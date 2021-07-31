طريقة صبغ الشعر باللون البني بمكون طبيعي رخيص وغير مكلف واحصلي علي نتيجة فورية

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صبغ الشعر باللون البني هو أكثر ما تشتهيه النساء والفتيات لأنه لون جميل ويدل على الحيوية والنشاط، وبعض الفتيات يمتلكن لون الشعر البني في الأساس ولكن مع التقدم في العمر والمرور بالكثير من المراحل، يبدأ الشعر في فقدان لمعانه وحيويته ويبدأ اللون البني في البهتان وظهور شيب الشعر الرمادي، ويمكن استعادة لون الشعر الطبيعي بصبغ الشعر لأكثر من طريقة بدلًا من الصبغات والمواد الكيماوية التي تتلف الشعر، تعرفوا على طريقة صبغ الشعر باللون البني طبيعيًا.صبغ الشعر باللون البني بالقهوة
تساعد القهوة في الحصول على اللون البني الداكن للشعر وتتكون الوصفة من:
- 2 ملعقة زيت خروع.
- ملعقة ونصف ملعقة زيت جوز الهند.
- كمية حسب طول الشعر من القهوة الناعمة.
- مقدار حسب الحاجة ماء.
- في وعاء نظيف ومعقم نضيف القهوة البودرة ومعها زيت الخروع وزيت جوز الهند.
- يتم التقليب جيدًا وبعدها نضيف الماء لهذه المكونات بشكل تدريجي وببطء حتى نضمن امتزاج المكونات جيدًا.
- يوضع المزيج السابق في الميكروويف 15 ثانية بحد أقصى لكي يتماسك جيدًا وتصبح العجينة جاهزة للاستخدام.
- قبل صبغ الشعر بيومين لا يتم غسل الشعر.
- نطبق المزيج على الشعر الآن وخاصةً الأطراف لكي نضمن أن تكتسب اللون البني المطلوب.
- يوضع كيس بلاستيكي على الشعر نصف ساعة قبل غسله جيدًا.
يستخدم الليمون لصبغ الشعر باللون البني الفاتح طبيعيًا كالتالي:
- نضع مقدار مناسب من نوع بلسم الشعر المستخدم في قدر عميق.
- نضيف لهذا القدر كمية مناسبة من عصير الليمون لكي تكون النسبة في النهاية ملعقة عصير ليمون لكل ثلاث ملاعق من البلسم.
- نقوم بمزج البلسم مع عصير الليمون جيدًا.
- عند الانتهاء من المزج والتأكد من الخلط الجيد بين المكونين نقوم بوضع البلسم على أطراف الشعر وندلك برفق حتى نضمن امتصاص أطراف الشعر للليمون مع البلسم مع الحرص على عدم وضع الكثير منها على فروة الشعر.
- نترك الشعر مغطى بالمزيد السابق ثلاث ساعات كاملةً.
- يستمر استخدام هذه الوصفة مرة بكل أسبوع لكي نحصل على لون الشعر البني إذا كان الشعر في الأصل لونه بني.
الوسوم
صبغ الشعر باللون البني هو أكثر ما تشتهيه النساء والفتيات لأنه لون جميل ويدل على الحيوية والنشاط، وبعض الفتيات يمتلكن لون الشعر البني في الأساس ولكن مع التقدم في العمر والمرور بالكثير من المراحل، يبدأ الشعر في فقدان لمعانه وحيويته ويبدأ اللون البني في البهتان وظهور شيب الشعر الرمادي، ويمكن استعادة لون الشعر الطبيعي بصبغ الشعر لأكثر من طريقة بدلًا من الصبغات والمواد الكيماوية التي تتلف الشعر، تعرفوا على طريقة صبغ الشعر باللون البني طبيعيًا.صبغ الشعر باللون البني بالقهوة
تساعد القهوة في الحصول على اللون البني الداكن للشعر وتتكون الوصفة من:
- 2 ملعقة زيت خروع.
- ملعقة ونصف ملعقة زيت جوز الهند.
- كمية حسب طول الشعر من القهوة الناعمة.
- مقدار حسب الحاجة ماء.
- في وعاء نظيف ومعقم نضيف القهوة البودرة ومعها زيت الخروع وزيت جوز الهند.
- يتم التقليب جيدًا وبعدها نضيف الماء لهذه المكونات بشكل تدريجي وببطء حتى نضمن امتزاج المكونات جيدًا.
- يوضع المزيج السابق في الميكروويف 15 ثانية بحد أقصى لكي يتماسك جيدًا وتصبح العجينة جاهزة للاستخدام.
- قبل صبغ الشعر بيومين لا يتم غسل الشعر.
- نطبق المزيج على الشعر الآن وخاصةً الأطراف لكي نضمن أن تكتسب اللون البني المطلوب.
- يوضع كيس بلاستيكي على الشعر نصف ساعة قبل غسله جيدًا.
يستخدم الليمون لصبغ الشعر باللون البني الفاتح طبيعيًا كالتالي:
- نضع مقدار مناسب من نوع بلسم الشعر المستخدم في قدر عميق.
- نضيف لهذا القدر كمية مناسبة من عصير الليمون لكي تكون النسبة في النهاية ملعقة عصير ليمون لكل ثلاث ملاعق من البلسم.
- نقوم بمزج البلسم مع عصير الليمون جيدًا.
- عند الانتهاء من المزج والتأكد من الخلط الجيد بين المكونين نقوم بوضع البلسم على أطراف الشعر وندلك برفق حتى نضمن امتصاص أطراف الشعر للليمون مع البلسم مع الحرص على عدم وضع الكثير منها على فروة الشعر.
- نترك الشعر مغطى بالمزيد السابق ثلاث ساعات كاملةً.
- يستمر استخدام هذه الوصفة مرة بكل أسبوع لكي نحصل على لون الشعر البني إذا كان الشعر في الأصل لونه بني.
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