جدول مقاسات الملابس بالكوري وطريقة قرائته

انتشرت مواقع البيع عبر الإنترنت وأصبح الأنترنت من أكبر أسواق التجارة العالمية والتييباع فيها جميع المنتجات وخاصة الملابس، لكن أكبر مشكلة تواجه المتسوقين والبائعين على الإنترنت هي القياسات، حيث أن قياسات الملابس حتى اليوم ليس لها جدول موحد.

والسبب في ذلك أن كل شركة تقوم بوضع جدول خاص بها يختلف عن الجدول القياسي العالمي تبعًا لمتطلب الزائن،كما أن جدول القياسات القياسي الأمريكي يختلف عن الجدول الكوري ويختلف عن الجدول الأوروبي

فبعض الدول تستخدم الأرقام لتحديد قياسات ملابسها، والبعض الأخر يستخدم الأرقام الرومانية، كما أن القياسات الكورية تستخدم أرقام كورية والتي يصعب قرائئتها بالنسبة للكثيرين على الرغم من شعبية وانتشار الملابس الكورية على الإنترنت.

قياسات القميص بالكوري

والجدول التالي يوضح القياسات الكورية للقمصان ، وهي كالتالي من اليسار لليمين:

1 : الطول الكلي للبلوزة أو القميص.

2: المسافة بين الكتفين من الخلف.

3: عرض الصدر.

4: طول الأكمام.

عند قياس طول كمك بالشريط يجب أن تبدأ من الرقبة وليس من الكتف، ثم ضع نهاية الشريط عند نهاية طول الكم الذي تريده.

مقاسات البنطلون بالكوري

الجدول التالي يوضح جدول قياسات الملابس الكورية بالنسبة للبنطلون.

بالنسبة للبنطلون يظهر الجدول التالي جدول قياساته بالكوري، وهي من اليسار لليمين:

1: قياس الخصر المنتظم بالبوصة وللتحويل للسنتيمتر يجب أن نضرب الرقم في 2/2.54 حتى نحصل على قياس الخصر بالسنتمتر.

2: قياس الورك

3: قياس الفخذ.

4: دوران رسغ القدم.

5: قياس الخصر من منطقة المنشعب (نقطة التقاء القدمين في البنطلون).

5: الطول الكلي للبنطلون.

طريقة أخذ مقاس البنطلون

عند قيامك برفع قياسات جسمك يجب أن تكون دقيق وتتبع الطريقة الصحيحة للقياس حتى لا تقوم بشراء لابس لا تناسبك في النهاية، والطريقة الصحيحة للقياس هي الكالآتي:

1- عند قياس محيط الخصر يجب أن تحدد أضيق جزءمن الخصر، وهو تقريبا يمر فوق السرة أو في المنطقة بين السرة والوركين (اعتمادًا على نوع البنطلون).

قم بلف الشريط جيدًا حول خصرك، ثم ارخي نفسك ولا تقوم بشد الشري بقوة حول خصرك بل اجعل الشريط مريح حول خصرك.

إذا كانت خامة البنطلون الذي تقوم بشراؤه مطاطية فقم برفع القياس الموجود على الشريط بالضبط.

إما إذا كان البنطلون من خامة غير مطاطية فيجب أن تزيد حوالي 2 إلى 4 سم على قياس الشريط.