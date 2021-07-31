طريقة عمل تورتة شيكولاتة للمبتدئين زي المحلات الحلواني وبأقل تكلفة

طريقه عمل تورته الشيكولاته لجميع الأشخاص المبتدئين حلفان طريقه الشيكولاته يحبها الاطفال الكبار والصغار ويتم تقديمها في المناسبات ولكن هناك الكثير من السيدات لا يعرفون طريقة تحضيرها وسوف نوضح لكم خطوات التي نستطيع من خلالها عمل تورتة الشيكولاتة مثل المحلات، وستكون بتكلفة أقل بكثير من التورتة التي نقوم بشرائها جاهزة.

ست بيضات تكون متوسطة في الحجم درجه حراره الغرفه

ملعقه فانيليا سائله ده

ملعقة خل صغيرة

نصف كوب من الماء حوالي 120 ملم

نصف كيلو دقيق اسبونج جاهز

نقوم باحضار اناء اوبو له وضع فيها جميع المكونات وهي الست بيضات مع الخل مع الفانيليا كما نضيف معها الماء ونضع الدقيق الاسبونج ولكن يتم نخله جيده عده مرات ثم نقوم بضرب هذه المكونات معا بالمضرب الكهربائي او باستخدام العجان بعد ان نقوم بضربهم جيدا لعدة دقائق ملاحظ ان الحجم قد تضاعف عدد مرات واصبح لون الكيك الاسفنجي فاتح للغاية نقوم بتجهيز صينية مقاس 22 وضع بها ورق زبده ثم نبدا فى وضع الخليط و نساويه ونكون قبلها قد جهزنا الفرن على درجه حراره 180 وسوف نضع الكيك الاسفنجي داخل الفرن وننتظر ساعه الى ربع ثم احاول ان نختبر سوي الكيك بالخل واذا لم تستوي ننتظر ربع ساعه اخرى وبعد ذلك نقوم باخراجها ووضعها في صينيه اخرى ونتركها حتى تبرد تماما ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الكيكة الى عدة طبقات من 4 الى 6 باقات كل واحده حوالي 1سم

مقادير تورتة الشيكولاتةطريقة تحضير تورتة الشيكولاتهطريقة عمل صوص الشيكولاته الاقتصادي

نقوم باحضار نصف كيلو من الشيكولاته الخام ونضيف عليه ست ملاعق كبيره من بودره الكريم شانتيه بدون سكر ونضيف لها نصف كوب ماء ثم نضعهم على النار ونستمر في التقليب وعندما تسييح الشوكولاته نضيف لها ملعقه زبده