اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة وخافي لعيوب البشرة بدون أي مواد كيميائية

اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة، كريم الأساس من أساسيات المكياج، لذلك تعتمد أغلب الفتيات إنفاق مبالغ كبيرة لشراء أجود أنواع كريم الأساس الموجودة في الأسواق، وعلى الرغم من وجود كريمات أساس عالية الجودة، إلا أن كثرة استعمال هذه الكريمات يضر البشرة بشكل كبير.

لذلك إذا كنتي من عشاق المكياج ومستخدميه بصفة يومية، ننصحك بتحضير كريم أساس خاص بكي في المنزل من مكونات طبيعية، يمكن توفيرها في المنزل بكل سهولة، وللعلم فإن أي كريم أساس يتم تحضيره في المنزل، يمكن الاحتفاظ به داخل علبة بلاستيكية معقمة في الثلاجة لمدة لا تقل عن شهرين.

اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة

المكونات

نصف كوب من زبدة الشيا.

ربع كوب من أي لوشن للجسم.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

نذوب زبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم نضيف باقي المكونات.

نخلط جميع المواد سوياً حتى نحصل عل خليط كريمي متجانس.

يمكن التحكم في درجة لون كريم الأساس عن طريق تقليل نسبة الكاكاو أو زيادتها حتى نحصل على اللون المناسب للبشرة.

كريم أساس منزلي باستخدام النشا

المكونات

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

نحضر طبق كبير ونضع فيه المواد السائلة ونخلطها جيداً.

نضيف المواد الجافة بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

يتم الحصول على كريم أساس بلون أغمق عن طريق استبدال بودر الأطفال بالقرفة البودرة أو الكاكاو الخام.

كريم أساس منزلي باستخدام الفازلين

المكونات

ربع كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير