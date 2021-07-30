اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة وخافي لعيوب البشرة بدون أي مواد كيميائية

اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة، كريم الأساس من أساسيات المكياج، لذلك تعتمد أغلب الفتيات إنفاق مبالغ كبيرة لشراء أجود أنواع كريم الأساس الموجودة في الأسواق، وعلى الرغم من وجود كريمات أساس عالية الجودة، إلا أن كثرة استعمال هذه الكريمات يضر البشرة بشكل كبير.
لذلك إذا كنتي من عشاق المكياج ومستخدميه بصفة يومية، ننصحك بتحضير كريم أساس خاص بكي في المنزل من مكونات طبيعية، يمكن توفيرها في المنزل بكل سهولة، وللعلم فإن أي كريم أساس يتم تحضيره في المنزل، يمكن الاحتفاظ به داخل علبة بلاستيكية معقمة في الثلاجة لمدة لا تقل عن شهرين.اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة
المكونات
- نصف كوب من زبدة الشيا.
- ربع كوب من أي لوشن للجسم.
- ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.
- ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.
طريقة التحضير
- نذوب زبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم نضيف باقي المكونات.
- نخلط جميع المواد سوياً حتى نحصل عل خليط كريمي متجانس.
- يمكن التحكم في درجة لون كريم الأساس عن طريق تقليل نسبة الكاكاو أو زيادتها حتى نحصل على اللون المناسب للبشرة.
المكونات
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.
- ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- ربع كوب من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نحضر طبق كبير ونضع فيه المواد السائلة ونخلطها جيداً.
- نضيف المواد الجافة بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- يتم الحصول على كريم أساس بلون أغمق عن طريق استبدال بودر الأطفال بالقرفة البودرة أو الكاكاو الخام.
المكونات
- ربع كوب من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- نذوب الفازلين في حمام مائي ساخن ثم نضيف له ماء الورد ونقلب جيداً.
- نضيف الحليب والبيكنج بودر إلى الخلي السابق نقلب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس يناسب البشرة الفاتحة.
- يمنع منعاً باتاً النوم وترك كريم الأساس المنزلي على البشرة، فهو يعامل معامل أي كريم أساس كيميائي يتم شرائه من الأسواق.
الوسوم
اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة، كريم الأساس من أساسيات المكياج، لذلك تعتمد أغلب الفتيات إنفاق مبالغ كبيرة لشراء أجود أنواع كريم الأساس الموجودة في الأسواق، وعلى الرغم من وجود كريمات أساس عالية الجودة، إلا أن كثرة استعمال هذه الكريمات يضر البشرة بشكل كبير.
لذلك إذا كنتي من عشاق المكياج ومستخدميه بصفة يومية، ننصحك بتحضير كريم أساس خاص بكي في المنزل من مكونات طبيعية، يمكن توفيرها في المنزل بكل سهولة، وللعلم فإن أي كريم أساس يتم تحضيره في المنزل، يمكن الاحتفاظ به داخل علبة بلاستيكية معقمة في الثلاجة لمدة لا تقل عن شهرين.اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة
المكونات
- نصف كوب من زبدة الشيا.
- ربع كوب من أي لوشن للجسم.
- ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.
- ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.
طريقة التحضير
- نذوب زبدة الشيا في حمام مائي ساخن ثم نضيف باقي المكونات.
- نخلط جميع المواد سوياً حتى نحصل عل خليط كريمي متجانس.
- يمكن التحكم في درجة لون كريم الأساس عن طريق تقليل نسبة الكاكاو أو زيادتها حتى نحصل على اللون المناسب للبشرة.
المكونات
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.
- ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- ربع كوب من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نحضر طبق كبير ونضع فيه المواد السائلة ونخلطها جيداً.
- نضيف المواد الجافة بالتدريج ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- يتم الحصول على كريم أساس بلون أغمق عن طريق استبدال بودر الأطفال بالقرفة البودرة أو الكاكاو الخام.
المكونات
- ربع كوب من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- نذوب الفازلين في حمام مائي ساخن ثم نضيف له ماء الورد ونقلب جيداً.
- نضيف الحليب والبيكنج بودر إلى الخلي السابق نقلب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس يناسب البشرة الفاتحة.
- يمنع منعاً باتاً النوم وترك كريم الأساس المنزلي على البشرة، فهو يعامل معامل أي كريم أساس كيميائي يتم شرائه من الأسواق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي كريم أساس طبيعي يوحد لون البشرة وخافي لعيوب البشرة بدون أي مواد كيميائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.