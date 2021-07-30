طريقه سهله وبسيطه لعمل البصل المخلل في المنزل مثل المحلات

البصل المخلل من المخللات التي يفضلها الكثير من الناس ولا يمكن السفر بدون تحضير المخلل مع السندوتشات أثناء السفر، لان البصل المخلل يفتح الشهية وأيضا يعطي طعم لذيذ مع الوجبات، يمكننا تقديمه بجانب الأكلات التي بها نسبه دهون عاليه وأيضا السعرات الحرارية ويعتبر البصل من المخللات المفيدة لجسم الإنسان، فهو يحتوي علي مضادات الأكسدة والتي تساعد في تقليل الكوليسترول في الدم، وأيضا يحمي من بعض الأمراض، والآن سوف نتعرف علي ابسط طريقه لعمل البصل المخلل. المكونات المطلوبة لعمل البصل المخلل. نقوم بإحضار كيلو من البصل، يجب أن يكون البصل صغير الحجم جدا.

نقوم بإحضار من ملح الطعام عدد 1 كوب.

نحضر أيضا ملعقه كبيره من ملح الطعام.

نقوم بإحضار نصف كوب من عصير الليمون.

نقوم بإحضار من الخل الأبيض عدد 1 كوب.

نحضر من السكر نصف ملعقه صغيره.

نحضر من الزعفران ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقه عمل البصل المخلل. المكونات المطلوبة لعمل البصل المخلل.طريقه عمل البصل المخلل. نقوم بإحضار إناء عميق ثم نقوم بوضع البصل بداخله بدون تقشير ونضع معه الملح ثم نقوم بغلي كميه من الماء ثم نقوم بإضافة المياه المغلية إلي البصل حتي يغمر.

نقوم بتغطيه الإناء ثم نقوم بتركه لمده يومان مع مراعاة التقليب من حين إلي أخر حتي يصبح جاهز التحليل.

بعد أن يمضي يومان نقوم بتصفية البصل من الماء ثم نقوم بإزالة القشرة من عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل في إناء أخر ثم نقوم بإضافة عليه الماء المغلي ثم نتركه لمده خمس دقائق ثم نقوم بتصفيته من المياه.

ومره أخري سوف نقوم بوضع البصل في إناء أخر ونضع عليه الماء المغلي ثم نتركه لمده 3 دقائق ثم نقوم بتصفيته ونضعه في برطمان زجاجي.

نقوم بإحضار إناء ثم نقوم بوضع به الخل والملح والسكر والزعفران والفلفل وأيضا عصير الليمون ثم نقوم بغليهم سويا لمده ربع ساعه.

نقوم بإضافة المحلول السابق إلي برطمان البصل ونقوم بغلقه مره أخري بإحكام ونضعه في مكان بارد ومظلم.

نترك هذا البصل لمده أسبوع ليكون جاهز للتقديم مع اللحوم أو أي وجبه. الوسوم

البصل المخلل من المخللات التي يفضلها الكثير من الناس ولا يمكن السفر بدون تحضير المخلل مع السندوتشات أثناء السفر، لان البصل المخلل يفتح الشهية وأيضا يعطي طعم لذيذ مع الوجبات، يمكننا تقديمه بجانب الأكلات التي بها نسبه دهون عاليه وأيضا السعرات الحرارية ويعتبر البصل من المخللات المفيدة لجسم الإنسان، فهو يحتوي علي مضادات الأكسدة والتي تساعد في تقليل الكوليسترول في الدم، وأيضا يحمي من بعض الأمراض، والآن سوف نتعرف علي ابسط طريقه لعمل البصل المخلل. المكونات المطلوبة لعمل البصل المخلل. نقوم بإحضار كيلو من البصل، يجب أن يكون البصل صغير الحجم جدا.

نقوم بإحضار من ملح الطعام عدد 1 كوب.

نحضر أيضا ملعقه كبيره من ملح الطعام.

نقوم بإحضار نصف كوب من عصير الليمون.

نقوم بإحضار من الخل الأبيض عدد 1 كوب.

نحضر من السكر نصف ملعقه صغيره.

نحضر من الزعفران ملعقه صغيره.

نقوم بإحضار نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود. طريقه عمل البصل المخلل. المكونات المطلوبة لعمل البصل المخلل.طريقه عمل البصل المخلل. نقوم بإحضار إناء عميق ثم نقوم بوضع البصل بداخله بدون تقشير ونضع معه الملح ثم نقوم بغلي كميه من الماء ثم نقوم بإضافة المياه المغلية إلي البصل حتي يغمر.

نقوم بتغطيه الإناء ثم نقوم بتركه لمده يومان مع مراعاة التقليب من حين إلي أخر حتي يصبح جاهز التحليل.

بعد أن يمضي يومان نقوم بتصفية البصل من الماء ثم نقوم بإزالة القشرة من عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل في إناء أخر ثم نقوم بإضافة عليه الماء المغلي ثم نتركه لمده خمس دقائق ثم نقوم بتصفيته من المياه.

ومره أخري سوف نقوم بوضع البصل في إناء أخر ونضع عليه الماء المغلي ثم نتركه لمده 3 دقائق ثم نقوم بتصفيته ونضعه في برطمان زجاجي.

نقوم بإحضار إناء ثم نقوم بوضع به الخل والملح والسكر والزعفران والفلفل وأيضا عصير الليمون ثم نقوم بغليهم سويا لمده ربع ساعه.

نقوم بإضافة المحلول السابق إلي برطمان البصل ونقوم بغلقه مره أخري بإحكام ونضعه في مكان بارد ومظلم.

نترك هذا البصل لمده أسبوع ليكون جاهز للتقديم مع اللحوم أو أي وجبه.

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