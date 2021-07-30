الفوائد الصحية والغذائية عسل النحل للأطفال والكبار وتناوله في الصباح الباكر

يعد عسل النحل سائل سميك القوام وذو طبيعة نادرة، وحلو الطعم، يتم تصنيعه من قبل النحل عن طريق استخدام رحيق الورد، فما هي فوائد عسل النحل الصحية، عسل النحل، وهو الغذاء المشهور بمصطلح العسل، يوجد في كل منزل تقريبًا، وتختلف درجات اللون الخاص به والصفاء، كما أن الطعم يعتمد على نوع الورد الذي تم استخدام رحيقها. ما يميز العسل هو المستويات العالية من الفركتوز والجلوكوز وأحادي السكاريد، بالإضافة إلى احتوائه على 70 – 80% من السكر، وهو المسؤول عن حلاوة طعمه. ومن أهم فوائد عسل النحل وقيمته الغذائية.

فوائد عسل النحل

العسل يتمتع بالعديد من الخصائص المميزة عن سائر الأغذية، فهو مضاد للبكتيريا ومطهر، إلى جانب احتوائه على المغذيات المهمة لصحة وجسم الإنسان ولا تتطابق فوائده مع أي نظام غذائي معين وسنتعرف على فوائد العسل الصحية وتناوله في الصباح الباكر.

استخدام عسل منذ القدم كجزء من الطب البديل في التئام الجروح وعلاج الحروق. وفي دراسة نشرت في مكتبة كوكرين وجدت أن العسل قد يكون فعالًا حقًا في علاج الحروق والجروح، كما أنه يعمل على تطهير تلك الجروح والحروق. وأفاد الباحث الرئيسي في الدراسة، أنه تم اللجوء إلى العسل منذ القدم بسبب زهد سعره.

تقليل فترة الإصابة بالإسهال

لقد وجد أن العسل يساعد في تخفيف حدة الإصابة بالإسهال والتقليل من فترة الإصابة أيضًا. كما يعد مفيد جدًا خلال فترة الإصابة بالإسهال، وذلك لأنه يزيد من كمية الماء والبوتاسيوم المتناولة، وهي مهمة لجسم المصاب

من أهم فوائد العسل أنه يساعد بشكل فعال في التقليل من مشكلة ارتجاع المريء، حيث يتحكم في التقليل من تسرب العصارة الهضمية من المعدة باتجاه المريء، هذا يعني أنه يحميك من الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي والأعراض المزعجة المرافقة لها

فوائد عسل النحل الأخرى

إلى جانب كل هذه الفوائد، فإن تناول العسل يمدك بالفوائد الصحية الاتية: