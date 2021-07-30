طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، تعتبر من أجمل الأكلات التي تعتبر من الأطباق الرئيسية في العزائم والمناسبات وتتميز بطعم مختلف ونكهة خاصة قد لا توجد في أطباق أخري يحب تناولها الجميع لأنها تعتبر من أفضل الأكلات في مصر والسعودية وجميع دول الوطن العربي وتحتوي علي فيتامينات وبروتينات وسعرات حرارية كثيرة جدا ويمكن اعدادها في كل منزل دون تكلفة ولا تعب وفي أقل وقت، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة. مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة تتكون كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات كبيرة من ثمرة البطاطس.

ملعقتان من البقدونس الأخضر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من البقسماط.

2 عدد بيضة.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من البهارات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:- نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضع بداخله ماء وننتظر حتى تغلي الماء ثم نغسل البطاطس جيدا ونقوم بوضعه في الماء المغلي وننتظر حتى يتم سلق البطاطس. نقوم ببشر البصل ونضعه في الكأبة ونضع عليه الكزبرة والبقدونس الاخضر ونشغل الكأبة ونقوم بفرم المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في وعاء عميق ونضيف عليه البطاطس المسلوق ونهرسهم داخل الوعاء ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض ثم نضيف التوابل كلها ونخلطهم جيداً. نحضر صينية ونقوم بتشكيل البطاطس على شكل كرات متوسطة ونستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كاملاً. نضع بعد ذلك الدقيق في طبق ونخفق البيض في طبق ونضع البقسماط في طبق ونقوم بوضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم نضع الكرات داخل الصينية مرة أخرى. ثم نضع طاسة على النار بها زيت وننتظر حتى يغلي ونقوم بوضع كرات البطاطس داخل الطاسة وننتظر حتى تتحمر ونخرجها ونكرر العملية حتى ننتهي من الكمية كلها. نضعها على طبق ونزينها بالكزبرة والبقدونس الاخضر وتقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، تعتبر من أجمل الأكلات التي تعتبر من الأطباق الرئيسية في العزائم والمناسبات وتتميز بطعم مختلف ونكهة خاصة قد لا توجد في أطباق أخري يحب تناولها الجميع لأنها تعتبر من أفضل الأكلات في مصر والسعودية وجميع دول الوطن العربي وتحتوي علي فيتامينات وبروتينات وسعرات حرارية كثيرة جدا ويمكن اعدادها في كل منزل دون تكلفة ولا تعب وفي أقل وقت، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة. مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة مكونات عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة تتكون كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات كبيرة من ثمرة البطاطس.

ملعقتان من البقدونس الأخضر.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من البقسماط.

2 عدد بيضة.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة من البهارات. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالآتي:- نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضع بداخله ماء وننتظر حتى تغلي الماء ثم نغسل البطاطس جيدا ونقوم بوضعه في الماء المغلي وننتظر حتى يتم سلق البطاطس. نقوم ببشر البصل ونضعه في الكأبة ونضع عليه الكزبرة والبقدونس الاخضر ونشغل الكأبة ونقوم بفرم المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في وعاء عميق ونضيف عليه البطاطس المسلوق ونهرسهم داخل الوعاء ونخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض ثم نضيف التوابل كلها ونخلطهم جيداً. نحضر صينية ونقوم بتشكيل البطاطس على شكل كرات متوسطة ونستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كاملاً. نضع بعد ذلك الدقيق في طبق ونخفق البيض في طبق ونضع البقسماط في طبق ونقوم بوضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم نضع الكرات داخل الصينية مرة أخرى. ثم نضع طاسة على النار بها زيت وننتظر حتى يغلي ونقوم بوضع كرات البطاطس داخل الطاسة وننتظر حتى تتحمر ونخرجها ونكرر العملية حتى ننتهي من الكمية كلها. نضعها على طبق ونزينها بالكزبرة والبقدونس الاخضر وتقدم بألف هنا وشفا.

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