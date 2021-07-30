طريقة عمل الأرز المعمر المصري الفلاحي في البرام في البيت بأكثر من طريقة

طريقة عمل الأرز المعمر، تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المصرية وخصوصاً في الفلاحين، وهي من أشهر وأشهى المأكولات الفلاحي، حيث تتكون من الأرز الأبيض المصري، والحليب كامل الدسم، والقشطة الفلاحي، والسمنة البلدي، وهذه هي أصل الوصفة، أما المطابخ الحديثة فهي تضع داخل الأرز قطع من الدجاج المسلوقة أو الحمام أو اللحم أو أي نوع من أنواع الطيور واللحوم المختلفة حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز المعمر

من الوصفات الشهيرة في المطابخ المصرية الفلاحي. ويختلف من بلد لأخرى حسب العادات والتقاليد، وإليكم بعض الطرق الشهيرة التي يمكن لست البيت أن تطهوها بكل سهولة في منزلها.

الأرز الفلاحي بالدجاج

المقادير:

1 دجاجة صغيرة صحيحة (حوالي 1 كيلو).

مرق خضروات.

1/2 كوب فستق مجروش.

3 ملعقة كبيرة روز ماري وزعتر طازج (مفروم).

2 ملعقة كبيرة زبيب.

4 كوب أرز مصري مغسول جيداً.

3 أو 4 كوب حليب.

2 كوب كريمة.

ملح.

فلفل.

طريقة التحضير:

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يغسل الدجاج بالماء والملح من الداخل والخارج ثم يشطف ويجفف.

يسخن مرق الخضروات (ماء مع جزر – كرفس – بصل – ملح – فلفل) حتى الغليان ثم يوضع الدجاج بالمرق لمدة 5 دقائق فقط ثم يرفع ويترك ليبرد.

يخلط الفستق مع الروز ماري والزعتر والزبيب ثم يحشى الدجاج بالخليط ويربط بخيط سميك.

يوضع الأرز داخل طاجن (قالب) فرن عميق وتضاف نصف كمية الحليب ويتبل بالملح والفلفل ثم يوضع الدجاج المحشو فوق الأرز ثم تضاف باقي كمية الحليب والكريمة (يمكن وضع كمية من الكريمة فوق الدجاجة حتى تأخذ لوناً مميزاً عند دخولها الفرن).

يوضع الطاجن بالفرن حوالي ساعة أو حتى تمام نضج الدجاج (مع مراعاة تغطيته بورق الألومنيوم نصف المدة).

يترك ليبرد قليلاً ثم يقدم دافئاً مع السلطات المفضلة.

الأرز المعمر بالقشطة

المقادير:

2 كوب أرز مصري.

2 ونصف كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة قشطه.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح.

رشة سكر.

طريقة التحضير:

أغسلي الأرز جيداً.

في إناء ضعي الأرز ورشي عليه الملح ثم السكر.

ثم ضيفي عليه الزبدة و2 ملعقة قشطه وافركيهم بيدك حتى يتشرب الأرز القشطة والزبدة.

احضري قالب مقاوم للحرارة أو طاجن أو برام وضعي فيه الأرز ثم الحليب وعلى الوجه ضيفي باقي كمية القشطة.

ادخلي الأرز المعمر في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه.

ملحوظة:

عند زيادة كمية الأرز قومي بإضافة المزيد من القشطة.

قومي بإضافة القشطة قبل الطهي بربع ساعة على وجه القالب حتى لا يجف الأرز.

الأرز المعمر بالحمام

المقادير:

كيلو أرز أبيض منقوع ومغسول.

4 حمام.

كيلو وربع لبن حليب.

3 ملعقة قشطه.

3 ملعقة كبيرة سمن بلدي.

ملح.

فلفل.

كوب ماء.

طريقة التحضير: