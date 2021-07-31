طريقة عمل تورتة شيكولاتة للمبتدئين زي المحلات الحلواني وبأقل تكلفة

طريقه عمل تورته الشيكولاته لجميع الأشخاص المبتدئين حلفان طريقه الشيكولاته يحبها الاطفال الكبار والصغار ويتم تقديمها في المناسبات ولكن هناك الكثير من السيدات لا يعرفون طريقة تحضيرها وسوف نوضح لكم خطوات التي نستطيع من خلالها عمل تورتة الشيكولاتة مثل المحلات، وستكون بتكلفة أقل بكثير من التورتة التي نقوم بشرائها جاهزة.مقادير تورتة الشيكولاتة
- ست بيضات تكون متوسطة في الحجم درجه حراره الغرفه
- ملعقه فانيليا سائله ده
- ملعقة خل صغيرة
- نصف كوب من الماء حوالي 120 ملم
- نصف كيلو دقيق اسبونج جاهز
- نقوم باحضار اناء اوبو له وضع فيها جميع المكونات وهي الست بيضات مع الخل مع الفانيليا كما نضيف معها الماء ونضع الدقيق الاسبونج ولكن يتم نخله جيده عده مرات ثم نقوم بضرب هذه المكونات معا بالمضرب الكهربائي او باستخدام العجان
- بعد ان نقوم بضربهم جيدا لعدة دقائق ملاحظ ان الحجم قد تضاعف عدد مرات واصبح لون الكيك الاسفنجي فاتح للغاية نقوم بتجهيز صينية مقاس 22 وضع بها ورق زبده ثم نبدا فى وضع الخليط و نساويه ونكون قبلها قد جهزنا الفرن على درجه حراره 180 وسوف نضع الكيك الاسفنجي داخل الفرن وننتظر ساعه الى ربع ثم احاول ان نختبر سوي الكيك بالخل واذا لم تستوي ننتظر ربع ساعه اخرى وبعد ذلك نقوم باخراجها ووضعها في صينيه اخرى ونتركها حتى تبرد تماما
- ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الكيكة الى عدة طبقات من 4 الى 6 باقات كل واحده حوالي 1سم
نقوم باحضار نصف كيلو من الشيكولاته الخام ونضيف عليه ست ملاعق كبيره من بودره الكريم شانتيه بدون سكر ونضيف لها نصف كوب ماء ثم نضعهم على النار ونستمر في التقليب وعندما تسييح الشوكولاته نضيف لها ملعقه زبده
- يقوم باحضار 300 ملليغرام من الماء او حوالي كوبايه ونصف من الماء ونفسي انذار من الكريم شانتيه الخام حوالي 300 ملغ و معها اثنين من عفا كبيره سكر ثم نقوم باضافه فانيليا سائله و نقوم بضربها في العجان او بالمضرب الكهربائي بعد الانتهاء ناخذ جزء من الكريم شانتيه والجزء المتبقي نضيف عليه جزء من صوص الشوكولاته ثم نقلبها يصبح كريم شانتيه بالشيكولاته
- بعد ذلك نقوم بتجهيز التورته حيث نضع سيره مع بين الطبقات مثل الشربات الخفيف او او نسكافيه او اي طعم الحروف ثم بعد ذلك ميلاد في وضع الكريم شانتيه على كل طبقه ونضعها فوق بعض ويمكن ان نضع الصوص الشيكولاته بين الطبقات مع الكريم شانتيه ويمكن ان نضع كريزلي او بندق بين الطبقات ايضا التزيين في وضع الكريم شانتيه قوي اكبر الطبقه الاخيره ونكمل تزيين التورته ويمكن ان نضع كريم شانتيه ابيض على الطبقات الاولى ليعطي شكل اخر
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طريقه عمل تورته الشيكولاته لجميع الأشخاص المبتدئين حلفان طريقه الشيكولاته يحبها الاطفال الكبار والصغار ويتم تقديمها في المناسبات ولكن هناك الكثير من السيدات لا يعرفون طريقة تحضيرها وسوف نوضح لكم خطوات التي نستطيع من خلالها عمل تورتة الشيكولاتة مثل المحلات، وستكون بتكلفة أقل بكثير من التورتة التي نقوم بشرائها جاهزة.مقادير تورتة الشيكولاتة
- ست بيضات تكون متوسطة في الحجم درجه حراره الغرفه
- ملعقه فانيليا سائله ده
- ملعقة خل صغيرة
- نصف كوب من الماء حوالي 120 ملم
- نصف كيلو دقيق اسبونج جاهز
- نقوم باحضار اناء اوبو له وضع فيها جميع المكونات وهي الست بيضات مع الخل مع الفانيليا كما نضيف معها الماء ونضع الدقيق الاسبونج ولكن يتم نخله جيده عده مرات ثم نقوم بضرب هذه المكونات معا بالمضرب الكهربائي او باستخدام العجان
- بعد ان نقوم بضربهم جيدا لعدة دقائق ملاحظ ان الحجم قد تضاعف عدد مرات واصبح لون الكيك الاسفنجي فاتح للغاية نقوم بتجهيز صينية مقاس 22 وضع بها ورق زبده ثم نبدا فى وضع الخليط و نساويه ونكون قبلها قد جهزنا الفرن على درجه حراره 180 وسوف نضع الكيك الاسفنجي داخل الفرن وننتظر ساعه الى ربع ثم احاول ان نختبر سوي الكيك بالخل واذا لم تستوي ننتظر ربع ساعه اخرى وبعد ذلك نقوم باخراجها ووضعها في صينيه اخرى ونتركها حتى تبرد تماما
- ثم بعد ذلك نقوم بتقسيم الكيكة الى عدة طبقات من 4 الى 6 باقات كل واحده حوالي 1سم
نقوم باحضار نصف كيلو من الشيكولاته الخام ونضيف عليه ست ملاعق كبيره من بودره الكريم شانتيه بدون سكر ونضيف لها نصف كوب ماء ثم نضعهم على النار ونستمر في التقليب وعندما تسييح الشوكولاته نضيف لها ملعقه زبده
- يقوم باحضار 300 ملليغرام من الماء او حوالي كوبايه ونصف من الماء ونفسي انذار من الكريم شانتيه الخام حوالي 300 ملغ و معها اثنين من عفا كبيره سكر ثم نقوم باضافه فانيليا سائله و نقوم بضربها في العجان او بالمضرب الكهربائي بعد الانتهاء ناخذ جزء من الكريم شانتيه والجزء المتبقي نضيف عليه جزء من صوص الشوكولاته ثم نقلبها يصبح كريم شانتيه بالشيكولاته
- بعد ذلك نقوم بتجهيز التورته حيث نضع سيره مع بين الطبقات مثل الشربات الخفيف او او نسكافيه او اي طعم الحروف ثم بعد ذلك ميلاد في وضع الكريم شانتيه على كل طبقه ونضعها فوق بعض ويمكن ان نضع الصوص الشيكولاته بين الطبقات مع الكريم شانتيه ويمكن ان نضع كريزلي او بندق بين الطبقات ايضا التزيين في وضع الكريم شانتيه قوي اكبر الطبقه الاخيره ونكمل تزيين التورته ويمكن ان نضع كريم شانتيه ابيض على الطبقات الاولى ليعطي شكل اخر
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