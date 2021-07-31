كرياتين طبيعي عجيب لفرد الشعر وتنعيمه بمكونيين لا تتخيليهم

كرياتين لفرد الشعر، من الأمور التي تبحث عنها جميع السيدات في الوقت الحالي هو الحصول على شعر قوي ولامع وصحي، وأصبحت السيدات تنفر بشكل كبير من جميع المنتجات الصناعية المنتشرة في جميع أماكن التجميل المختلفة، من الأمور المهمة بالنسبة لجميع النساء هو شعر صحي خالي من اي تلف أو تساقط، لذلك يبحثون بشكل كبير عن وصفات مختلفة الكرياتين الشعر طبيعية، لذلك سوق نقدم لكم خلال السطور القادمة حتى يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال عمل هذه الوصفات في المنزل وبهذه الطريقة تصبح هذه الطريقة صحية بصورة كبيرة .كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه
يعتبر الكرياتين من الوصفات التي تعالج الشعر من اي تلف أو ضعف، كما يجب الإشارة أن الكرياتين الذي يفرد الشعر في جميع المحلات الخاصة بتصفيف الشعر تحتوي على العديد من الكيماويات المضرة بشكل كبير منها مادة الفورلدهايد هذه المادة التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حرق بصيلات الشعر كما تؤدي ايضا إلى تساقط الشعر وعدم النمو بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة بصورة كبيرة وبالطبع إلى جانب ارتفاع سعره، كنا يمكنكم الحصول عليه من العديد من المكملات الغذائية والاعشاب كما يمكنكم تحضير العديد من وصفات الكرياتين في المنزل بكل سهولة .وصفة كرياتين طبيعي للشعر بالخميرة
المكونات:
- كيس خميرة فورية .
- بيضة .
- ملعقتين كبيرة نشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح .
- أولا قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق .
- ثم اتركي الخليط لمدة ١٥ دقيقة.
- ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالتساوي .
- قومي بوضع الغطاء البلاستيكي .
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة على الأقل .
- اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم .
- ثم بعد ذلك قومي بتصفيف شعرك برفق .
- سوف تلاحظين النتيجة فورية .
- يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع .
المكونات :
- موزة كاملة مهروسة .
- بيضتين.
- أولا اخلطي الموز مع البيض وذلك لصنع مزيج سائل .
- قومي بهرس الموزة جيدا .
- يمكنك استخدام الخلاط اليدوي لتمام المزج جيدا .
- وزعي الخليط على شعرك بالتساوي جيدا .
- ثم قومي بتصفيف شعرك وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي .
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين كاملين.
- اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو والبلسم سوف تلاحظين النتيجة الفورية.
الوسوم
كرياتين لفرد الشعر، من الأمور التي تبحث عنها جميع السيدات في الوقت الحالي هو الحصول على شعر قوي ولامع وصحي، وأصبحت السيدات تنفر بشكل كبير من جميع المنتجات الصناعية المنتشرة في جميع أماكن التجميل المختلفة، من الأمور المهمة بالنسبة لجميع النساء هو شعر صحي خالي من اي تلف أو تساقط، لذلك يبحثون بشكل كبير عن وصفات مختلفة الكرياتين الشعر طبيعية، لذلك سوق نقدم لكم خلال السطور القادمة حتى يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة من خلال عمل هذه الوصفات في المنزل وبهذه الطريقة تصبح هذه الطريقة صحية بصورة كبيرة .كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه
يعتبر الكرياتين من الوصفات التي تعالج الشعر من اي تلف أو ضعف، كما يجب الإشارة أن الكرياتين الذي يفرد الشعر في جميع المحلات الخاصة بتصفيف الشعر تحتوي على العديد من الكيماويات المضرة بشكل كبير منها مادة الفورلدهايد هذه المادة التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حرق بصيلات الشعر كما تؤدي ايضا إلى تساقط الشعر وعدم النمو بالإضافة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة بصورة كبيرة وبالطبع إلى جانب ارتفاع سعره، كنا يمكنكم الحصول عليه من العديد من المكملات الغذائية والاعشاب كما يمكنكم تحضير العديد من وصفات الكرياتين في المنزل بكل سهولة .وصفة كرياتين طبيعي للشعر بالخميرة
المكونات:
- كيس خميرة فورية .
- بيضة .
- ملعقتين كبيرة نشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح .
- أولا قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء عميق .
- ثم اتركي الخليط لمدة ١٥ دقيقة.
- ثم قومي بتوزيع الخليط على شعرك بالتساوي .
- قومي بوضع الغطاء البلاستيكي .
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة كاملة على الأقل .
- اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم .
- ثم بعد ذلك قومي بتصفيف شعرك برفق .
- سوف تلاحظين النتيجة فورية .
- يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوع .
المكونات :
- موزة كاملة مهروسة .
- بيضتين.
- أولا اخلطي الموز مع البيض وذلك لصنع مزيج سائل .
- قومي بهرس الموزة جيدا .
- يمكنك استخدام الخلاط اليدوي لتمام المزج جيدا .
- وزعي الخليط على شعرك بالتساوي جيدا .
- ثم قومي بتصفيف شعرك وقومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي .
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين كاملين.
- اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو والبلسم سوف تلاحظين النتيجة الفورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرياتين طبيعي عجيب لفرد الشعر وتنعيمه بمكونيين لا تتخيليهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.