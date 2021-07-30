طريقة عمل الكيكة الباردة على الطريقة المغربية بمكونات سهلة وبسيطة

تعد الكيكة الباردة من أبسط طرق عمل الكيك وأفضلها لأنه تتم بدون فرن، وهي أيضاً من أنواع الكيك الجميل في الطعم والشكل، ويمكن للأطفال تناولها في أي وقت وأخذها معهم المدرسة لأنها تحتوى على مكونات مغذية، ويقبل على أكلها الكثير من الناس صغاراً وكباراً وليس فقط الأطفال، وتعد طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة لأنها لا تتطلب فرن حيث يتم القيام بعملها على البارد، لذلك كثير من الأمهات يفضلون عمل هذه الكيكة في المنزل، وتختلف طرق عمل الكيك من شخصية لأخرى وكل منهم على حسب طريقته الناجحة المجربة وهذه الطريقة غير أي طريقة، ويمكن تناول الكيكة مع جميع المشروبات المفضلة لدينا، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات عمل الكيكة الباردة وطريقة تحضيرها بكل بساطة.

مكونات عمل الكيكة الباردة

تعتبر مكونات عمل الكيكة الباردة من المكونات البسيطة التي لا تكلف من يقوم بها كثيراً وهي كما يلي:

٣ ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من القهوة.

ظرفين من الكريم كراميل.

٢ علبة من البسكويت.

٣ ملاعق كبيرة من النوتيلا.

٢ علبة من القشطة.

٢ كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الكيكة غير أي كيكة لأنها تتميز بسرعة التحضير وقلة التكاليف ولا تتطلب فرن والطريقة كالآتي: