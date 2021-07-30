طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بدون لبن وب 5 مكونات فقط تذوب في الفم

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طريقة عمل كيكة الخلاط ، من أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها في البيت وتتميز بالطعم لذيذ وهش ويذوب في الفم ورائحة جميلة تخطف القلوب، اليوم نهتم بتقديم طريقة عمل كيكة الخلاط بدون لبن هشة وب 5 مكونات فقط موجودة في كل مطبخ يمكنك تناولها يومياً بجانب المشروبات والشاي أو اللبن الدافئ في الصباح وتقدميها لجميع أفراد أسرتك خاصة محبين الكيكات والحلويات تتميز بسهولة تحضيرها تحضير الكيكة في الخلاط بسهولة.
إليكم مكونات كيكة الخلاط هي 5 مكونات رئيسية منها سنقوم بتحضير الكيكة في الخلاط ومنها نقوم بتحضير التوبيج الخاص ب كيكة الخلاط، إليك المقادير بالتفصيل مع ملاحظة أن المقادير جميعها بدرجة حرارة الغرفة:
- كوب من زيت.
- كوب من زبادي.
- كوب من سكر.
- 4 بيضات.
- معلقة صغيرة فانيليا.
- 2 كوب من دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال المنخول مسبقاً.
- 2 ونصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- في أولى خطوات تحضير كيكة الشاي أو كيكة الخلاط الجديدة، قومي بتشغيل الفرن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية وتحضير صينية مقاس 24 بدهنها بالزبدة وورق الزبدة .
- في الخلاط أخفقي كلاً من الزبادي مع السكر والزيت دقيقتين على سرعة متوسطة وخذي من الخليط كوب اتركيه جانباً، ثم أضيفي البيض والفانيليا واخفقي مدة 5 دقائق، وفي طبق عميق أضيفي الخليط وإليه الدقيق والبيكنج باودر، وقومي بمزجهم بالمضرب اليدوي مع التقليب من تحت لفوق حتى يصبح قوام واحد متماسك انسيابي.
في مقالة سابقة قدمنا طريقة عمل كيك الشوكولاته بصوص الشوكولاتة اللذيذ للشيف آية حبيب.
- ثم أضيفي خليط الكيك في الصينية وإليها قومي بوضع قطع من التفاح علي عجينة الكيكة في الخلاط ويمكنك وضع المكسرات أو قطع من بسكوت اللوتس .
- قومي بإدخال الصينية في رف أوسط من 35 ل 40 دقيقة بحسب الفرن ثم أخرجيها، وبعد دقيقتين من خروجها أضيفي إليها الصوص الأبيض الكوب الذي قمنا بأخذه من خليط الزبادي والزيت المميز، واستمتعي بألذ واحلى طعم كيكة سريعة التحضير بالهنا والصحة على قلوبكم وطريقة عمل كيكة الخلاط.
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طريقة عمل كيكة الخلاط ، من أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها في البيت وتتميز بالطعم لذيذ وهش ويذوب في الفم ورائحة جميلة تخطف القلوب، اليوم نهتم بتقديم طريقة عمل كيكة الخلاط بدون لبن هشة وب 5 مكونات فقط موجودة في كل مطبخ يمكنك تناولها يومياً بجانب المشروبات والشاي أو اللبن الدافئ في الصباح وتقدميها لجميع أفراد أسرتك خاصة محبين الكيكات والحلويات تتميز بسهولة تحضيرها تحضير الكيكة في الخلاط بسهولة.
إليكم مكونات كيكة الخلاط هي 5 مكونات رئيسية منها سنقوم بتحضير الكيكة في الخلاط ومنها نقوم بتحضير التوبيج الخاص ب كيكة الخلاط، إليك المقادير بالتفصيل مع ملاحظة أن المقادير جميعها بدرجة حرارة الغرفة:
- كوب من زيت.
- كوب من زبادي.
- كوب من سكر.
- 4 بيضات.
- معلقة صغيرة فانيليا.
- 2 كوب من دقيق فاخر أو متعدد الاستعمال المنخول مسبقاً.
- 2 ونصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- في أولى خطوات تحضير كيكة الشاي أو كيكة الخلاط الجديدة، قومي بتشغيل الفرن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية وتحضير صينية مقاس 24 بدهنها بالزبدة وورق الزبدة .
- في الخلاط أخفقي كلاً من الزبادي مع السكر والزيت دقيقتين على سرعة متوسطة وخذي من الخليط كوب اتركيه جانباً، ثم أضيفي البيض والفانيليا واخفقي مدة 5 دقائق، وفي طبق عميق أضيفي الخليط وإليه الدقيق والبيكنج باودر، وقومي بمزجهم بالمضرب اليدوي مع التقليب من تحت لفوق حتى يصبح قوام واحد متماسك انسيابي.
في مقالة سابقة قدمنا طريقة عمل كيك الشوكولاته بصوص الشوكولاتة اللذيذ للشيف آية حبيب.
- ثم أضيفي خليط الكيك في الصينية وإليها قومي بوضع قطع من التفاح علي عجينة الكيكة في الخلاط ويمكنك وضع المكسرات أو قطع من بسكوت اللوتس .
- قومي بإدخال الصينية في رف أوسط من 35 ل 40 دقيقة بحسب الفرن ثم أخرجيها، وبعد دقيقتين من خروجها أضيفي إليها الصوص الأبيض الكوب الذي قمنا بأخذه من خليط الزبادي والزيت المميز، واستمتعي بألذ واحلى طعم كيكة سريعة التحضير بالهنا والصحة على قلوبكم وطريقة عمل كيكة الخلاط.
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