نقدم لكم خلطة سحرية لنفخ الخدود ، في 3 ايام فقط وأيضا نفخ الشفايف وتسمين الوجه فوري، وتعتبر خلطة طبيعية، وبديل لحقن البوتوكس، وتعطيكي وجه ناعم ونفخ الخدين وتوردها بشكل طبيعي كامل، سوف تنال اعجابكم بفضل الله مفعول سحري وخرافي خلال فترة قصيرة يعطيكم خدود وشفايف ورديه ووجه جميل وجذاب، حيث تعد مشكلة الوجه النحيف مخجلة عن بعض الفتيات والوجه مصدر جمال الفتيات والسيدات، والان نقدم لكم الحل السحري من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد خلطة سحرية لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه في 3 ايام فقظ2021.

مكونات خلطة سحرية لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه فوري

سوف نتعرف الان علي المكونات المستخدمة في هذه الخلطة السحرية في تسمين الوجه ونفخ الخدود والشفايف وهي كالاتي:-

معلقتين من الخميرة البيرة.

ثلاث معالق من الحليب.

معلقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لتحضير الخلطة السحرية لتسمين الوجه وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله الخميرة والحليب وماء الورد ونخلطهم حتي تتجانس المكونات جيدا ونتركم لبعض الدقائق. ثم نقوم بغسل وتنظيف البشرة بالماء جيدا حتي تصبح خالية من اي شيء ثم نضع الخليط علي البشرة والشفايف لمدة ربع ساعة فقط. ثم نقوم بغسل البشرة بالماء النقي حتي نتخلص من الخليط نهائي ونقوم بتكرار العملية مرتين في الاسبوع للحصول علي أفضل نتيجة بفضل الله.

فوائد الخلطة السحرية لنفخ الشفايف وتسمين الوجه

سوف نتعرف معا علي بعض الفوائد الخاصة للخلطة السحرية لنفخ الشفايف وتسمين الوجه في 3ايام فقط وهي كما يأتي:-