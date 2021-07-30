علاج حرارة القدمين بوصفات طبيعية وأسبابها وبعض النصائح العلاجية

حرارة القدمين تعتبر من المشاكل التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، و التى لم يتحدد لها سبب معين، حيث أنها تتمثل فى إحساس دائم بالسمنة فى القدمين، مع كثرة التعرق وتورم بسيط فى القدم بالإضافة إلى الشعور بألم شديد وتنميل فيهما أحياناً وذلك يؤدى إلى مشاكل فى النوم، وهناك أسباب عضوية لها علينا القضاء عليها إذا وجدت، مثلاً أن يكون مريض سكر، أو عنده مشاكل بالكليتين، والعودة الدرقية، أو به مشاكل بالدم وتعالج عند الطبيب، ونحرص على اكل الأطعمة الصحية المتوازنة وتحتوى على الفيتامينات الكربوهيدرات والدهون، وأيضاً الحفاظ على الوزن المثالي والابتعاد عن التدخين والكحوليات وسوف نقدم لكم علاج حرارة القدمين بوصفات طبيعية بالتفصيل.

مكونات وطريقة استخدام علاج حرارة القدمين بوصفات طبيعية

تتكون وصفات علاج حرارة القدمين من مكونات طبيعية وموجودة بالمنزل وحتى شرائها غير مكلف وأيضاً استخدامها سهل وبسيط وهى كما يلي:

تساعد الحناء على امتصاص الحرارة، وتقلل من الآلام المصاحبة لها

المكونات

٥ ملعقة كبيرة من الحناء.

١/٢ كوب من الماء.

الاستخدام

نحضر طبق صغير ونضع به الحناء. ونضيف عليه الماء ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة. ونقوم بدهن القدمين بالخليط السابق ونتركها لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل. ونتركها حتى تتصبغ وبعد ذلك نقوم بغسلها جيداً بالماء.

وصفة زيت الزيتون

نقوم بدهان باطن القدم بالزيت قبل النوم .

وصفة خل التفاح

يساعد فى علاج الآلام التى تصيب القدم ويقلل من ارتفاع الحرارة

المكونات

١/٢ كوب من خل التفاح.

٢ لتر من الماء.

الاستخدام

نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به الماء. ثم نضيف اليه كمية مناسبة من خل التفاح ونقلبهم جيداً. وبعد ذلك نقوم بنقع القدمين لمدة دقائق قبل الذهاب إلى النوم ثم نجففهم جيداً.

وصفة الخردل

المكونات

ملعقة كبيرة من الخردل.

٤ لتر من الماء البارد.

الاستخدام

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الماء. ثم نضيف اليه ملعقة الخردل ونقلبهم جيداً. وبعد ذلك نقوم بنقع القدمين بهم لمدة نصف ساعة.

وصفة الزنجبيل

مشروب الزنجبيل من المشروبات التى لها قدرة كبيرة فى التخلص من سخونة القدمين.

ويفضل تناول هذا المشروب بعد الاستيقاظ من النوم.

يجب علينا عدم الوقوف لفترات طويلة خلال النهار، والجلوس من فترة لأخرى. الابتعاد عن لبس الجوارب المصنوعة من الألياف الصناعية والاعتماد على الجوارب القطنية وتجنب لبس الأحذية الضيقة. تناول أو أخذ الأدوية التى تحتوى على فيتامين B12 وذلك بعد استشارة الطبيب.

نصائح لعلاج حرارة القدمين