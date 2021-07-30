طريقة عمل شوربة سي فود بالمأكولات البحرية مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة سي فود بالكريمة البيضاء الشهية، حيث يتسائل الكثير عن طريقة الممتازة لعمل شوربة سي فود مثل التي تباع في مطاعم والمحلات الكبرى، فتعد شوربة السي فود المكونة من كائنات بحرية كثيرة التي تمتاز بمذاق رائع مع قيمة غذائية عالية والكثير من فوائد والفيتامينات الغنية بالفسفور، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية ضرورية للجسم وسنتعرف معكم على خطوات عمل وصفة شوربة سي فود بالمكونات الأصلية في سطور التالية بالتفصيل بطعم لذيذ لا يقاوم. مكونات عمل شوربة سي فود مثل مطاعم عدد 225 جرام من روبيان أو جمبري نظيف. 225 جرام من سكالوب. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 2 عود من كرفس مقطعة إلى شرائح رفيعة. ثمرة من الفلفل الأحمر متوسطة الحجم مفرومة ناعم. ثمرة من بصل متوسطة حجم مفرومة ناعم. كوب من دقيق الأبيض متعدد الاستخدام. عدد 2 كوب ونصف الكوب من كريمة الطهي. عدد 2 كوب كبيرة من حليب خالي الدسم. ربع كوب من مرقة الدجاج. ملعقة كبيرة من زعتر جاف. ربع ملعقة صغيرة من بابريكا حارة. نصف ملعقة ملح. ربع ملعقة صغيرة من جوزة طيب مبشورة. طريقة تحضير شوربة سي فود بالكريمة نضع نصف ملعقة كبيرة من زبدة طرية في وعاء على نار ويضاف عليها الروبيان مع سكالوب وتقلب مكونات معا حتى يتغير لون روبيان إلى اللون الوردي.

ثم يرفع القدر على نار وتكون متوسطة الحرارة ويرفع الروبيان من على النار مع سكالوب وتبقى زبدة في وعاء بعد رفع مكونات من القدر ويوضع عليه كل من كرفس وبصل والفلفل الأحمر مع تقليب تلك مكونات الخضروات حتى تصبح طرية نصف سوى.

ثم يضاف إليها الدقيق مع الإستمرار في تقليب، ويضاف عليها مرقة دجاج وتقلب بسرعة حتى لا يتكون كتل من دقيق مع الاستمرار في تقليب حتى تلاحظي تجانس مكونات مع بعضها بصوص أبيض.

يترك مزيج على نار هادئة حتى غليان ويضاف عليها باقي مكونات ما عدا مأكولات بحرية التي نزعت من القدر سابقا الروبيان وسكالوب ويترك مزيج في غليان لمدة 2 دقيقة.

ثم يضاف في نهاية الروبيان وسكالوب وتقلب القدر ويرفع من على النار، ثم تسكب الشوربة في طبق تقديم ويتم تزينها بالبقدونس وتقدم ساخنة، شوربة سي فود بالكريمة البيضاء. مكونات شوربة سي فود مع قطع مشروم نحتاج إلى 250 جرام من روبيان بحجم صغير. حوالي 250 جرام من كاليماري مقطع لقطع صغيرة. عدد 4 قطع من كابوريا بحجم متوسط. عدد 250 جرام من قطع بلح البحر. 250 جرام من سمك فيليه. ثمرة واحدة من بصل مفروم. عدد 4 فص ثوم مفروم. ربع كوب قطع مشروم. كوب كريمة طهي للطبخ. ملعقة كبيرة من دقيق. عدد 3 ملاعق زيت الزيتون. ملح وفلفل أسود. مكونات عمل شوربة سي فود مثل مطاعمطريقة تحضير شوربة سي فود بالكريمةمكونات شوربة سي فود مع قطع مشروم الوسوم

طريقة عمل شوربة سي فود بالكريمة البيضاء الشهية، حيث يتسائل الكثير عن طريقة الممتازة لعمل شوربة سي فود مثل التي تباع في مطاعم والمحلات الكبرى، فتعد شوربة السي فود المكونة من كائنات بحرية كثيرة التي تمتاز بمذاق رائع مع قيمة غذائية عالية والكثير من فوائد والفيتامينات الغنية بالفسفور، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية ضرورية للجسم وسنتعرف معكم على خطوات عمل وصفة شوربة سي فود بالمكونات الأصلية في سطور التالية بالتفصيل بطعم لذيذ لا يقاوم. مكونات عمل شوربة سي فود مثل مطاعم عدد 225 جرام من روبيان أو جمبري نظيف. 225 جرام من سكالوب. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 2 عود من كرفس مقطعة إلى شرائح رفيعة. ثمرة من الفلفل الأحمر متوسطة الحجم مفرومة ناعم. ثمرة من بصل متوسطة حجم مفرومة ناعم. كوب من دقيق الأبيض متعدد الاستخدام. عدد 2 كوب ونصف الكوب من كريمة الطهي. عدد 2 كوب كبيرة من حليب خالي الدسم. ربع كوب من مرقة الدجاج. ملعقة كبيرة من زعتر جاف. ربع ملعقة صغيرة من بابريكا حارة. نصف ملعقة ملح. ربع ملعقة صغيرة من جوزة طيب مبشورة. طريقة تحضير شوربة سي فود بالكريمة نضع نصف ملعقة كبيرة من زبدة طرية في وعاء على نار ويضاف عليها الروبيان مع سكالوب وتقلب مكونات معا حتى يتغير لون روبيان إلى اللون الوردي.

ثم يرفع القدر على نار وتكون متوسطة الحرارة ويرفع الروبيان من على النار مع سكالوب وتبقى زبدة في وعاء بعد رفع مكونات من القدر ويوضع عليه كل من كرفس وبصل والفلفل الأحمر مع تقليب تلك مكونات الخضروات حتى تصبح طرية نصف سوى.

ثم يضاف إليها الدقيق مع الإستمرار في تقليب، ويضاف عليها مرقة دجاج وتقلب بسرعة حتى لا يتكون كتل من دقيق مع الاستمرار في تقليب حتى تلاحظي تجانس مكونات مع بعضها بصوص أبيض.

يترك مزيج على نار هادئة حتى غليان ويضاف عليها باقي مكونات ما عدا مأكولات بحرية التي نزعت من القدر سابقا الروبيان وسكالوب ويترك مزيج في غليان لمدة 2 دقيقة.

ثم يضاف في نهاية الروبيان وسكالوب وتقلب القدر ويرفع من على النار، ثم تسكب الشوربة في طبق تقديم ويتم تزينها بالبقدونس وتقدم ساخنة، شوربة سي فود بالكريمة البيضاء. مكونات شوربة سي فود مع قطع مشروم نحتاج إلى 250 جرام من روبيان بحجم صغير. حوالي 250 جرام من كاليماري مقطع لقطع صغيرة. عدد 4 قطع من كابوريا بحجم متوسط. عدد 250 جرام من قطع بلح البحر. 250 جرام من سمك فيليه. ثمرة واحدة من بصل مفروم. عدد 4 فص ثوم مفروم. ربع كوب قطع مشروم. كوب كريمة طهي للطبخ. ملعقة كبيرة من دقيق. عدد 3 ملاعق زيت الزيتون. ملح وفلفل أسود. مكونات عمل شوربة سي فود مثل مطاعمطريقة تحضير شوربة سي فود بالكريمةمكونات شوربة سي فود مع قطع مشروم

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