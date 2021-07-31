القضاء على شيب الشعر بالفازلين وعلاج مشكلات التقصف والهيشان إلى الأبد

القضاء على شيب الشعر بالفازلين ، تعتبر مشكلة ظهور الشعيرات البيضاء من أكثر وأصعب المشكلات التي يعاني منها الكثير من الأفراد، سواء من النساء أو الرجال، حيث أن المشكلة أصبحت متواجدة في الفترة الحالية بصورة كبيرة، وهي تحدث نتيجة التوتر والضغط العصبي والمشكلات النفسية التي تواجه الأفراد حاليًا، بالإضافة إلى بعض الامراض العضوية كمرض الغدة الدرقية وغيرها، وكل هذا يؤدي إلى نقص إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، وهذا يؤدي إلى ظهور الشعر الجديد باللون الرمادي أو الأبيض.

القضاء على شيب الشعر بالفازلين

تلجأ الكثير من السيدات إلى الوصفات الكيميائية من أجل التخلص من شيب الشعر، والتي تسبب مع مرور الوقت الكثير من الازمات، ولكن مع تطور الوصفات الطبيعية أصبح هناك الكثير من الطرق التي تساعد في القضاء على مشكلات الشيب بدون أي تدخل كيميائي وبوصفات رخيصة في السعر لتكون مناسبة للجميع، والتي من بينها الفازلين، ويمكن القيام بذلك عن طريق إحضار معلقة واحدة من كل ما يلي :

معلقة من الفازلين.

أيضا القليل من زيت السمسم.

نصف معلقة من زيت الجرجير.

معلقة من الحناء.

معلقة من النشا.

توضع كافة المقادير في وعاء مناسب مع الخلط جيدًا لمدة خمس دقائق على الاقل لكي تمتزج كافة المكونات، وتوضع على الشعر النظيف، ويغطى الشعر جيدًا ويترك من المساء إلى الصباح، وتكرر الوصفة حسب الحاجة للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

فوائد الفازلين للشعر

تتميز الفوائد الخاصة بالفازلين للشعر، والتي من بينها احتواءه على الشمع المرطب والعديد من الزيوت المعدنية التي من شأنها حماية الشعر من العديد من المشكلات.

أيضا يساعد على حماية الشعر المتقصف، وذلك نظرًا لاحتواءه على العديد من المواد الدهنية والزيوت التي تساعد في ترطيب الشعر، وتعمل على حمايته من الجفاف، وهذا من شأنه حمايته من التساقط والتقصف والذي يظهر بوضوح في نهايات الشعر، ويمكن القيام بذلك عن طريق وضع طبقة من الفازلين على نهاية أطراف الشعر للقضاء على تلك المشكلة.

الفازلين والشعر الجاف

أيضا يساعد الفازلين على حماية الشعر المصبوغ والجاف وذلك لاحتواؤه على الشمع المرطب، فهو يساعد على ترطيب الشعر جيدًا واعطاؤه المظهر الصحي، ويساعد في حماية الشعر من العوامل البيئية المختلفة التي يتعرض لها كأشعة الشمس وتقلبات الجو، والتي تؤدي إلى إصابته بالجفاف والتلف.