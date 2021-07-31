أقوى كريم فرد طبيعي للشعر المجعد يحضر في المنزل بأقل التكاليف

أفوي كريم فرد طبيعي للشعر المجعد، في الفترة الأخيرة انتشر العديد من أنواع الكريمات التي تساعد في فرد الشعر المجعد، بالإضافة إلى استعمال عدد كبير من الأشخاص لمكواة الشعر أو فرد الشعر بالكيراتين أو ما يسمى بالبروتين، وتلك المكونات جميعها تضر بالشعر وتسبب في تهالكه وتساقطه على فترات متقاربة، هناك العديد من الوصفات والكريمات الطبيعية المنزلية التي تعمل على فرد الشعر بصورة أمنه وفعالة في نفس الوقت تعطي الشعر نعومه كالحرير، يمكنكم التعرف على الكريم من خلال متابعتك لهذا المقال.

أقوي كريم فرد طبيعي للشعر المجعد

كريم بانثينول هو حديثنا اليوم في هذا المقال حيث أنه يحتوي على عدة فوائد للشعر المجعد، منها فرد الشعر وترطيبه ومنع التقصف والعناية الكاملة به، فهو يحتوي على مادة الديكسا بانثينول، هذه المادة المفيدة للبشرة والشعر ،تعمل على تنعيم البشرة وجعلها ناعمة، بالإضافة إلى ترطيب الشعر، و استخدامه مع بعض المكونات يعطي نتيجة فعالة في فرد الشعر المجعد.

المكونات:

ملعقة زيت جوجوبا.

مقدار ملعقة كبيرة زيت أرجان.

عبوة من كريم بانثينول.

ملعقة زبده الشيا المذابة.

مقدار ملعقة زيت جلسرين.

ملعقه زيت أفوكادو.

طريقه تحضير الكريم:

يحضر إناء يوضع فيه زيت الجلسرين والجوجوبا والأرجان والافوكادو وزبدة الشيا المذابة، ثم تخلط المكونات معاً.

بعد ذلك يتم إضافة عبوة كريم بانثينول بالكامل مع الاستمرار بالخفق في الحصول على قوام كريمي متجانس .

يتم وضع الكريم في عبوة محكمه الغلق، ويستعمل منها الكريم بوضع كمية منه على الشعر وتدليكه جيداً، ثم ارتداء قبعة الرأس وترك الكريم على الشعر لمدة ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالبلسم والشامبو ولاحظي النتيجة من أول استعمال.

وصفة أخرى من كريم بانثينول للشعر الخشن

المكونات:

مقدار 4 ملاعق كبيرة زيت جوز هند.

عبوة كاملة من كريم بانثينول.

طريقه التحضير: