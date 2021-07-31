طريقة عمل المطبق مثل المطاعم المطبق اليمني على اصوله في البيت

طريقة عمل المطبق مثل المطاعم ، من أشهر الوصفات للمعجنات، التي نأكلها خارج المنزل، أو نفضل تناولها جاهزة، وتتقنها السيدات في المنازل، سواء أكانت طريقة عمل المطبق الحلو، أو طريقة عمل المطبق الحادق. وما لا يعرفه البعض عن المطبق، أنه من المعجنات مثل البيتزا والفطائر، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، ونجد له العديد من الطرق منها؛ طريقة عمل المطبق المصري، وطريقة عمل المطبق الفلسطيني، وطريقة عمل المطبق السعودي، طريقة عمل المطبق اليمني، وإذا أردت المطبق اليمني على اصوله، فلا تترددي في تجربة أكثر من طريقة لأكثر من شيف، فالاختلاف فقط يكون في بعض المقادير، حسب ثقافة الطهي الخاصة بالشيف.طريقة عمل المطبق الجاهز
يمثل عمل المخبوزات في المنزل مثل المطاعم، أو تحضير الفطائر المنزلية مثل الجاهزة، تحديًا كبيرًا أمام ربة المنزل، خاصة وأن المعجنات من أشهى وأسهل الوصفات، التي يمكنك تحضيرها، بالإضافة إلى أنها مهمة للغاية على مائدتك، فإذا كنت بصدد مناسبة خاصة مثل عيد ميلاد أو خطوبة عائلية، وترغبين في بعض المعجنات، التي تزين مائدتك وتناسب تواجد الأطفال في منزلك، فلا شك أن المعجنات هي الأنسب في تلك الحالة. مثل فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، فطائر سريعة بدون فرن، وطريقة عمل معجنات الأقماع، ولتنفيذ طريقة عمل المطبق في المنزل، العديد من الطرق منها؛ طريقة عمل المطبق بالسكر، وطريقة عمل المطبق مثل المطاعم، وطريقة عمل المطبق الفلاحي، و طريقة عمل المطبق فاطمة ابو حاتي، وطريقة عمل المطبق بالجلاش.طريقة عمل المطبق في البيت
- ثلاث أكواب طحين متعدد الاستعمالات.
- ثلث كوب زيت نباتي (أي نوع مفضل لك).
- ملعقة وربع صغيرة ملح ناعم.
- كأس ماء دافيء.
- 3 ملاعق زيت نباتي.
- بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.
- فص ثوم واحد مفروم.
- 250 جرام لحم مفروم.
- حبة بنادورا واحدة مفرومة.
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة جبن كريم (ويمكنك عمل الجبنة الكريمي الكيري للطهي في المنزل).
- كوب بصل أخضر مفروم.
وسوف تحتاجين ربع ملعقة صغيرة، من المكونات التالية:
- كمون.
- كزبرة جافة.
- فلفل أسود.
- فلفل أحمر حار.
- في وعاء عميق، ضعي الطحين والزيت والملح والمياه، وامزجي كل المكونات حتى تمام التجانس.
- وبعد أن تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة، ضعي يديك بالزيت، وقسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم.
- ثم ضعي كرات العجينة في صينية واسعة، وغطي الصينية بورق نايلون، اتركي العجينة ترتاح قليلًا.
- وبعد ذلك حضري الحشوة؛ وذلك بتسخين الزيت في إناء على نار متوسطة، وشوحي البصل حتى يذبل.
- ثم أضيفي اللحم والثوم، وحركي الخليط حتى يبدأ لون اللحم في التغير.
- وبعد ذلك ضعي البنادورا، وأضيفي التوابل مثل الكمون والكزبرة، والفلفل الأحمر والأسود، وحركيهم معًا حتى الذبول.
- ثم ارفعي الإناء عن النار، وضعيه جانبًا.
- بعد ذلك أحضري وعاء عميق، وضعي به البيض مع البصل الأخضر والملح والجبن، وامزجيهم ثم ضعي فوقهم خليط اللحم.
- ثم انثري قليل من الزيت فوق سطح تحضير الوصفة. وضعي العجين وافرديه بيديك حتى يتشكل على هيئة كرة، واستمري بفردها باستخدام النشابة حتى يرق العجين.
- بعد ذلك ضعي كمية من الحشو وسط العجينة، ثم طبّقي العجين فوق الحشوة، على شكل مربع.
- وكرري الخطوات السابقة، حتى تنتهي من العجين كله.
- ثم سخني الزيت على نار مرتفعة، واغمري قطع المطبق في الزيت، واتركيه يقلى 4 دقائق ويحصل على لون ذهبي.
- وأخيرًا بعد تنفيذ خطوات طريقة عمل المطبق مثل المطاعم، قدميه ساخنًا وألف هناء.
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طريقة عمل المطبق مثل المطاعم ، من أشهر الوصفات للمعجنات، التي نأكلها خارج المنزل، أو نفضل تناولها جاهزة، وتتقنها السيدات في المنازل، سواء أكانت طريقة عمل المطبق الحلو، أو طريقة عمل المطبق الحادق. وما لا يعرفه البعض عن المطبق، أنه من المعجنات مثل البيتزا والفطائر، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، ونجد له العديد من الطرق منها؛ طريقة عمل المطبق المصري، وطريقة عمل المطبق الفلسطيني، وطريقة عمل المطبق السعودي، طريقة عمل المطبق اليمني، وإذا أردت المطبق اليمني على اصوله، فلا تترددي في تجربة أكثر من طريقة لأكثر من شيف، فالاختلاف فقط يكون في بعض المقادير، حسب ثقافة الطهي الخاصة بالشيف.طريقة عمل المطبق الجاهز
يمثل عمل المخبوزات في المنزل مثل المطاعم، أو تحضير الفطائر المنزلية مثل الجاهزة، تحديًا كبيرًا أمام ربة المنزل، خاصة وأن المعجنات من أشهى وأسهل الوصفات، التي يمكنك تحضيرها، بالإضافة إلى أنها مهمة للغاية على مائدتك، فإذا كنت بصدد مناسبة خاصة مثل عيد ميلاد أو خطوبة عائلية، وترغبين في بعض المعجنات، التي تزين مائدتك وتناسب تواجد الأطفال في منزلك، فلا شك أن المعجنات هي الأنسب في تلك الحالة. مثل فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، فطائر سريعة بدون فرن، وطريقة عمل معجنات الأقماع، ولتنفيذ طريقة عمل المطبق في المنزل، العديد من الطرق منها؛ طريقة عمل المطبق بالسكر، وطريقة عمل المطبق مثل المطاعم، وطريقة عمل المطبق الفلاحي، و طريقة عمل المطبق فاطمة ابو حاتي، وطريقة عمل المطبق بالجلاش.طريقة عمل المطبق في البيت
- ثلاث أكواب طحين متعدد الاستعمالات.
- ثلث كوب زيت نباتي (أي نوع مفضل لك).
- ملعقة وربع صغيرة ملح ناعم.
- كأس ماء دافيء.
- 3 ملاعق زيت نباتي.
- بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.
- فص ثوم واحد مفروم.
- 250 جرام لحم مفروم.
- حبة بنادورا واحدة مفرومة.
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة جبن كريم (ويمكنك عمل الجبنة الكريمي الكيري للطهي في المنزل).
- كوب بصل أخضر مفروم.
وسوف تحتاجين ربع ملعقة صغيرة، من المكونات التالية:
- كمون.
- كزبرة جافة.
- فلفل أسود.
- فلفل أحمر حار.
- في وعاء عميق، ضعي الطحين والزيت والملح والمياه، وامزجي كل المكونات حتى تمام التجانس.
- وبعد أن تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة، ضعي يديك بالزيت، وقسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم.
- ثم ضعي كرات العجينة في صينية واسعة، وغطي الصينية بورق نايلون، اتركي العجينة ترتاح قليلًا.
- وبعد ذلك حضري الحشوة؛ وذلك بتسخين الزيت في إناء على نار متوسطة، وشوحي البصل حتى يذبل.
- ثم أضيفي اللحم والثوم، وحركي الخليط حتى يبدأ لون اللحم في التغير.
- وبعد ذلك ضعي البنادورا، وأضيفي التوابل مثل الكمون والكزبرة، والفلفل الأحمر والأسود، وحركيهم معًا حتى الذبول.
- ثم ارفعي الإناء عن النار، وضعيه جانبًا.
- بعد ذلك أحضري وعاء عميق، وضعي به البيض مع البصل الأخضر والملح والجبن، وامزجيهم ثم ضعي فوقهم خليط اللحم.
- ثم انثري قليل من الزيت فوق سطح تحضير الوصفة. وضعي العجين وافرديه بيديك حتى يتشكل على هيئة كرة، واستمري بفردها باستخدام النشابة حتى يرق العجين.
- بعد ذلك ضعي كمية من الحشو وسط العجينة، ثم طبّقي العجين فوق الحشوة، على شكل مربع.
- وكرري الخطوات السابقة، حتى تنتهي من العجين كله.
- ثم سخني الزيت على نار مرتفعة، واغمري قطع المطبق في الزيت، واتركيه يقلى 4 دقائق ويحصل على لون ذهبي.
- وأخيرًا بعد تنفيذ خطوات طريقة عمل المطبق مثل المطاعم، قدميه ساخنًا وألف هناء.
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