بسكويت الأوريو ، من من أنواع البسكويت المفضلة لدي كثير من الناس ويقبل علي تناولها الكبير والصغير لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ وطعم فريد ورائع، كما أن مكوناته متوفرة في أغلب البيوت وطريقة تحضيره كذلك سهلة للغاية، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكيكة الهوهوز اللذيذة والمميزة وكذلك الكيكة البرازيلية المعمورة بصوص الشوكولاتة اللذيذ وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة،فف وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الأوريو بحشوة كريمة الأوريو اللذيذة. مكونات بسكويت الأوريو مكونات بسكويت الأوريو يتكون البسكويت من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي: نصف كوب من السكر.

ثلث كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة.

ملعقة فانيليا سائلة.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا. طريق التحضير طريق التحضير طريقة عمل بسكويت الأوريو سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيره كالتالي: أولا نقوم بضرب السكر والبيض والزبدة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

وبعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا نقوم بإضافة الدقيق والكاكاو الخام والملح والبيكنج صودا إلي الخليط.

ونقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة دقيقة واحدة ويجب أن تكون جميع المكونات تجانست واختلطت جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة التي قمنا بإعدادها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بإخراجها وفردها حتي تكون بسمك بسكويت الأوريو الجاهز.

ثم نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها بالقطاعة ويمكننا تزينها بالنقاش المرغوب فيها.

بعد ذلك نقوم بجلب صاج ونضع عليه ورق زبدة، ثم نضع عليه بسكويت الاريو بحرص.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية وندخل الصاج في الفرن لمدة ٨ أو ١٠ دقائق

ونترك البسكويت حتى يبرد ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طريقة عمل حشوة كريمة الأوريو اللذيذة نقوم بضرب نصف كوب من الزبدة مع كوب من السكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة بالمضرب.

نستمر في ضرب الخليط حتي يتجانس مع بعضه ويصبح لونه أبيض ويأخذ القوام الكريمي.

وتكون كريمة الأوريو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

بسكويت الأوريو ، من من أنواع البسكويت المفضلة لدي كثير من الناس ويقبل علي تناولها الكبير والصغير لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ وطعم فريد ورائع، كما أن مكوناته متوفرة في أغلب البيوت وطريقة تحضيره كذلك سهلة للغاية، كما يمكن إعداد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة في المنزل مثل كيكة التايجر ذات الشكل الفريد وكيكة التوينكيز الهشة بحشوة الكريمة اللذيذة وكيكة الهوهوز اللذيذة والمميزة وكذلك الكيكة البرازيلية المعمورة بصوص الشوكولاتة اللذيذ وغيرها الكثير والكثير من الوصفات اللذيذة والمميزة،فف وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت الأوريو بحشوة كريمة الأوريو اللذيذة. مكونات بسكويت الأوريو مكونات بسكويت الأوريو يتكون البسكويت من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي: نصف كوب من السكر.

ثلث كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة.

ملعقة فانيليا سائلة.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا. طريق التحضير طريق التحضير طريقة عمل بسكويت الأوريو سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وطريقة تحضيره كالتالي: أولا نقوم بضرب السكر والبيض والزبدة والفانيليا مع بعضهم البعض جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

وبعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا نقوم بإضافة الدقيق والكاكاو الخام والملح والبيكنج صودا إلي الخليط.

ونقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة دقيقة واحدة ويجب أن تكون جميع المكونات تجانست واختلطت جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة التي قمنا بإعدادها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

بعد مرور نصف ساعة نقوم بإخراجها وفردها حتي تكون بسمك بسكويت الأوريو الجاهز.

ثم نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بفردها بالقطاعة ويمكننا تزينها بالنقاش المرغوب فيها.

بعد ذلك نقوم بجلب صاج ونضع عليه ورق زبدة، ثم نضع عليه بسكويت الاريو بحرص.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية وندخل الصاج في الفرن لمدة ٨ أو ١٠ دقائق

ونترك البسكويت حتى يبرد ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طريقة عمل حشوة كريمة الأوريو اللذيذة نقوم بضرب نصف كوب من الزبدة مع كوب من السكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة بالمضرب.

نستمر في ضرب الخليط حتي يتجانس مع بعضه ويصبح لونه أبيض ويأخذ القوام الكريمي.

وتكون كريمة الأوريو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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