتين من الشعر من الجنبين ، واسحبي باقي الشعر اللي ورا ولميه ديل حصان ، بعدها خدي خصلة الشعر من جنب وخليها عكس الخصلة اللي في الجنب التاني بحيث يكون الخصلتين واخدين شكل كروس فوق ديل الحصان ، اربطيهم من تحت مع بعض او ثبتيهم بالبنس ، وكده تبقي خلصتي التسريحة في اقل من 10 دقايق ، وممكن تسحبي خصل شعر رفيعة حوالين الوش ، وتحاولي تنفشي ديل الحصان شوية بايدك عشان تديه شكل فوضوي.
التسريحة بالفيديو:
2- تسريحة Pull Through Braid:
التسريحة دي يمكن اول مرة تحسي انها صعبة شوية بالنسبة لك ، ولكن مجرد ما تعمليها اول مرة هتعمليها بعد كده بسهولة ، والتسريحة مناسبة لاي وقت ولخروجات بالليل.
التسريحة بالفيديو:
3- تسريحة Twisted Buns:
تسريحة من اسهل ما يمكن ومش هتاخد من دقيقتين ، وهي بكل بساطة هتقسمي الشعر وتعمليه كحكتين ، وتقدري تعمليهم تحت قريب من الرقبة او فوق.
التسريحة بالفيديو:
4- تسريحة Half-up, Half-down Pull-out:
كمان من التسريحات السهلة جدا اللي مش بتحتاج مجهود ، اقسمي شعرك نصين وخلي النص اللي فوق اقل من اللي تحت ، لمي النص اللي فوق ديل حصان وتقدري تعمليه كمان كحكة او ضفيرة حسب اللي تفضليه اكتر ، وسيبي باقي الشعر سايب.
التسريحة بالفيديو:
5- الضفاير الهولندية Dutch Braids:
الضفيرة الهولندية بتدي شكل مختلف للضفيرة ، وفي نفس الوقت سهلة وسريعة.
التسريحة بالفيديو:
6- تسريحة التاج المضفر Braided Crown:
تسريحة سهلة مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق لتنفيذها.
التسريحة بالفيديو:
7- تسريحة نصف كحكة Half-up Bun:
دي تعتبر اسهل تسريحة شعر ممكن تعمليها ، قسمي شعرك نصين ، واعملي النص اللي فوق كحكة فوضوية وثبتيها بالبنس وممكن تلفي حواليها سكارف صغير ، وسيبي باقي الشعر سايب.
التسريحة بالفيديو:
8- تسريحة نصف ضفيرة Half-up Braid:
قسمي شعرك نصين ، اعملي الجزء اللي فوق ضفيرة هولندية او فرنسية ، لكن بدل ما تكمليها للاخر هتقفي لحد رقبتك بس وثبتيها ، وسيبي باقي الشعر ممكن تعمليه كيرلي او تسيبيه بطبيعته زي ما هو.
التسريحة بالفيديو:
9- تسريحة Teased Fuller Ponytail:
التسريحة دي مناسبة جدا للبنات اللي شعرهم خفيف ، اعتمدي عليها عشان تديه حجم اكبر ، قسمي الشعر نصين ، لمي النص اللي فوق ديل حصان ، والنص التاني لمية ديل حصان تاني اقرب ما يكون للجزء اللي فوق.
التسريحة بالفيديو:
10- تسريحة الضفاير البوهو Boho Braids:
دي تسريحة سهلة جدا تعمليها لما تحسي انك عايزة تسيبي شعرك على طبيعتة ، سيبي شعرك سايب وممكن تعمليه ويفي او كيرلي ، واربطي سكارف حوالين راسك ، واربطيه من ورا ، وضيفي بعض الضفاير لشعرك لاضافة لمسة هيبي للتسريحة.
تسريحات شعر مناسبة لموسم الصيف
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