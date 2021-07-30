طريقة صدور دجاج بالفلفل الملون والجبن بخبز تورتيلا

طريقة صدور الدجاج بحشو فلفل ملون سريعة لذيذة، الدجاج من وجبات مفضلة لدى كبار وصغار، لما لها من طعم لذيذ شهي فيوجد أكثر من طريقة يمكن صنع بها دجاج خاصة صدور دجاج ولكن لا تعرفها كثير من أمهات أو ربات بيوت، واليوم سنقدم وصفة سريعة مشبعة مناسبة جدا للرياضين مكونة من قطع من صدور دجاج مع فلفل ملون وفطر وبصل ويضاف عليه ذرة صفراء لكونها مغذية جدا وتعطي طعم رائع بجانب الدجاج، ويمكن أن تقدم وصفة صدور دجاج بحشو فلفل ملون في سندوتشات أو مع خبز تورتيلا ويضاف عليها جبن موتزاريلا مع بصل شرائح لوجبات متكاملة القيمة الغذائية. مكونات صدور دجاج بحشو فلفل ملون وجبن نحتاج إلى كيلو جرام من قطع صدور دجاج شرائح. ثمرة فلفل أحمر حار مقطعة إلى شرائح. ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح. ثمرة فلفل أصفر مقطعة إلى شرائح. ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح. عدد 4 حبات من الفطر الأبيض مقطعة إلى شرائح. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. كوب من حبات الذرة الصفراء. خطوات تحضير صدور دجاج بالفلفل الملون الطازجة أولا لعمل صدور دجاج المقطعة إلى شرائح ثم يتم غسلها بالقليل من الملح والخل والماء وتنقع في ماء لمدة ربع ساعة.

ثم يسخن في وعاء عميق زيت نباتي وتوضع قطع وشرائح دجاج في زيت الساخن وتقلب حتى يتم تحمير الدجاج وتغيير لونها

ثم يضاف عليها كل من قطع شرائح الفطر وفلفل بكل انواع الاحمر والأخضر والأصفر، مع وضع عليها شرائح بصل الرفيعة.

ثم تقلب كل مكونات سابقة مع بهارات دجاج ويضاف معها ملح وفلفل أسود، ثم يضاف عليها حبيبات الذرة الصفراء.

ثم يتم تغطية القدر وتترك مكونات على نار حتى يذبل الخضار مع دجاج وتترك لمدة 12 دقيقة فقط.

ثم يضاف على خبز تورتيلا الطازج حشو صدور دجاج مع صوص ثومية وطحينة أو مع الأرز الأبيض. مكونات صدور دجاج بالجبن نصف كيلو من صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات. ثمرة بصل مفرومة شرائح. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من فلفل اسود. ملعقة صغيرة من اورجانو. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. عدد 2 ملعقة كبيرة بقدونس. مكونات صوص عدد 2 بيض. عدد 2 ملعقة جبن كريمي. نصف كوب من برش جبن موتزاريلا. رشة ملح صغيرة. مكونات صدور دجاج بحشو فلفل ملون وجبنخطوات تحضير صدور دجاج بالفلفل الملون الطازجةمكونات صدور دجاج بالجبن الوسوم

طريقة صدور الدجاج بحشو فلفل ملون سريعة لذيذة، الدجاج من وجبات مفضلة لدى كبار وصغار، لما لها من طعم لذيذ شهي فيوجد أكثر من طريقة يمكن صنع بها دجاج خاصة صدور دجاج ولكن لا تعرفها كثير من أمهات أو ربات بيوت، واليوم سنقدم وصفة سريعة مشبعة مناسبة جدا للرياضين مكونة من قطع من صدور دجاج مع فلفل ملون وفطر وبصل ويضاف عليه ذرة صفراء لكونها مغذية جدا وتعطي طعم رائع بجانب الدجاج، ويمكن أن تقدم وصفة صدور دجاج بحشو فلفل ملون في سندوتشات أو مع خبز تورتيلا ويضاف عليها جبن موتزاريلا مع بصل شرائح لوجبات متكاملة القيمة الغذائية. مكونات صدور دجاج بحشو فلفل ملون وجبن نحتاج إلى كيلو جرام من قطع صدور دجاج شرائح. ثمرة فلفل أحمر حار مقطعة إلى شرائح. ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح. ثمرة فلفل أصفر مقطعة إلى شرائح. ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح. عدد 4 حبات من الفطر الأبيض مقطعة إلى شرائح. ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود. عدد 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. كوب من حبات الذرة الصفراء. خطوات تحضير صدور دجاج بالفلفل الملون الطازجة أولا لعمل صدور دجاج المقطعة إلى شرائح ثم يتم غسلها بالقليل من الملح والخل والماء وتنقع في ماء لمدة ربع ساعة.

ثم يسخن في وعاء عميق زيت نباتي وتوضع قطع وشرائح دجاج في زيت الساخن وتقلب حتى يتم تحمير الدجاج وتغيير لونها

ثم يضاف عليها كل من قطع شرائح الفطر وفلفل بكل انواع الاحمر والأخضر والأصفر، مع وضع عليها شرائح بصل الرفيعة.

ثم تقلب كل مكونات سابقة مع بهارات دجاج ويضاف معها ملح وفلفل أسود، ثم يضاف عليها حبيبات الذرة الصفراء.

ثم يتم تغطية القدر وتترك مكونات على نار حتى يذبل الخضار مع دجاج وتترك لمدة 12 دقيقة فقط.

ثم يضاف على خبز تورتيلا الطازج حشو صدور دجاج مع صوص ثومية وطحينة أو مع الأرز الأبيض. مكونات صدور دجاج بالجبن نصف كيلو من صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات. ثمرة بصل مفرومة شرائح. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من فلفل اسود. ملعقة صغيرة من اورجانو. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. عدد 2 ملعقة كبيرة بقدونس. مكونات صوص عدد 2 بيض. عدد 2 ملعقة جبن كريمي. نصف كوب من برش جبن موتزاريلا. رشة ملح صغيرة. مكونات صدور دجاج بحشو فلفل ملون وجبنخطوات تحضير صدور دجاج بالفلفل الملون الطازجةمكونات صدور دجاج بالجبن

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