طريقة عمل الكباب في البيت على الفحم أو بالفرن بأسهل الطرق ، طريقة صنع الكباب في المنزل هي إحدى الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت من أجل تحضير أشهى وألذ الأطعمة المشوية في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج ، مع الحفاظ على نفس طعم الكباب الجاهز. من بينها ما يناسب قدراتك وذوقك المفضل

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كباب على الفحم في المنزل حسب أصوله: نحضر الخلاط الكهربائي ثم نبدأ في وضع كمية اللحم المفروم والبصل والثوم والفلفل والملح والفلفل وخلطهم جيداً حتى تمتزج المكونات. نضيف كمية البهارات والكمون وبهارات الكباب ، ثم نضع المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. نضع اللحم على أسياخ الشواء ونشويها على الفحم حتى تنضج.

طريقة عمل الكباب في البيت في الفرن

إليك أسهل طريقة لتحضير كباب اللحم بالفرن: ضع قطع الفحم على نار متوسطة حتى تحصل على جمرة. نحضر وعاء عميق ثم نبدأ بإضافة كمية (اللحم المفروم – البصل – الثوم المهروس – السمن – البهارات – عصير الليمون – البقدونس) ، ثم ابدأ بتقليب المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة. ضعي كمية قليلة من الماء في الكوب ، ثم أحضر أسياخ الشواية وابدأ في تشكيل اللحم بوضع يدك في الماء أثناء التشكيل حتى يلتصق اللحم بالسيخ. رتبي الأسياخ في صينية بحجم مناسب ، ثم أضيفي كمية من الزبدة المذابة على الأسياخ. ضع الصينية في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية ، مع التأكد من قلب الأسياخ من وقت لآخر.

طريقة عمل الكباب الحاتي

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف جميع المكونات السابقة ونخفقها بأعلى سرعة حتى تصبح المكونات متجانسة وممزوجة. نسكب المزيج السابق في وعاء عميق ، ثم نبدأ بإضافة كمية اللحم ويقلب جيداً ، ثم يوضع اللحم في الثلاجة حتى ينغمس التتبيلة لمدة 24 ساعة على الأقل لضمان أفضل نتيجة. نحضر أسياخ الشواء ، ثم ابدئي في تكديس مكعبات اللحم بالبصل والفلفل والطماطم ، ثم اشوي اللحم سواء داخل الفرن أو على الفحم أو داخل الشواية ، ثم قدميه ساخناً بجانب السلطة الخضراء والخبز.