كرياتين طبيعي عجيب لفرد الشعر وتنعيمه بمكونيين لا تتخيليهم

كرياتين لفرد الشعر، من الأمور التي تبحث عنها جميع السيدات في الوقت الحالي هو الحصول على شعر قوي ولامع وصحي، وأصبحت السيدات تنفر بشكل كبير من جميع المنتجات الصناعية المنتشرة في جميع أماكن التجميل المختلفة، من الأمور المهمة بالنسبة لجميع النساء هو شعر صحي خالي من اي تلف أو تساقط، لذلك يبحثون بشكل كبير عن وصفات مختلفة الكرياتين الشعر طبيعية، لذلك سوق نقدم لكم خلال السطور القادمة حتى يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال عمل هذه الوصفات في المنزل وبهذه الطريقة تصبح هذه الطريقة صحية بصورة كبيرة .

كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه

يعتبر الكرياتين من الوصفات التي تعالج الشعر من اي تلف أو ضعف، كما يجب الإشارة أن الكرياتين الذي يفرد الشعر في جميع المحلات الخاصة بتصفيف الشعر تحتوي على العديد من الكيماويات المضرة بشكل كبير منها مادة الفورلدهايد هذه المادة التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حرق بصيلات الشعر كما تؤدي ايضا إلى تساقط الشعر وعدم النمو بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة بصورة كبيرة وبالطبع إلى جانب ارتفاع سعره، كنا يمكنكم الحصول عليه من العديد من المكملات الغذائية والاعشاب كما يمكنكم تحضير العديد من وصفات الكرياتين في المنزل بكل سهولة .

وصفة كرياتين طبيعي للشعر بالخميرة

المكونات:

كيس خميرة فورية .

بيضة .

ملعقتين كبيرة نشا.

٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح .

أولا قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق .

ثم اتركي الخليط لمدة ١٥ دقيقة.

ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالتساوي .

قومي بوضع الغطاء البلاستيكي .

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة على الأقل .

اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم .

ثم بعد ذلك قومي بتصفيف شعرك برفق .

سوف تلاحظين النتيجة فورية .

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع .

طريقة تحضير الوصفة الكرياتينوصفة كرياتين طبيعي للشعر بالموز

المكونات :

موزة كاملة مهروسة .

بيضتين.