طريقة عمل كبدة الدجاج بطريقة جديدة في 15 دقيقة فقط وبأقل المكونات

سنتعرف على طريقة عمل كبدة الدجاج حيث تعد من أشهى الأكلات وألذها، وهل تعلمين ان كبد الدجاج به فوائد كثيرة جدا لجسم الإنسان، ورغم ذالك يوجد شعوب كثيرة ترمي هذه الأشياء ولا تأكلها، وتعد كبدة الدجاج من أسرع الأكلات إذا كنتي لا تملكين الوقت الوافر، يمكنك عمل أحدى الوصفات الأتية ألذيذة.

طريقة عمل كبدة الدجاج

والآن سنتعرف على مكونات عمل كبد الدجاج المشوي، كل ما تحتاجينة هو:

500 جرام كبدة دجاج نيئه وطازجة.

بصلة كبيرة.

ملعقه صغيرة ثوم مفروم.

200 مل مرقة دجاج.

كوب حليب.

2 فرع إكليل الجبل.

ملح وفلفل.

2 فرع مردقوش.

2 فرع زعتر.

يقطّع كبد الدجاج إلى قطع بحجم 1-2 سم، ويُقطع البصل والثوم أيضًا.

نحمص البصل في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم نضيف الثوم ويقلب على الفور في كبد الدجاج حتى لا يسخن الثوم أكثر من اللازم.

ثم تحمص حتى يتغير لون الكبد من الخارج، ثم أضف الأعشاب الطازجة أو المجففة وقم بأضافتها مع مرق الدجاج.

يُطهى على نار هادئة ويُضاف القليل من السائل مع الحليب مرارًا وتكرارًا، اعتمادًا على كمية الصوص التي تريدها ويتبل في النهاية بالملح والفلفل.

ثم يقدم على الفور، ويفضل أن يكون ذلك مع الخبز الطازج.

طريقة تحضير كبد الدجاج المشويكبدة دجاج بالبصل

يجب أحضار الطلبات الأتية قبل البداء في عمل الوصفة:

250 جرام كبد الدجاج.

50 جرام من الزبدة.

3 بصل.

بعض الطحين.

بعض من الملح والفلفل.

طريقة التحضير

نقطع البصل إلى نصف حلقات ونذوب نصف كمية الزبدة في مقلاة عميقة ونقلب البصل ببطء شديد (20-25 دقيقة) على درجة حرارة منخفضة حتى يتحول لونه إلى البني. ثم نضيف الملح والفلفل. في النهاية، يمكنك رفع درجة الحرارة لبضع دقائق حتى يصبح البصل بنيًا بشكل أفضل والحصول على طعم التحميص اللذيذ. في غضون ذلك، يتم شطف الكبد وإزالة الأوعية الدموية الكبيرة والدهون. اتركها حتى تجف واتركها جيدًا في الدقيق وتخلص من الدقيق الزائد قليلاً. بعد ذلك يُرفع البصل من المقلاة ويوضع جانباً. ثم نذوب الزبدة المتبقية في المقلاة ونحمر الكبد من جميع الجهات. ثم نضيف البصل مرة أخرى. دعي كل شيء على نار منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التحريك من حين لآخر. ثم أطفئ النار واتركه يرتاح لمدة 5 دقائق أخرى، وتبليه بالملح والفلفل مرة أخرى. هذا يجعل الكبد طريًا مثل الزبدة ويبقى لطيفًا.