طريقه مختلفه وسهله لعمل الفراخ المندي في المنزل كما تعد وجبه الدجاج المندي من اشهي والذ والوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص من كبار وصغار كما تعد وجبه رئيسيه غنيه بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتتميز بسهوله وسرعه التحضير كما يمكن أن تقدم بجانب أنواع مختلفه من المقبلات حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الفراخ المندي فرخة واحدة مقطّعة إلى قطع.

500 غرام من الارز ألبسمتي.

250 غرام من البصل المفروم.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقه كبيره من السمنة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

رشه من الملح.

نصف ملعقه صغيره من البابريكا.

3 حبات الهيل مع عود قرفة والزعفران.

نصف ملعقه من الثوم المطحون.

مكعب مرقة الدجاج.

مكسرات مقلية للتزيين مثل اللوز أو الفستق. طريقة تحضير الفراخ المندي نبدأ بغسل الارز ونتركه في ماء دافئ لمده عشر دقائق ثم يرفع من الماء.

في وعاء علي النار نضع البصل المقطّع حتى يتحوّل لونه للذهبي.

نضيف الارز علي البصل في المقلاة على النار الهادئة من خمس إلى عشر دقائق.

نضع البصل والأرز في صنية الفرن ونضيف كوب من الماء مع رشه من الملح وحبات الهيل والقرنفل والقرفة والزعفران ومرقة الدجاج.

نغطّي الصينية بورق الفويل مع عمل بعض الفتحات كبيرة في الفويل بواسطة سكين.

لتحضير الدجاج المندي ننزع الجلد عن قطع الدجاج ونغسلها ونضعها في وعاء بعد أن نضع عليها الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والثوم المطحون وعصير الليمون ونتركها لتتشرب نكهة البهارات لمده نصف ساعة.

نحضر صنية الارز التي تم تحضيرها ونضع قطع الدجاج علي الفويل ونضع طبقه أخرى من الفويل فوق الدجاج ونحكم إغلاقه.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حرارة 160 درجه مئوية في وسط الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة ساعة ونص تقريباً ثم نتأكد أنّ الدجاج قد نضج.

نخرج الصينية من الفرن ونزيل الفويل ونضع الدجاج جانباً ونزيل الطبقة الثانية من الفويل.

نضع الارز في طبق كبير مناسب للتقديم ونضع الدجاج فوق الرز.

نضيف المكسرات المقلية بعد تصفيتها من زيت القلي لإضافة نكهة ألذ ولتزيين الطبق. المقادير المطلوبة لعمل الفراخ المنديطريقة تحضير الفراخ المندي الوسوم

طريقه مختلفه وسهله لعمل الفراخ المندي في المنزل كما تعد وجبه الدجاج المندي من اشهي والذ والوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص من كبار وصغار كما تعد وجبه رئيسيه غنيه بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتتميز بسهوله وسرعه التحضير كما يمكن أن تقدم بجانب أنواع مختلفه من المقبلات حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل الفراخ المندي فرخة واحدة مقطّعة إلى قطع.

500 غرام من الارز ألبسمتي.

250 غرام من البصل المفروم.

نصف كوب من عصير الليمون.

2 ملعقه كبيره من السمنة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

رشه من الملح.

نصف ملعقه صغيره من البابريكا.

3 حبات الهيل مع عود قرفة والزعفران.

نصف ملعقه من الثوم المطحون.

مكعب مرقة الدجاج.

مكسرات مقلية للتزيين مثل اللوز أو الفستق. طريقة تحضير الفراخ المندي نبدأ بغسل الارز ونتركه في ماء دافئ لمده عشر دقائق ثم يرفع من الماء.

في وعاء علي النار نضع البصل المقطّع حتى يتحوّل لونه للذهبي.

نضيف الارز علي البصل في المقلاة على النار الهادئة من خمس إلى عشر دقائق.

نضع البصل والأرز في صنية الفرن ونضيف كوب من الماء مع رشه من الملح وحبات الهيل والقرنفل والقرفة والزعفران ومرقة الدجاج.

نغطّي الصينية بورق الفويل مع عمل بعض الفتحات كبيرة في الفويل بواسطة سكين.

لتحضير الدجاج المندي ننزع الجلد عن قطع الدجاج ونغسلها ونضعها في وعاء بعد أن نضع عليها الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والثوم المطحون وعصير الليمون ونتركها لتتشرب نكهة البهارات لمده نصف ساعة.

نحضر صنية الارز التي تم تحضيرها ونضع قطع الدجاج علي الفويل ونضع طبقه أخرى من الفويل فوق الدجاج ونحكم إغلاقه.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حرارة 160 درجه مئوية في وسط الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة ساعة ونص تقريباً ثم نتأكد أنّ الدجاج قد نضج.

نخرج الصينية من الفرن ونزيل الفويل ونضع الدجاج جانباً ونزيل الطبقة الثانية من الفويل.

نضع الارز في طبق كبير مناسب للتقديم ونضع الدجاج فوق الرز.

نضيف المكسرات المقلية بعد تصفيتها من زيت القلي لإضافة نكهة ألذ ولتزيين الطبق. المقادير المطلوبة لعمل الفراخ المنديطريقة تحضير الفراخ المندي

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