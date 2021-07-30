طريقه عمل الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير وبمكونات متوفره في كل مطبخ كما تعد من الأكلات ألذيذة والمفضلة لدي العديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما يمكن أن يقدم كنوع من المقبلات بجانب العديد من الوجبات الرئيسة مثل الحمام بالفريك أو الكوردن بلو. المقادير المطلوبة لعمل الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم كوب من الدقيق.

لحم مفروم.

كوب من الحليب.

4 بيضات مخفوقة.

رشه من الملح.

ربع ملعقه صغيره الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت.

50 غرام زبدة.

ثوم مفروم.

250 غرام من المشروم.

100غرام فلفل أخضر حامي.

150غرام فلفل أحمر أو أصفر. المقادير المطلوبة لعمل الباشاميل ربع كوب صغير من الزيت.

ملعقه من الزبدة.

كوب صغير من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

رشه من الملح.

خلطة البشاميل.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

جبن مبشور حسب الرغبة. طريقة تحضير الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم نبدأ بتحضير طبق كبير ونقوم بوضع كل من الدقيق مع الحليب والبيض ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود والزيت والتقليب جيدا حتي تتجانس المكونات.

نضع الخليط في طاسه غير لاصقة مدهونه بالزيت لمدة دقيقتين على كل جانب حتي يصبح الكريب جاهزا ثم يترك جانبا .

نحضر طاسه اخري لتحضير الحشو ونقوم بوضع الزيت مع الزبدة ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب علي النار حتي يتغير اللون قليلا.

نضيف المشروم ثم رشه من الملح والفلفل مع الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان و نقلب كل جيدا.

نحضر حله ونضعها علي النار لعمل البشاميل ونضع بها الزبدة مع الزيت ونقلب جيدا ثم نضيف الدقيق ثم نضيف خليط البشاميل مع الحليب ورشه من الملح والفلفل.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتي تتجانس وصبح القوم متوسط السمك تقريبا.

نبدأ بوضع الكريب ونضيف الحشو واللحم المفروم في منتصف الكريب ثم نقوم بلفه مثل الرول.

في صنية الفرن نضع ملعقه كبيره من صوص البشاميل المجهز مسبقا ثم نضع عليها الكريب المحشي مشروم ثم نضيف صوص البشاميل.

نضيف الجبن المبشور عليها ثم ندخله الفرن لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة تقريبا وعلى درجة حرارة 160درجه ثم يقدم. المقادير المطلوبة لعمل الكانيلوني باللحم المفروم والمشرومالمقادير المطلوبة لعمل الباشاميلطريقة تحضير الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم الوسوم

طريقه عمل الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير وبمكونات متوفره في كل مطبخ كما تعد من الأكلات ألذيذة والمفضلة لدي العديد من الأشخاص من الكبار والصغار كما يمكن أن يقدم كنوع من المقبلات بجانب العديد من الوجبات الرئيسة مثل الحمام بالفريك أو الكوردن بلو. المقادير المطلوبة لعمل الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم كوب من الدقيق.

لحم مفروم.

كوب من الحليب.

4 بيضات مخفوقة.

رشه من الملح.

ربع ملعقه صغيره الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت.

50 غرام زبدة.

ثوم مفروم.

250 غرام من المشروم.

100غرام فلفل أخضر حامي.

150غرام فلفل أحمر أو أصفر. المقادير المطلوبة لعمل الباشاميل ربع كوب صغير من الزيت.

ملعقه من الزبدة.

كوب صغير من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

رشه من الملح.

خلطة البشاميل.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

جبن مبشور حسب الرغبة. طريقة تحضير الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم نبدأ بتحضير طبق كبير ونقوم بوضع كل من الدقيق مع الحليب والبيض ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود والزيت والتقليب جيدا حتي تتجانس المكونات.

نضع الخليط في طاسه غير لاصقة مدهونه بالزيت لمدة دقيقتين على كل جانب حتي يصبح الكريب جاهزا ثم يترك جانبا .

نحضر طاسه اخري لتحضير الحشو ونقوم بوضع الزيت مع الزبدة ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب علي النار حتي يتغير اللون قليلا.

نضيف المشروم ثم رشه من الملح والفلفل مع الفلفل الحار ثم الفلفل الألوان و نقلب كل جيدا.

نحضر حله ونضعها علي النار لعمل البشاميل ونضع بها الزبدة مع الزيت ونقلب جيدا ثم نضيف الدقيق ثم نضيف خليط البشاميل مع الحليب ورشه من الملح والفلفل.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتي تتجانس وصبح القوم متوسط السمك تقريبا.

نبدأ بوضع الكريب ونضيف الحشو واللحم المفروم في منتصف الكريب ثم نقوم بلفه مثل الرول.

في صنية الفرن نضع ملعقه كبيره من صوص البشاميل المجهز مسبقا ثم نضع عليها الكريب المحشي مشروم ثم نضيف صوص البشاميل.

نضيف الجبن المبشور عليها ثم ندخله الفرن لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة تقريبا وعلى درجة حرارة 160درجه ثم يقدم. المقادير المطلوبة لعمل الكانيلوني باللحم المفروم والمشرومالمقادير المطلوبة لعمل الباشاميلطريقة تحضير الكانيلوني باللحم المفروم والمشروم

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