طريقة عمل الكيكة الباردة على الطريقة المغربية بمكونات سهلة وبسيطة

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تعد الكيكة الباردة من أبسط طرق عمل الكيك وأفضلها لأنه تتم بدون فرن، وهي أيضاً من أنواع الكيك الجميل في الطعم والشكل، ويمكن للأطفال تناولها في أي وقت وأخذها معهم المدرسة لأنها تحتوى على مكونات مغذية، ويقبل على أكلها الكثير من الناس صغاراً وكباراً وليس فقط الأطفال، وتعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة لأنها لا تتطلب فرن حيث يتم القيام بعملها على البارد، لذلك كثير من الأمهات يفضلون عمل هذه الكيكة في المنزل، وتختلف طرق عمل الكيك من شخصية لأخرى وكل منهم على حسب طريقته الناجحة المجربة وهذه الطريقة غير أي طريقة، ويمكن تناول الكيكة مع جميع المشروبات المفضلة لدينا، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل الكيكة الباردة وطريقة تحضيرها بكل بساطة.مكونات عمل الكيكة الباردة
تعتبر مكونات عمل الكيكة الباردة من المكونات البسيطة التي لا تكلف من يقوم بها كثيراً وهي كما يلي:
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من القهوة.
- ظرفين من الكريم كراميل.
- ٢ علبة من البسكويت.
- ٣ ملاعق كبيرة من النوتيلا.
- ٢ علبة من القشطة.
- ٢ كوب من الماء.
طريقة تحضير هذه الكيكة غير أي كيكة لأنها تتميز بسرعة التحضير وقلة التكاليف ولا تتطلب فرن والطريقة كالآتي:
- نحضر وعاء موضوع به ماء بارد نقوم بإذابة القهوة به، ثم نضع كل قطعة من البسكويت به ثم نضعها في صينية على شكل صفين.
- ثم نضع في إناء يتم وضعه على النار الماء المحدد مقداره ونضيف عليه اللبن البودرة والكريم كراميل ونتركهم على النار حتى الغليان.
- بعد ذلك نقوم بوضع ١٩ قطعة من البسكويت مع ملعقة من القهوة وعلبة من القشطة في الخلاط الكهربائي حتى يتم الطحن.
- بعد أن يتم غليان الكريمة ( خليط اللبن والكريم كراميل ) نتركها حتى تبرد قليلاً لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم باضافة خليط البسكويت على هذه الكريمة ونخلطهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نسكب جميع المكونات على البسكويت المرصوص في الصينية.
- ندخل هذه الصينية الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تتماسك تماماً ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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تعد الكيكة الباردة من أبسط طرق عمل الكيك وأفضلها لأنه تتم بدون فرن، وهي أيضاً من أنواع الكيك الجميل في الطعم والشكل، ويمكن للأطفال تناولها في أي وقت وأخذها معهم المدرسة لأنها تحتوى على مكونات مغذية، ويقبل على أكلها الكثير من الناس صغاراً وكباراً وليس فقط الأطفال، وتعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة لأنها لا تتطلب فرن حيث يتم القيام بعملها على البارد، لذلك كثير من الأمهات يفضلون عمل هذه الكيكة في المنزل، وتختلف طرق عمل الكيك من شخصية لأخرى وكل منهم على حسب طريقته الناجحة المجربة وهذه الطريقة غير أي طريقة، ويمكن تناول الكيكة مع جميع المشروبات المفضلة لدينا، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل الكيكة الباردة وطريقة تحضيرها بكل بساطة.مكونات عمل الكيكة الباردة
تعتبر مكونات عمل الكيكة الباردة من المكونات البسيطة التي لا تكلف من يقوم بها كثيراً وهي كما يلي:
- ٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- ٢ ملعقة كبيرة من القهوة.
- ظرفين من الكريم كراميل.
- ٢ علبة من البسكويت.
- ٣ ملاعق كبيرة من النوتيلا.
- ٢ علبة من القشطة.
- ٢ كوب من الماء.
طريقة تحضير هذه الكيكة غير أي كيكة لأنها تتميز بسرعة التحضير وقلة التكاليف ولا تتطلب فرن والطريقة كالآتي:
- نحضر وعاء موضوع به ماء بارد نقوم بإذابة القهوة به، ثم نضع كل قطعة من البسكويت به ثم نضعها في صينية على شكل صفين.
- ثم نضع في إناء يتم وضعه على النار الماء المحدد مقداره ونضيف عليه اللبن البودرة والكريم كراميل ونتركهم على النار حتى الغليان.
- بعد ذلك نقوم بوضع ١٩ قطعة من البسكويت مع ملعقة من القهوة وعلبة من القشطة في الخلاط الكهربائي حتى يتم الطحن.
- بعد أن يتم غليان الكريمة ( خليط اللبن والكريم كراميل ) نتركها حتى تبرد قليلاً لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم باضافة خليط البسكويت على هذه الكريمة ونخلطهم مع بعض جيداً.
- بعد ذلك نسكب جميع المكونات على البسكويت المرصوص في الصينية.
- ندخل هذه الصينية الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تتماسك تماماً ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
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