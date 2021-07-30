أفضل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق في أسبوع بدون مواد كيميائية، تبحث المرأة عن كل ما يجعلها مميزة وجذابة وخاصة في كيفية العناية والحفاظ علي جمال ولمعان الشعر.

وذلك لأن الشعر الطويل والكثيف من أهم علامات الجمال لدي النساء ولكن قد يتأثر الشعر بعدة عوامل تجعله يفقد رونقه وحيويته.

ويكون من خلال الإفراط في استخدام مجفف الشعر أو عدم توفير الترطيب اللازم مما يتسبب في جفاف الشعر وعدم نموه بالشكل السليم.

ولهذا تعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق فاعلية في تطويل وتكثيف الشعر حيث تعمل علي تغذية الشعر من الداخل.

أسرع وصفة لتطويل وتكثيف الشعر في وقت قياسي لشعر مثل الهنود

تطويل وتكثيف الشعر من أهم الأمور التي تشغل تفكير العديد من الفتيات والسيدات حيث يقوم بمنحك الثقة في النفس والمظهر المثالي.

لذا تقوم بشراء منتجات الشعر بمختلف أنواعها للحصول علي شعر طويل وكثيف ولكن قد تتسبب في ضرر كبير للشعر.

حيث تحتوي علي مواد كيميائية تزيد من ضعف بصيلات الشعر وتعمل علي عجز نموها مما يترتب علي ذلك منع تطويل الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكم أفضل وصفة طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقة وفي وقت قصير.

وصفة جل الصبار وزيت الخروع لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع

جل الصبار من أقوي المكونات التي تساعد علي تطويل الشعر وزيادة كثافته وهذا لاحتوائه علي العديد من الفيتامينات والمعادن.

كما يقوم بعلاج الأطراف التالف في الشعر مما يساعد علي زيادة نمو الشعر ويعمل علي تغذية البصيلات بشكل سريع.

زيت الخروع يحتوي علي أحماض دهنية وفيتامينات تساعد علي تسريع نمو البصيلات وتقويتها كما يحافظ علي الشعر من التلف والتقصف.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

بيضة كاملة.

مكونات وصفة تطويل وتكثيف الشعر مثل الهنود

في وعاء قومي بخفق البيضة ثم أضيفي جل الصبار وزيت الخروع وامزجي المكونات جيداً.

ثم توضع الوصفة علي كامل الشعر مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ومنشفة ساخنة ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويتم تكرارها 3 مرات في الأسبوع لشعر طويل وكثيف.

طريقة تحضير وصفة تطويل وتكثيف الشعر وكيفية الاستخدام