خلطة المحشي وطريقة تحضيرها في المنزل بكل أسرارها خطوة بخطوة

خلطة المحشي تعتبر من أهم الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت بشكل مستمر، حيث أنه من أهم الوجبات التي يحبها الجميع الكبار والصغار، بالإضافة إلى ذلك هناك أنواع عديدة ومتنوعة من المحشي والمشترك بينها جميعاً هو سر الخلطة السحرية، تشتهر هذه الأكلة في بلاد عديدة وخاصةً جمهورية مصر العربية، سوف نتحدث في هذا المقال عن الأسرار المصرية لتحضيرها في المنزل بكل سهولة، لذلك تابعي معنا.

مكونات التحضير

قبل التطرق لمعرفة خطوات تحضير خلطة المحشي في المنزل، تعرفي أولاً على المكونات اللازم توفرها وهي كالتالي:

أولاً عدد 4 أكواب من الأرز المصري المغسول جيداً والمصفى.

ثم ربطة من الكزبرة الخضراء.

أيضاً ربطة من البقدونس الأخضر.

ربطة من الشبت الأخضر الطازج.

بالإضافة إلى ذلك عدد 3 بصلات متوسطة الحجم، يمكن زيادة الكمية حسب الرغبة.

4 أكواب من عصير الطماطم المضروب بالخلاط الكهرباء مع 2 من الفلفل الأحمر بدون تصفيته.

ثم 2 ملعقة من الصلصة الجاهزة.

علاوة على ذلك مجموعة من البهارات، على سبيل المثال:

ملح. ملعقة من الفلفل الأسمر. ملعقة من الشطة الحمراء. كمون. السبع بهارات، ملعقة صغيرة منها. ملعقة صغيرة من توابل المحشي.

ثم بعد ذلك 2 ملعقة كبيرة من السمن، وأيضاً 2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير خلطة المحشي

بعد أن قمنا بالتعرف على مكونات التحضير، إليك خطوات التحضير وهي كالتالي:

أولاً في طاسة على النار قومي بوضع البصل المبشور مع السمن والزيت.

ثم بعد ذلك اتركيه قليلاً حتى يذبل البصل، قومي بإضافة قليل من الخضار المفروم إلى البصل.

بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة عصير الطماطم و 2 ملعقة من الصلصة الحمراء.

ثم انتظري قليلاً، عندما نصل إلى مرحلة تسبيك الطماطم قومي بإضافة جميع التوابل السابق ذكرها مع التقليب جيداً.

قومي برفع الصلصة من على النار واتركيها حتى تبرد قليلاً.

عندما تبرد قومي بإضافة باقي كمية الخضار المفروم.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة الأرز المصري المغسول مع التقليب جيداً.

وفي النهاية يمكنك الآن استخدام خلطة المحشي في حشو أنواعه المختلفة واسعدي عائلتك بألذ وصفة، حيث يمكن استخدام الباذنجان أو الكوسة أو ورق العنب أو الفلفل أو الطماطم أو البصل أو الكرنب.

إذا كنتي من محبين استخدام الأرز في مطبخك، لذلك لا يقتصر استخدامه في المأكولات المالحة فقط، يمكنك أيضاً استخدامه في الحلوى، لذلك إليك طريقة تحضير الرز بلبن بجميع أسرار المطاعم الشهيرة وبألذ مذاق مثل الجاهز.