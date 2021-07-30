طريقة شوي لحم الخروف في الفرن في المنزل من ألذ طرق ووسائل تحضير اللحوم لما لها من فوائد عظيمة ومغذيات مفيدة ، ومعظم ربات البيوت يضيفن المزيد من التوابل للحوم لجعلها تبدو لذيذة ولذيذة أكثر ، فاللحوم معروفة بفوائدها العديدة ، ومفيدة للغاية العناصر الغذائية. مهم مثل فيتامين ب.

طريقة شوي لحم الخروف في الفرن

تشتهر العديد من الدول بإعداد لحم الضأن المشوي بطريقة لذيذة ومميزة ، حيث يقبل المسلمون في العديد من الدول العربية أكل لحم الضأن ، حيث أنه طعامهم الرئيسي والمفضل ، وهم يشويون لحم الضأن على النار أو في الفرن ، وبعض نحشوها بالأرز أو الخضار قبل فترة ، وسنقدم لك سيدتي ، كيف تحمص لحم الضأن في الفرن بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة.

طريقة تحضير لحم الخروف المشوي في الفرن

بعد أن تعرفنا على مكونات لحم الضأن المشوي في الفرن ، سنتعلم كيفية تحضير لحم الضأن المشوي في الفرن: سخني الفرن مسبقًا إلى 450 درجة مئوية وضعي رف الفرن في الثلث السفلي من الفرن. يُمزج الثوم وإكليل الجبل والزعتر وملعقة كبيرة من الزيت في وعاء صغير ويتبل بالملح والفلفل. افركي جميع جوانب اللحم بخليط إكليل الجبل. تخلط البطاطس مع باقي الخليط وتتبل بالمزيد من الملح والفلفل. نضع لحم الغنم فوق البطاطس ، ونضعها في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى يشوى اللحم تمامًا. نخرج اللحم المشوي من الفرن ونضعه في طبق التقديم ونزينه بشرائح الطماطم والبصل والفلفل الأخضر.

طريقة تحضير لحم الخروف المشوي بالخضار

سنتعلم كيفية تحضير لحم الضأن المشوي بالخضار في الفرن: سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية. اخلطي الثوم والسماق والأوريغانو والزيت في وعاء صغير. اصنع شقوقًا صغيرة على سطح لحم الضأن باستخدام سكين حاد. يتبل اللحم بالملح والفلفل الأسود. يُوزّع مزيج السماق فوق لحم الضأن ويُفرك جيداً على جميع أجزائه. ضعي لحم الضأن على رف الفرن في طبق غير لاصق ، واشويه لمدة 20 دقيقة. اخلطي جميع الخضار في مقلاة غير لاصقة ، ورشيها بالزيت وتبليها بالملح والفلفل الأسود. قلبي الخضار جيدًا معًا حتى تتبل بالبهارات. اخفض حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي مقلاة الخضار في الفرن واطهيها مع التحريك كل 15 دقيقة ، اتركي لحم الضأن يرتاح لمدة 45 دقيقة أخرى. أخرج اللحم من الفرن واتركه يرتاح لمدة 10 دقائق قبل تقطيعه. قدمي لحم الغنم مع الخضار المشوية والبقدونس وشرائح الليمون