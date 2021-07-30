جرب المشروبات التالية لزيادة الوزن بشكل صحي

قد يكون اكتساب الوزن أمر سهل بالنسبة للبعض، مع ذلك فإن هناك أشخاص آخرون يعانون من مشكلة انخفاض الوزن، ويكافحون من أجل اكتساب بعض الوزن لكنهم يفشلون تمامًا مثل من يحاولون فقدان الوزن، وقد تكون تلك المشكلة ناتجة عن قلة تناول الطعام وحرق سعرات حرارية أكبر بكثير مما يتناولونه، أو قد تكون ناتجة عن مشاكل في الغدة الدرقية.

وبوجه عام يحتاج الرجل العادي يحتاج إلى حوالي 2000 إلى 3000 سعر حراري في اليوم ، وتتطلب المرأة حوالي 1600 إلى 2400 سعر حراري في اليوم من أجل الحصول على وزن مثالي، أما إذا كنت تريد اكتساب الوزن ، فأنت بحاجة إلى أن تزيد عدد السعرات الحرارية التي تتناولها بحوالي 500 سعرة عن الكمية المثالية في اليوم.

مشروبات تساعد في زيادة الوزن

يمكنك أن تجرب أحد المشروبات الصحية التالية للمساعدة في اكتساب الوزن.

شاي الهندباء

الهندباء هو نبات عشبي تم استخدامه منذ فترات طويلة في الطب الهندي لزيادة الوزن.

ويمكن أن يكون شاي الهندباء صحي وبديل ممتاز للشاي والقهوة حيث أنه لا يحتوي على الكافيين،وله خصائص مدرة للبول وهذا يساعد في تقليل احتباس السوائل في الجسم ، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تعزيز زيادة الوزن بشكل صحي.

ويمكن شرب شاء الهندباء في أي وقت خلال اليوم.

طريقة صنع شاء الهندباء

يتم جلب كوب من زهور الهندباء وغسلها.

توضع الزهور في كوب ويصب فوقها كوب من الماء المغلي، ويتراك لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

يتم تصفية الشاي وشرب الماء.

يمكن ترك الشاي في الثلاجة حتى يبرد ويتم تناوله مثلج.

شاي النعناع

النعناع علاج طبيعي مثالي لمشاكل المعدة ويساعد في علاج متلازمة القولون العصبي كما أنه يساعد على طرد الغازات، ويزيد من الشهية لأنه يحسن عملية الهضم.

ولاستخدام مشروب النعناع لزيادة الوزن، اتبع الخطوات التالية: