طريقة عمل بسكوت الشوفان في الخلاط للدايت بطريقة سهلة يواجه الكثير من متبعين حمية للرجيم المشاكل في عدم تنوع الأكلات وخصوصا في وجبة الإفطار وحاجتهم إلي تناول السناك الصحي بعيدا عن الخضروات والفواكه واشتياقهم إلي المخبوزات والبسكوتات الشهية وفي تلك المقال سنعوضهم عن تلك المخبوزات والبسكوتات ونقدم لكم طريقة عمل بسكوت الشوفان في الخلاط للدايت بطريقة سهلة بسكوت دايجستيف.

مكونات ومقادير بسكوت الشوفان

نستخدم في هذه الوصفة دقيق الشوفان لأنة من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتينات فيساعد الجسم علي الشعور بالشبع كما انه قادر علي تنظيم ضغط وسكر الدم كما انه يهضم سريعا فيحافظ علي صحة الجهاز الهضمي ولكن تنويه علكيي ب شرب المياه بعد تناولك الشوفان للمساعدة علي هضمه.

المكونات:

1 كوب ونصف من دقيق الشوفان.

1/4 كوب من اللبن .

1/4 كوب من الزيت النباتي .

2 معلقة من سكر الدايت.

1 معلقة من البيكنج باودر.

1/4 معلقة من الملح.

1/4 معلقة من القرفة.

في الخلاط أضيفي (الدقيق+البيكنج باودر+ الملح+سكر دايت+ القرفة) واخلطيهم جيدا في الخلاط أو محضرة الطعام.

ثم أضيفي 1/4 كوب من الزيت النباتي واخلطي مرة ثانية.

وأضيفي اللبن ولكن بطريقة تدريجية الي ما العجينه تتماسك وتتجانس.

افردي العجينة بين كيسين من النايلون حتى لا تستخدمي المزيد من الدقيق.

قومي بتقطيع العجينة بقطاعة دائرية.

ادخليها إلي الفرن علي درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة تقريبا.

طريقة تحضير بسكوت الشوفان في الخلاططريقة عمل عجينة فطائر المقلاة اللذيذة

هذه المكونات تكفي لعمل 5 من الفطائر

2 كوب ونصف دقيق.

1 معلقة صغيرة من الملح.

1 كوب إلا ربع من الماء.

طريقة الإعداد:

جمعي المكونات معا وزودي المياه تدريجيا واعجني باديك او بالاستاند ميكسر حتى يصبح سطحها املس بقوام ناعم . اتركي العجينة لترتاح بعد مسحها بالزيت.

2 بصلة خضرا.

فلفل حار أو بارد.

جزر مبشور.

فصين من الثوم المفروم.

معلقتين كبار صويا صوص.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

نصف معلقة من الزنجبيل مفروم.

نصف كيلو من الداج أو اللحم المفروم.

قومي بتسوية الدجاج في طاسة بمسحة من الزيت علي النار.

افردي العجينة وضعي الحشو المناسب واغلقيها علي شكل كورة واضغطي عليها حتى تصبح مسطحة.

وفي طاسة علي نار اقل من المتوسطة ضعي الزيت.

ضعي العجينة في الطاسة حتى تتحمر وتكتسب اللون الذهبي.

حشو الفطائرطريقة تحضير الفطائر

والنتيجة فطائر مقرمشة بتوريقة تشبه الفطير المشلتت المصري وفي اقل وقت ممكن فقط استغرقت 10 دقائق وحصلتي علي ألذ واسرع الوجبات التي يمكنك إعدادها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل بدون تكاليف وبأقل مجهود.