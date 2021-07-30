طريقة عمل كريم الفازلين وماء الورد في المنزل ، يتعرض الجلد بشكل يومي للعديد من المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية ، ناهيك عن الماء وأشعة الشمس ، وهما من العوامل التي تسبب خشونة الجلد وتغير لونه ، لذلك في هذا المقال سنقدم لك وصفة منزلية بسيطة تساعدك يا سيدتي لتستخدمي لمعان بشرتك عن طريق تفتيحها وعلاجها من التلف الناتج عن العوامل البيئية المختلفة وهي كريم الفازلين وماء الورد

الشيخوخة هي عملية طبيعية لا يمكنك إيقافها ، لكن يمكنك بالتأكيد إبطائها. كريم الفازلين وماء الورد طريقة رائعة لحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة. إليك كيفية عمل كريم الفازلين وماء الورد.

اخلطي الفازلين وماء الورد وجل الصبار جيدًا حتى تحصلي على خليط كثيف. ضع الكريم الناتج على وجهك وقم بتدليكه جيدًا. يمكن وضع كريم الفازلين وماء الورد على الجلد ليلاً قبل النوم ، وتركه طوال الليل ، ثم غسله في الصباح ، للحصول على بشرة ناعمة.

فوائد كريم الفازلين وماء الورد للبشرة

يهدئ البشرة ويهدئها: ماء الورد مفيد للحالات الجلدية مثل الأكزيما أو الصدفية ، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات لماء الورد النقي تعمل على تهدئة الحكة والتهيج الناجمين عن هذه الحالات. تقليل الانتفاخ في العينين: يمكن استخدام كريم الفازلين وماء الورد لتقليل انتفاخ العين وعلاج الهالات السوداء حول العينين. مطهر ومضاد للبكتيريا: يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، مما يجعله مكونًا فعالاً ضد الالتهابات.

حافظ على توازن درجة الحموضة الطبيعي للبشرة: الصابون والمنظفات المنتجة كيميائيًا تخل بتوازن درجة الحموضة في بشرتنا ، مما يجعلها عرضة للبكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي وحب الشباب ، وماء الورد لديه متوسط ​​درجة حموضة 5.5 ، وهذا تساعد الخاصية ماء الورد على إعادة البشرة إلى مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي. يرطب وينعش البشرة: ماء الورد هو تونر طبيعي للبشرة ولا يحتوي على مواد كيميائية مضافة ، أحبار ماء الورد رائعة في إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من المسام دون الإخلال بتوازن الأس الهيدروجيني الطبيعي. علاج الجروح والخدوش الطفيفة: يشكل الفازلين طبقة واقية تسد منطقة بشرتك حيث تقوم بتطبيقها. هذا الحاجز الواقي يسهل الشفاء ويمنع البكتيريا من غزو الجرح المداوي.