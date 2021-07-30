طريقة عمل ماسك البن والزبادي ماسك سحري لتفتيح البشرة وتبيضها

يعد ماسك البن والزبادي أقوي الماسكات في تفتيح البشرة، ويمكن استخدامه قبل الخروج من المنزل والاستغناء عن المكياج، مكوناته بسيطة جداً ولكنها تحمل الكثير من الفوائد التي تعمل علي ترطيب البشرة وإزالة الهالات، ويمكن أيضاً استخدام الماسك كمقشر للبشرة والحصول علي بشرة نضرة وبيضاء، وتعد الماسكات الطبيعية هي من أهم الأشياء التي يمكن استخدامها للحفاظ علي البشرة وترطيبها خاصة في فصل الشتاء، فهي كثيرة ومتنوعة وهناك أيضاً مجموعة من الكريمات الطبيعية التي لها نتيجة مبهرة في تفتيح البشرة منها كريم الخيار والنشا وكريم البقدونس السحري، وتعد هذه الماسكات والكريمات طبيعية جداً وأيضاً ينصح بها كثير من خبراء التجميل والعناية بالبشرة، ويفضل دائماً عند استخدام الماسكات ترطيب البشرة بعدها وأيضاً يفضل استخدام الكريمات المرطبة دائماً للعناية بالجلد والحفاظ عليه من الجفاف والتشقق، ولا يوجد أفضل من المكونات الطبيعية واستخدامها في الحفاظ علي البشرة وترطيبها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك البن والزبادي لتفتيح البشرة وتبيضها.

مكونات عمل ماسك البن والزبادي

يتكون الماسك من هذه المكونات البسيطة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البن.

مقدار ملعقة ونصف من الزبادي.

طريقة التحضير

للاستمتاع ببشرة نقية وبيضاء يمكننا تحضير ماسك البن والزبادي بخطوات سهلة هي كما يلي:-

يتم وضع الدقيق في طبق صغير، ثم يضاف إليه البن ونقلب المكونات معاً. ثم يضاف الزبادي ونقلب، حتي نحصل علي خليط متماسك. يوضع الماسك لمدة 5 دقائق داخل الثلاجة، ثم بعدها يتم استخدامه علي البشرة.

طريقة استخدام الماسك علي البشرة

بطريقتين يمكن استخدام الماسك وهما كما يلي:-