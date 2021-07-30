ماسك الموز لتكثيف الشعر وتطويله بسرعة فائقه ليصبح مثل ذيل الحصان

ماسك الموز لتكثيف الشعر وتطويله من أفضل الوصفات المستخدمة، حيث تهتم جميع النساء بأن تظهر جمالها في طول ولمعان شعرها، لا سيما يجب الاعتناء بالشعر والحفاظ عليه بالمداومة على استخدم بعض الوصفات المنزلية للشعر، كما توجد بعض العادات الخاطئة التي نعتمد عليها بشكل دائم في حيتنا اليومية تؤدي إلى ضعف الشعر دون أن نعلم، مثل استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم ببث موجات كهربية تتسابب في تساقط الشعر؛ أيضاً الإفراط في استخدام مكواة الشعر أو السشوار يؤدي إلى تساقط الشعر وظهور الفراغات، في هذا المقال نوضح لكم أفضل وصفة لتكثيف الشعر وتطويله بسرعة فائقه مجربة ومضمونة بدون أدوية.

يعد ماسك الموز أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة لما يحتويه على مواد تعمل على إعادة تعزيز ونمو بصيلات الشعر من جديد، يمكنك تحضير مكونات ماسك الموز للشعر عن طريق الخطوات التالية:

ثمرتين من الموز.

معلقة من عسل النحل.

معلقة زيت زيتون.

هرس ثمرتين الموز في وعاء بملعقة صغيرة. إضافة معلقة عسل النحل على الموز. ثم وضع زيت الزيتون على المكونات. تقليب المكونات جيداً حتى تتماسك مكونات الخليط وتصبح في قوام واحدة. توزيع الخليط على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق. بعد ساعة يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو. يجب تكرار ماسك الموز للشعر مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل كي يتم إعادة تطويل الشعر وتكثيفه.

ماسك الموز للشعرماسك البيض لتطويل الشعر

يستخدم ماسك البيض لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة فائقه، يمكنك تحضير مكونات ماسك البيض للشعر عن طريق الخطوات التالية:

عدد 2 بيضة متوسطة الحجم.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

معلقة من زيت الزيتون.

خفق البيض جيداً في وعاء صغير. ثم إضافة عسل النحل وزيت الزيتون على البيض. خلط المكونات جيداً حتى تتماسك ويصبح ماسك البيض جاهز للاستخدام. توزيع الماسك على شعرك بالكامل وارتداء قبعة الاستحمام بمدة ساعة. بعد مرور ساعة قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ والشامبو. يجب تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر، سواء استخدام ماسك البيض أو ماسك الموز لتكثيف الشعر وتطويله.

ماسك البيض للشعر