وصفة رهيبة تفتيح المناطق الحساسة والداكنة في يومين فقط

هناك روتين لابد من إتباعه للحصول على بشرة نضرة وفاتحة خالية من البقع تنظيف البشرة في الصباح والمساء للمساعدة في الحفاظ على نقاوتها وتعزيز دخول الأكسجين وحماية البشرة من الشوائب والشوائب والبقع الداكنة على سطحه، حيث يجب القيام بتقشير البشرة مرة في الأسبوع ضروري لإزالة الخلايا الميتة التي تراكمت على سطحها، يمكنك أيضًا استخدام منظف للبشرة بخصائص تقشير يمكن استخدامه مرة واحدة يوميًا أو كل يومين خاصة في فصل الصيف.

يجب عليك استخدام واقي من الشمس عند الخروج بشرط أن تختار عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 spf، اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه لتعزيز نضارة البشرة بالإضافة إلى شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لترطيب البشرة من الداخل وإزالة السموم من الجسم وإشراق البشرة، استخدام أقنعة التبييض الطبيعية مرتين على الأقل في الأسبوع بشرط أن تكون مكوناتها مناسبة لنوع البشرة ومتطلباتها.

تفتيح البشرة بقشور البرتقال

يمكن لرذاذ قشر البرتقال أن يزيل البشرة الحساسة ويفتح لونها بشكل فعال ، خاصة عن طريق مزجه بزيت اللوز والعسل للحصول على قناع يسهل وضعه على الوجه والرقبة. يوصى بتركه على البشرة لمدة نصف ساعة تقريباً ثم شطفه بالماء البارد.

تفتيح البشرة بالخيار والزبادي

يساعد الخيار على ترطيب البشرة ، وعند دمجه مع الزبادي يكون له مفعول تبييض البشرة. نرش عليها خيارا ونمزجها مع كمية الزبادي لكوب من القهوة. ضعي هذا القناع على الوجه والرقبة لمدة نصف ساعة تقريبًا ، ثم اشطفي البشرة بالماء البارد.

تفتيح البشرة بالطماطم والشوفان

يلعب عصير الطماطم دورًا مهمًا في تفتيح لون البشرة ومحاربة البقع التي تظهر على الجلد ، بينما لدقيق الشوفان تأثير في إزالة الخلايا التي تتراكم على سطحه. اخلطي ملعقة كبيرة من كل من عصير الطماطم وعصير الليمون ومسحوق الشوفان لعمل قناع ، ضعيه على البشرة لمدة 30 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.