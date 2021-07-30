طريقة عمل شاورما اللحم في المنزل بأسهل الطرق ،طريقة صنع شاورما اللحم أو الدجاج من أشهر الأطباق المنتشرة في الشرق الأوسط ، وهو طبق محبوب من الجميع ، حتى أصبح من الأطباق المعروفة في جميع دول العالم ، و على عكس ما يعتقد الكثيرون أنه لا يمكن تحضير الشاورما في المنزل ، فإن الشاورما هي أحد العناصر التي يمكن صنعها. من السهل التحضير في المنزل دون الحاجة إلى معدات خاصة

طريقة عمل شاورما اللحم

الشاورما من الأطباق الأكثر شعبية بين الشباب ، والتي ارتبطت بشكل خاص بالمطبخ الشرقي وتكتسب شعبية كبيرة في أجزاء مختلفة من العالم العربي. صنع شاورما اللحم.

يجب أن تعرف كيف تحضر شاورما اللحم ، فهذا الطبق سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من الوقت والجهد. فيما يلي خطوات تحضير شاورما اللحم: نقطع اللحم إلى شرائح رفيعة وصغيرة ، ثم ننقلهم إلى وعاء مناسب. نضيف جميع أنواع البهارات المذكورة في المكونات وعصير الليمون وزيت الزيتون ، ونخلط المكونات جيداً مع اللحم ، ثم نغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل ، ويفضل أن يتم ذلك طوال الليل. ارفعي مقلاة كبيرة مدهونة بالقليل من الزيت على نار عالية واتركيها حتى ساخنة ، أضيفي شرائح اللحم المتبل وقلبي حتى تنضج. قدمي شاورما اللحم مع الصلصة المفضلة لديك أو اصنعي معها سندويش.

طريقة عمل سندويشات شاورما اللحم

الشاورما اكل لذيذ ، والمطاعم الشرقية او التركية تحظى بشعبية كبيرة لدى الناس لشرائها سواء كانت لحوم او دجاج ولكن في المنزل سنقوم بتحضيرها بطريقة مختلفة ولذيذة ولذيذة وكذلك سهلة ، كما يفضل الكثيرون الأطباق محلية الصنع ، ولا يفضلون شرائها من المطاعم لأسباب عديدة ، فلنتعرف على مكونات شطائر شاورما اللحم البسيطة ، وكيفية تحضيرها في المنزل.

نصائح عند تحضير شاورما اللحم

إليك عدة نصائح مهمة يجب الالتزام بها عند تحضير شاورما اللحم لضمان أفضل مذاق: اختر اللحم البقري المستخدم في تحضير الشاورما والذي يحتوي على بعض الدهون ، وهذا سيعزز طعم الشاورما. تجنب تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة جدًا ؛ سيؤدي ذلك إلى جفافه بسرعة أثناء الطهي. يمكن تخزين ما تبقى من الشاورما في وعاء محكم الغلق ووضعه في الثلاجة واستهلاكه في غضون 2-3 أيام. من الأفضل تتبيل لحم الشاورما لمدة 24 ساعة.