ضعي الحبوب السحرية على الشامبو مش هتصدقي النتيجة تطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع

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حبوب السحرية على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع، من أهم ما يميز المرأة هو اهتمامها بشعرها فهي تنفق أموال طائلة في شراء المنتجات والمستحضرات الجاهزة التى تعتنى بالشعر من وجهة نظرهم ولكن هذه المنتجات الجاهزة تعمل على الأضرار بالشعر مع مرور الوقت لذا نحن في حاجه إلى وصفة طبيعية خالية من المواد الكيميائية تعمل على زيادة نمو وطول الشعر وتجعله اكثر لمعان وجاذبية وخلوه من القشرة من هذه الوصفات وصفة الريفو لتطويل الشعر فهو يحتاج إلى العديد من المعادن والفيتامينات التى يحتاج إليها الشعر وبالتالي يساعد الأكسحين في الوصول إلى فروة الرأس بكل سهولة وكذلك يمنع تساقطه بدرجة كبيرة .
وصفة الأسبرين على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع
الأسبرين له دور هام جداً في علاج الشعر المتقصف، كما إنه يقضى على القشرة تماماً .مكونات وصفة الأسبرين على الشامبو .
- 3 ملاعق كبيرة من أي شامبو خالي من المواد الكيميائية والكبريتات .
- 4 حبات من الأسبرين .
- أولاً نطحن الأسبرين ناعم جداً .
- ثم نضعهم على الشامبو ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .
- ثم نضعه على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف .
- نتركها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة .
- بعد ذلك نغسل الشعر وسوف نلاحظ الفرق في تطويل الشعر وزيادة كثافته .
صفة الأسبرين لتطويل الشعر مكونات وصفة الأسبرين للشعر
- نحضر كوب ماء دافئ ونذيب بها 6 حبات من الأسبرين .
- بعد ذلك نضيف إلى حبوب الأسبرين ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم .
- يجب غسل الشعر أولا قبل وضع أي وصفة على الشعر .
- نقوم بوضع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف أي تغطي الشعر تماماً .
- نضع فوطة نظيفة على الشعر ونتركها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين .
- بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو الخالي من أي مواد كيميائية، سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام في تطويل الشعر وزيادة كثافته .
- ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تصلي الى النتيجة المطلوبة .
- عدد 4 حبة ريفو
- قليل من الماء
- زيت زيتون
نضع حبات الريف في قليل من الماء ونتركه حتى يذوب
- نضع الريفو المذاب في الماء على الشامبو ثم نضعه على الرأس ونقوم بتدليك فروة الرأس ولمدة دقيقتين ثم نغسله بالماء الدافئ قليلا
- نضع حبتان من الريف وفى قليل من الماء حتى يذوب
- ثم نضع عليه بعض قطرات زيت الزيتون ثم نضع هذا الخليط على الرأس وندلكه قليلا
- نغطى الشعر بفوطة قطنية لمدة ساعة ونصف ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر، سوف تلاحظين الفرق في زيادة كثافة الشعر والقضاء على الصلع .
- لكى تحصل على شعر طويل وجذاب وناعم وخالي من القشرة ويتمتع بقوة ولمعان يجب تكرار هذه الوصفة ثمانية مرات شهريا
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حبوب السحرية على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع، من أهم ما يميز المرأة هو اهتمامها بشعرها فهي تنفق أموال طائلة في شراء المنتجات والمستحضرات الجاهزة التى تعتنى بالشعر من وجهة نظرهم ولكن هذه المنتجات الجاهزة تعمل على الأضرار بالشعر مع مرور الوقت لذا نحن في حاجه إلى وصفة طبيعية خالية من المواد الكيميائية تعمل على زيادة نمو وطول الشعر وتجعله اكثر لمعان وجاذبية وخلوه من القشرة من هذه الوصفات وصفة الريفو لتطويل الشعر فهو يحتاج إلى العديد من المعادن والفيتامينات التى يحتاج إليها الشعر وبالتالي يساعد الأكسحين في الوصول إلى فروة الرأس بكل سهولة وكذلك يمنع تساقطه بدرجة كبيرة .
وصفة الأسبرين على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع
الأسبرين له دور هام جداً في علاج الشعر المتقصف، كما إنه يقضى على القشرة تماماً .مكونات وصفة الأسبرين على الشامبو .
- 3 ملاعق كبيرة من أي شامبو خالي من المواد الكيميائية والكبريتات .
- 4 حبات من الأسبرين .
- أولاً نطحن الأسبرين ناعم جداً .
- ثم نضعهم على الشامبو ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .
- ثم نضعه على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف .
- نتركها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة .
- بعد ذلك نغسل الشعر وسوف نلاحظ الفرق في تطويل الشعر وزيادة كثافته .
صفة الأسبرين لتطويل الشعر مكونات وصفة الأسبرين للشعر
- نحضر كوب ماء دافئ ونذيب بها 6 حبات من الأسبرين .
- بعد ذلك نضيف إلى حبوب الأسبرين ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم .
- يجب غسل الشعر أولا قبل وضع أي وصفة على الشعر .
- نقوم بوضع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف أي تغطي الشعر تماماً .
- نضع فوطة نظيفة على الشعر ونتركها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين .
- بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو الخالي من أي مواد كيميائية، سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام في تطويل الشعر وزيادة كثافته .
- ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تصلي الى النتيجة المطلوبة .
- عدد 4 حبة ريفو
- قليل من الماء
- زيت زيتون
نضع حبات الريف في قليل من الماء ونتركه حتى يذوب
- نضع الريفو المذاب في الماء على الشامبو ثم نضعه على الرأس ونقوم بتدليك فروة الرأس ولمدة دقيقتين ثم نغسله بالماء الدافئ قليلا
- نضع حبتان من الريف وفى قليل من الماء حتى يذوب
- ثم نضع عليه بعض قطرات زيت الزيتون ثم نضع هذا الخليط على الرأس وندلكه قليلا
- نغطى الشعر بفوطة قطنية لمدة ساعة ونصف ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر، سوف تلاحظين الفرق في زيادة كثافة الشعر والقضاء على الصلع .
- لكى تحصل على شعر طويل وجذاب وناعم وخالي من القشرة ويتمتع بقوة ولمعان يجب تكرار هذه الوصفة ثمانية مرات شهريا
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