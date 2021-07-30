بكوب واحد تخلصي من الدهون في جسمك، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الوزن الزائد ويبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من دهون الجسم بشكل سريع، لأن هناك الكثير من المنتجات المنتشرة التي تساعد في إنقاص الوزن لا تساعدهم في التخلص من الوزن الزائد بشكل كبير، وتسبب الكثير من الأضرار على المدي البعيد، فيبحثون عن المشروبات الطبيعية التي تساعدهم فأليكم وصفات طبيعية مميزة للتخلص من دهون الجسم

بكوب واحد تخلصي من الدهون في جسمك والوزن الزائد

الشاي الأخضر

أثبتت الكثير من الدراسات أن الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر، تساعد بشكل كبير في زيادة معدل الأيض أكسدة الدهون، فأن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في نزول الوزن، فينصح بغلي الشاي وتركة لمدة 10 دقائق ثم تناوله حين يبرد،

خل التفاح

أن خل التفاح له أهمية كبيرة في إنقاص الوزن بشكل كبير وصورة ملحوظة، وذلك للاحتوائه على إنزيمات حيوية وأحماض عضوية وهي مسؤولة عن زيادة معدل الأيض في الجسم، وهي تساعد في حرق الدهون ما يساعد في خسارة الوزن الزائد، كما أن خل التفاح يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في إنقاص الوزن.

الخطوات المتبعة لتناول خل التفاح

إحضار كوب من الماء وإضافة ملعقتين من خل التفاح الطبيعي، تقليبه جيداً تناول المشروب قبل كل وجبة غذائية، ويمكنك تناول خل التفاح المخفف مرة أو اثنين قبل كل وجبة باليوم لخسارة الوزن.

بكوب واحد تخلصي من الدهون في جسمك والوزن الزائد وتمتعي برشاقة وجمال

عصير التوت والليمون

المكونات

عصير الليمون.

توت مفروم.

نصف كوب من الماء.

خطوات التحضير

قومي بإضافة عصير الليمون والتوت والماء في الخلاط الكهربائي، نتركه حتي يهرس تماماً ونضيف الماء حسب الرغبة، يتم تناول المشروب بعد تناول الوجبات الغذائية لأنه يعمل على تسهيل عملية الهضم، كما أنه يساعد في إنقاص الوزن الزائد مع الاستمرار في تناوله، لأن هذه المشروبات لا تسبب أي أضرار من تناولها بل تفيد الجسم بصورة كبيرة وتساعد في حرق الدهون بالجسم، مما يساعد في خسارة الوزن بسرعة.