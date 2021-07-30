طريقة عجينة كريب حلو بحشو نوتيلا وموز والفراولة بدون بيض

طريقة عمل كريب حلو بالنوتيلا وموز حلويات فرنسية شهيرة طازجة، تعد من حلويات فرنسية المشهورة في دول غربية وانتشرت في دول عربية أيضا، والتي تتكون من دقيق وحليب وبيض ويسكب وتقلب جيدا داخل مقلاة ساخنة حتى تتكون بها أرغفة على شكل دوائر مسطحة، ويمكن حشوها بأكثر من حشو سواء حلو أو حادق واليوم سنعد كريب حلو بحشو الشوكولاته والعسل وقطع الموز، وتعتمد تلك الكريب على صنعها كوجبة إفطار خفيفة رئيسية مشبعة مغذية لأنها معدة من فاكهة يحبها الكبار والصغار، أو يمكن تناولها كحلويات شهية بعد الغداء، وتلك الوجبة كانت في بدايتها في بلاد الشام ومنها إلى الفرنسيون، وتباع في شام باسم تماري كعك، وهي أيضا من مميزاتها إنها سريعة تجهيز ويمكن صنعها بمذاق لا يقاوم من عجينة بالبيض أو بدون بيض لمن لديهم حساسية من تناول البيض يمكنهم أن يستمتعوا بالكريب بطريقة مختلفة بدون وضع بيض إلى مكونات الكريب، ويوضع عليه كل من شوكولاته وسكر والعسل وفاكهة على حسب رغبتك. مكونات كريب حلو بالشوكولاته وتفاح عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. عدد 2 كوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 2 ملعقة كبيرة من نوتيلا ذائبة الحشو. خطوات تحضير عجينة كريب حلو بالنوتيلا وموز يتم خلط كل من مكونات السابقة لعمل عجينة الكريب وخلطها جيدا في وعاء عن طريق نضرب اليدوي.

ثم توضع مكونات عجينة كريب في وعاء خلاط مع خلط جيدا وخفقها معا حتى تكون عجينة ذائبة شبة سائلة.

ثم يدهن مقلاة من تيفال بالقليل من زيت وتدهن جيدا وتصب كوب من عجينة كريب حتى تصنع قرص من كريب وتقلب على جانبين حتى يحمر وجهها.

وترفع من على نار وتوضع في طبق ويتم صنع أقراص كريب حتى تنتهي من كمية كلها من عجين وترص فوق بعضها مع وضع عليها قطعة من قماش الجافة حتى لا يجف قطع الكريب.

ثم توضع ويتم حشوها بالشوكولاته الذائبة أو نوتيلا مع قطع فراولة والموز والمكسرات. مكونات عمل كريب حلو بدون بيض نحتاج إلى عدد كوب ونصف الكوب من حليب سائل. كوب من دقيق الأبيض متعدد الاستخدام. رشة من ملح صغيرة. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من فانيليا. ملعقة كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. مكونات كريب حلو بالشوكولاته وتفاحخطوات تحضير عجينة كريب حلو بالنوتيلا وموزمكونات عمل كريب حلو بدون بيض الوسوم

طريقة عمل كريب حلو بالنوتيلا وموز حلويات فرنسية شهيرة طازجة، تعد من حلويات فرنسية المشهورة في دول غربية وانتشرت في دول عربية أيضا، والتي تتكون من دقيق وحليب وبيض ويسكب وتقلب جيدا داخل مقلاة ساخنة حتى تتكون بها أرغفة على شكل دوائر مسطحة، ويمكن حشوها بأكثر من حشو سواء حلو أو حادق واليوم سنعد كريب حلو بحشو الشوكولاته والعسل وقطع الموز، وتعتمد تلك الكريب على صنعها كوجبة إفطار خفيفة رئيسية مشبعة مغذية لأنها معدة من فاكهة يحبها الكبار والصغار، أو يمكن تناولها كحلويات شهية بعد الغداء، وتلك الوجبة كانت في بدايتها في بلاد الشام ومنها إلى الفرنسيون، وتباع في شام باسم تماري كعك، وهي أيضا من مميزاتها إنها سريعة تجهيز ويمكن صنعها بمذاق لا يقاوم من عجينة بالبيض أو بدون بيض لمن لديهم حساسية من تناول البيض يمكنهم أن يستمتعوا بالكريب بطريقة مختلفة بدون وضع بيض إلى مكونات الكريب، ويوضع عليه كل من شوكولاته وسكر والعسل وفاكهة على حسب رغبتك. مكونات كريب حلو بالشوكولاته وتفاح عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. عدد 2 كوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 2 ملعقة كبيرة من نوتيلا ذائبة الحشو. خطوات تحضير عجينة كريب حلو بالنوتيلا وموز يتم خلط كل من مكونات السابقة لعمل عجينة الكريب وخلطها جيدا في وعاء عن طريق نضرب اليدوي.

ثم توضع مكونات عجينة كريب في وعاء خلاط مع خلط جيدا وخفقها معا حتى تكون عجينة ذائبة شبة سائلة.

ثم يدهن مقلاة من تيفال بالقليل من زيت وتدهن جيدا وتصب كوب من عجينة كريب حتى تصنع قرص من كريب وتقلب على جانبين حتى يحمر وجهها.

وترفع من على نار وتوضع في طبق ويتم صنع أقراص كريب حتى تنتهي من كمية كلها من عجين وترص فوق بعضها مع وضع عليها قطعة من قماش الجافة حتى لا يجف قطع الكريب.

ثم توضع ويتم حشوها بالشوكولاته الذائبة أو نوتيلا مع قطع فراولة والموز والمكسرات. مكونات عمل كريب حلو بدون بيض نحتاج إلى عدد كوب ونصف الكوب من حليب سائل. كوب من دقيق الأبيض متعدد الاستخدام. رشة من ملح صغيرة. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من فانيليا. ملعقة كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. مكونات كريب حلو بالشوكولاته وتفاحخطوات تحضير عجينة كريب حلو بالنوتيلا وموزمكونات عمل كريب حلو بدون بيض

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