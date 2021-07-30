خلطة السدر لفرد الشعر الجاف وتكثيفه في البيت لنتيجة خيالية مبهرة وفعالة 100%

خلطة السدر لفرد الشعر ، الغريب أن المرأة تمتلك مكونات طبيعية تساعد في تغذية الشعر، وتجعله مفرود وناعم كالحرير، إلا أنها تفصل دومًا استخدام المنتجات الكيميائية التي تضر بالشعر، وتتسبب في تساقطه، مثل السدر لفرد الشعر، الذي يحتوي على مواد قوية قادر على أن تتفهم طَبيعة الشعر، وتساعد في تَعزيز صحته.

خلطة السدر لفرد الشعر

خلطات السدر الشعر لن تقوم بفرده فقط، بل سيساعده في تخطي مشاكل كثيرة تعاني منها المرأة والتي كانت تظن أنه من المستحيل القضاء عليها، مثل قدرته الكبيرة في علاج التهابات فروة الرأس، وتهدئتها والقضاء على الحكة والاحمرار، والقشرة.

بالإضافة لقدرته على تعزيز نموه، ويمكن تحضيره خلطة السدر لفرد الشعر، بإتباع تَلك الخطوات:-

مزج أربع ملاعق كبيرة من مسحوق السدر أو الكمية التي تكفي كثافة وطول الشعر، وإذابتها مع الماء الدافئ حتى يصبح مثل قوام الكريم الناعم.

ثم إضافة ملعقتان كبيرتان أو أكثر من الزبادي الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثم مزج جميع المكونات جيدًا، ويترك الخليط قَبل تطبيقه على الشعر لمدة لا تّقل عن نصف ساعة أو ساعة.

وتطبيقها على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ويفضل عند تَطبيقها تَقسيم الشعر إلى عدة خصل حتى يتم توزيع الخليط بالتساوي على الشعر.

مع الحرص على تَغطية الشعر بقبعة بلاستيكية، ومنشفة ساخنة حتى يَتم تفاعل الخليط جيدًا.

يشطف بالماء والصابون الطَبيعي، وترك الشعر حتى يَجف بدون استعمال أدوات التَصفيف بالحرارة.

خلطة السدر والبصل والثوم للشعر

البصل يعرف بقدرته على تحفيز الشعر على النمو، بالإضافة إلى قدرة الثوم القوية أيضًا على تَطهير فروة الرأس من البكتيريا والفطريات التي تتسبب في تساقط الشعر.

وبالطبع السدر أيضًا قادر على فرد الشعر وتقويته وتغذيته، لذا تعتبر خلطة السدر والبصل والثوم قٌنبلة وصفات الشعر، التي ستعزز نمو الشعر.

وتعيد لمعان الشعر الباهت، وتساعد في تكثيف الشعر الخفيف.

بالإضافة إلى إطالته وعلاج كل مشاكل فروة الرأس بما في ذلك القشرة، والجفاف، والحكة، ولتَحضيرها سنحتاج إلى:-

المكونات

ثمرة متوسطة الحجم من البصل + رأسين من الثوم المقشر + ثلاث ملاعق كبيرة من السدر.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون + عدد 2 كوب من الماء.

الخطوات