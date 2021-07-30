طريقة عمل دلكة القهوة العجيبة أفضل مقشر طبيعي لتفتيح الجسم قبل الزفاف

دلكة القهوة العجيبة ، من أفضل المقشرات الطبيعية التي تساعد على تقشير الجسم وتفتيحه، ومنحه ملمس ناعم مثل الحرير، وتجعل الجسم أبيض وخالي من الخطوط البيضاء والترهلات، وهى تستخدم بكثرة في كثير من البلدان العربية، ويوجد منها أنواع مثل الدلكة المغربية، والدلكة السودانية وأنواع أخري مختلفة تساعد على تفتيح الجسم وحمايته من التشققات، وكثير من الفتيات يفضلون استعمالها قبل الزفاف، لأنها تعطي نتائج ممتازة للجسم، وتجعل ملمسه ناعم مثل بشرة الأطفال، وهى تعرف بمكوناتها الطبيعية التي لا تسبب مشاكل على مدي استخدامها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل دلكة القهوة العجيبة لتفتيح وتقشير الجسم من اول استعمال، بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات دلكة القهوة العجيبة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الدلكة السحرية وهى كما يلي:-

ملعقتين من الدقيق الأبيض. ملعقتين من البن المطحون. كوب كبير من الماء. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من النشا الذرة. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير دلكة القهوة العجيبة لتفتيح وتقشير الجسم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء قابل للحرارة ونضعه على النار ونضع الدقيق ونقلب حتى يتحمص جيداً.

ثم نضيف اليه القهوة ونقلب حتى تدخل المكونات مع بعضها وتختلط جيداً.

نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب ونتركه حتى يغلي الخليط جيداً.

ثم نضيف ملعقة النشا، والبيكنج بودر، والسكر ونقلب مرة ثانية حتى يصبح القوام ثقيل مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نحضر علبة فارغة ونضع الخليط داخلها.

طريقة استخدام دلكة القهوة العجيبة

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند وضع الدلكة وهى كما يلي:-