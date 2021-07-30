فشار الدجاج المقرمش تشيكن بوب كورن على طريقة كنتاكي حضريها الأن في المنزل، وصفة اليوم هي وصفة فشار الدجاج المقرمش بألذ طعم واسهل طريقة ونكهة وتوابل رائعة، في دقائق معدودة حضري تشيكن بوب كورن التي يعشقه الكبار والصغار، وخاصة الأطفال على طريقة أشهر مطاعم الدجاج حول العالم كنتاكي، فشار الدجاج المقرمش تشيكن بوب كورن على طريقة كنتاكي حضريها الأن في المنزل.

فشار الدجاج المقرمش

تتمون خلطة نقع الدجاج من العناصر التالية :

نصف كوب زبادي ( روب أو ياغورت) + نصف كوب ماء + ملعقة صغيرة خل ( أو يمكنك استبداله بحليب سائل مع عصير الليمون الحامض).

توابل (بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، ملح حسب الرغبة، فلفل أسود).

مكعبات دجاج مقطعة قطع صغيرة جداً.

تحضير تشيكن بوب كورن

يتم تحضير وعاء مناسب ويضاف إليه مقدار الزبادي، الماء وأيضاً الخل الأبيض ثم يتم خلط المكونات جيداً، ثم يتم إضافة التوابل بمقدار نصف ملعقة صغيرة من كلا منها وملح حسب الرغبة ثم يتم مزج الخليط مع التوابل ثم يتم إضافة قطع الدجاج ويتم غمسها جيداً في هذا الخليط ثم يتم تغطية الوعاء ويفضل تركه من الليل إلى الصباح أو ساعتين على الأقل.

خليط تحمير فشار الدجاج

تتكون خلطة تحمير تشيكن بوب كورن من العناصر التالية :

كوب دقيق.لطة

ربع كوب من نشا الذرة.

توابل ( ملح، فلفل أسود، بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، بودرة مستردة، بودرة زنجبيل).

وفي وعاء يتم إضافة الدقيق، نشا الذرة وأيضاً مقدار ملعقة صغيرة ممتلئة من التوابل المسبوق ذكرها ثم يتم مزج الدقيق مع النشا والتوابل جيداً.

طريقة تحضير فشار الدجاج المقرمش

يتم أخذ قطع الدجاج قطعة قطعة ويتم غمسها في خليط الدقيق مع تحريكها جيداً من كل الجوانب ثم يتم غمس القطع في ماء سريعاً ثم يتم وضعها في خليط الدقيق مرة أخرى وتُحرك جيداً، وفي زيت غزير ساخن جداً يتم وضع قطع الدجاج وتترك حتى يتم الحصول على لون ذهبي لذيذ وأيضاً تتم تسوية قطع الدجاج من الداخل،ثم توضع في طبق التقديم وتقدم.

يجب عدم ترك قطع الدجاج في خليط الدقيق كثيراً حيث يفضل وضعها في الزيت مباشرة بعد وضعها في الدقيق، ويمكنك أيضاً رص قطع الدجاج في صينية مدهونة بالزيت وتوضع في فرن ساخن على درجة حرارة 220 مئوية حتى تحصلين على لون ذهبي، فشار الدجاج المقرمش تشيكن بوب كورن على طريقة كنتاكي حضريها الأن في المنزل.