طرق صبغ الشعر بالحناء والقضاء على الشيب نهائيًا بوصفة سهلة وبسيطة في المنزل

طرق صبغ الشعر بالحناء ، هناك العديد من الطرق التي تساعد السيدات على صبغ الشعر والقضاء على الشيب بصورة بسيطة وأيضًا تغيير اللون، حيث تلجأ العديد من السيدات لصالونات التجميل من أجل تجديد لون الشعر، لكن الصبغات الكيميائية تحتوي على مواد ضارة وبها أمونيا التي تتلف الشهر وتسبب في الهيشان والتقصف وحرق بصيلات الشعر، وهناك الكثير من الوصفات التي تحقق تلك النتيجة دون أن تسبب أي ضرر بالشعر نهائي ولا تظهر عيوب مع مرور الوقت في الشعر ومكوناتها امنة تماماً دون أن تسبب أي تلف.

طرق صبغ الشعر بالحناء

يمكن استخدام الوصفات الطبيعية من أجل التخلص من شيب الشعر، والذي ينتج في أي وقت دون سن محدد، حيث ينتج نتيجة نقص إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، والذي يكون نتيجة لأسباب وراثية أو مرضية، ويؤدي إلى الإحساس بالاكتئاب وخاصة لدى السيدات الصغيرة في السن لأنهن يظهرن بمظهر أكبر من الحقيقة.

وصفات صبغ الشعر للمرأة

وتستخدم الحناء أيضًا لتغيير لون الشعر بصورة طبيعية بدون أي مواد كيميائية، بدلاً من الذهاب لصالونات التجميل لصبغات ضارة للشعر يمكن تجربة هذه الطريقة ذات نتيجة فعالة وآمنة تماماً، العديد من الألوان الخاصة بصبغ الشعر لتختار المرأة كل ما تحتاج له في الألوان أو على حسب ما يلائم لون البشرة.

3 ملاعق كبار من تفل القهوة.

6 ملاعق كبيرة من بلسم الشعر.

3 ملاعق كبيرة من الماء.

في وعاء زجاجي تخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى التجانس تماماً.

تفرد الصبغة على الشعر باستخدام الفرشاة.

يغطى الشعر بالبونيه ويترك لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.

يغسل الشعر بالماء فقط.

تكرار هذه الوصفة 4 مرات أسبوعياً.

ربع كوب من عصير الجزر.

ربع كوب من عصير البنجر.

يخلط المكونات السابقة في وعاء مصنوع من الخشب.

يفرد الخليط على الشعر وتغطيته بالقبعة او البونية.

يترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

يغسل الشعر بالماء المضاف اليه خل التفاح.

تطبق هذه الوصفة 5 مرات أسبوعيا للحصول على اللون المطلوب.

طريقة تحضير وصفة القهوةوصفة الجزر والبنجر