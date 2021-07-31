ضعي الحبوب السحرية على الشامبو مش هتصدقي النتيجة تطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع

حبوب السحرية على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع، من أهم ما يميز المرأة هو اهتمامها بشعرها فهي تنفق أموال طائلة في شراء المنتجات والمستحضرات الجاهزة التى تعتنى بالشعر من وجهة نظرهم ولكن هذه المنتجات الجاهزة تعمل على الأضرار بالشعر مع مرور الوقت لذا نحن في حاجه إلى وصفة طبيعية خالية من المواد الكيميائية تعمل على زيادة نمو وطول الشعر وتجعله اكثر لمعان وجاذبية وخلوه من القشرة من هذه الوصفات وصفة الريفو لتطويل الشعر فهو يحتاج إلى العديد من المعادن والفيتامينات التى يحتاج إليها الشعر وبالتالي يساعد الأكسحين في الوصول إلى فروة الرأس بكل سهولة وكذلك يمنع تساقطه بدرجة كبيرة .

وصفة الأسبرين على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع

الأسبرين له دور هام جداً في علاج الشعر المتقصف، كما إنه يقضى على القشرة تماماً .

3 ملاعق كبيرة من أي شامبو خالي من المواد الكيميائية والكبريتات .

4 حبات من الأسبرين .

أولاً نطحن الأسبرين ناعم جداً .

ثم نضعهم على الشامبو ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

ثم نضعه على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف .

نتركها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة .

بعد ذلك نغسل الشعر وسوف نلاحظ الفرق في تطويل الشعر وزيادة كثافته .

مكونات وصفة الأسبرين على الشامبو .طريقة تحضير واستخدام الأسبرين على الشامبو

نحضر كوب ماء دافئ ونذيب بها 6 حبات من الأسبرين .

بعد ذلك نضيف إلى حبوب الأسبرين ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم .

يجب غسل الشعر أولا قبل وضع أي وصفة على الشعر .

نقوم بوضع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف أي تغطي الشعر تماماً .

نضع فوطة نظيفة على الشعر ونتركها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين .

بعد ذلك نغسل الشعر بالشامبو الخالي من أي مواد كيميائية، سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام في تطويل الشعر وزيادة كثافته .

ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى تصلي الى النتيجة المطلوبة .

عدد 4 حبة ريفو

قليل من الماء

زيت زيتون

صفة الأسبرين لتطويل الشعر مكونات وصفة الأسبرين للشعرطريقة تحضير واستخدام وصفة الأسبرين للشعرحبوب الريفو تطويل الشعر وتكثيفه وتقضي على الصلع مكونات وصفة حبوب لتطويل الشعرطريقة التحضير

نضع حبات الريف في قليل من الماء ونتركه حتى يذوب