جبتكلم سر قرمشة بصل ألكشري بطريقة المحلات ومن غير ما يشرب نقطة زيت بدون نشأاو دقيق، من ضمن المكونات الرئيسية في طبق ألكشري هو البصل، ويعتبر ألكشري إحدى الأكلات التي يعرفها كل المصريين، حيث يتميز بطعمه المختلف، كما أنه يحتوي على مكونات غذائية، منها الحمص والعدس وغيرها من المكونات الأخرى التي يحتاجها الإنسان في وجباته الغذائية، ولكن بصل ألكشري هو المكون النهائي الذي يعطيه الطعم المميز الذي يعرفه الكثيرون، لذلك لابد من تحضيره بإتقان تام وفى مقالنا هذا قمنا لكم بطريقة تحضير بصل ألكشري بطريقة سهلة ومميزة.

سر قرمشة بصل ألكشري بطريقة المحلات ومن غير ما يشرب نقطة زيت بدون نشأاو دقيق

بصل ألكشري

من خلال المقال سوف نوضح الطريقة الصحيحة لعمل بصل ألكشري، الذي يكون من أهم المكونات الأساسية في عمل ألكشري، والمكونات هي:

حبتان من البصل.

ملعقة من النشا.

1معلقة من الدقيق.

ملعقة من الملح.

يتم تقطيع البصل إلى جوانح ويكون سمكها متوسط.

بعدها يخلط البصل مع الدقيق، ومع النشا، ومع الملح، حتى لا يلتصق مع الزيت لكن يجب الحفاظ على سمكة أو أن يتعرض للكسر.

نحضر المقلاة، ونضع بها كمية من الزيت الغزير وننتظر حتى يسخن.

ونضع البصل.

ويتم التقليب حتى يتغير اللون إلى اللون الذهبي.

مكوناتطريقة التحضير بصل ألكشري

حلقات البصل ألكشري

في بعض الأحيان لا يفضل العديد من الأشخاص شكل البصل الجوانح، لذلك يلجأ البعض منهم إلى البصل الحلقات، ومكوناته:

بصلتين كبيرتين، ويتم تقطيع البصل حلقات.

كمية من الدقيق تصل إلي حوالي ثلاثة معالق.

خبز محمص وتم طحنه.

بيضتين.

ملعقة من الملح.

يتم خفق البيض، وإضافة الدقيق إليه مع ملعقة من الملح.

ونضع الخبز في طبق.

بعدها يتم وضع حلقات البصل في البيض وبعدها في الخبز المحمص.

وتحضر مقلاة بها زيت غزير، وتضعها على النار.

يتم وضع البصل في مقلاة.

ويتم تقليبها بشكل جيد، من فترة لأخرى حتى تعطي اللون الأصفر، وربما يصل الوقت إلى عشر دقائق.

مكونات حلقات البصل ألكشريطريقة تحضير حلقات البصل ألكشري